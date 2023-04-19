馬祖／台版小希臘芹壁 令人彷彿置身地中海氛圍中！

芹壁聚落位於馬祖北竿，村落背山面海，此地閩東古厝聚落保存良好，並沿著山勢向上依階梯式而建，亦因閩東風格古厝，加上海風和陽光，令人彷彿置身於地中海般的氛圍中，故有「台版小希臘」之名。近年來，因古厝轉型經營民宿及餐廳，除了能欣賞到傳統閩東建築風格，也能品嚐當地特色小吃，使芹壁變成熱門旅遊景點。同時，亦可感受到不同於閩南的文化，享受到宛如時光倒流的美妙體驗。

芹壁天后宮、陳忠平故居等……也挺有名的，天后宮裡主要奉祀的是媽祖娘娘，還有鐵甲將軍和臨水夫人，是當地民眾的信仰中心，可惜此次造訪遇到天后宮整修而不得其門而入，甚為可惜。

陳忠平故居雖是芹壁最具代表性的古厝之一，但導遊耳提面命，建議我們「遠觀即可」，盡可能別去打擾。話說陳忠平於抗日戰爭期間，曾是林義和和平救國軍轄下的北竿首領，財力與軍力龐大。而該古厝於2019年由其後代爭回產權，目前並未對外開放。

芹壁也有一些特色小吃，如鏡沃小吃部的馬祖老酒麵線。還有附近的雲記冰店所販售的黃金地瓜餃……，這些餐點非常受到當地居民和遊客的喜愛。恰巧這兩家店面也都剛好位於《花漾》劇組取景地，而當時拍攝的一些道具，有部分也還留在當地做為裝飾，如「天和成錢莊」、「各國貨幣交流兌換」、「元寶兌貫錢」……等。而「花漾樓」承昌居，則是在芹壁聚落距離龜島較近的那一邊。

此外，於這些閩東古厝牆上，到處可見標語或圖騰，仔細觀看，還能見到這些標語或圖騰的錯誤之處，也算是以往的另一種「戰地風光」！

「有錯字的」光復大陸

消滅朱毛漢奸

加強防空鞏固國防

檢肅匪諜

軍民合作

傍晚時分，夕陽餘暉逐漸隱沒在遠方海面上，芹壁聚落的夜晚拉開序幕。在漫步聚落的過程中，可以感受到這裡獨特的夜色魅力，更是可以發現不同角落隱藏的驚喜。龜島後方海面上，隨著夜幕低垂，綠色燈火的漁船逐漸聚集，於黑暗的海面上點綴出如星光般的景色。能夠悠閒地在芹壁住上一晚，這趟馬祖之旅，其實也就滿足了！

7-11芹壁門市

「花漾樓」承昌居

錯誤的先天八卦

夜晚的芹壁海景

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