花蓮／煙波太魯閣花時間 親民價即可享五星級飯店的背包客棧！

煙波集團全新旅館品牌《花時間》，花蓮館在 2022年1月底開幕，來參觀過，當時就和親人約定，也預約了疫情趨緩回歸正常生活的時候回來住看看，時間已經隔了一年。

曾住過面向太平洋的第一館「沁海館」，才一年時間，煙波太魯閣多了第二、三，分別是「山闊館」和「花時間」，三個館各有特色，還有一個館正在整地中，未來的煙波太魯閣會有四個館。

煙波飯店是個品牌，一如過往的假期都會定在非假日的優惠時段，花時間住宿平價親民，非假日的優惠也超乎想像，這麼說吧：「想要用親民價格享受五星級飯店的規格，來花時間就是了，絕對滿足也會很滿意，完善的休憩空間，甚至都不想出門，只想待在花時間！」

⬇︎ 2022年初，煙波飯店太魯閣外觀（二棟建構中的就是花時間＆山闊館）

⬇︎ 2023年2月初，三 棟完工全新的煙波太魯閣～

迷人的花時間《煮》

家庭煮婦煮夫，夢寐以求的料理天堂！

在開館之初參觀時，對一樓交誼廳和後方佔去大半空間的「煮」自助式廚房，很有興趣。完善新潮的設備、全套陶瓷鍋具和長型餐桌也是最迷我，陶瓷塗層的鍋具是我家寶貝們多次要我將家中鍋具全面改用，趁著入住機會來玩玩體驗。

一眼看過去會被吸引，用過後被迷惑的「自助式廚房」

三天二夜住下來，「煮」的所有配備大多使用過，像是二個大冰箱、還有獨立的製冰機，講究的飲用水，預備料理檯面的中島，所謂的夢幻廚房就是這樣，我好喜歡，最喜歡在夢幻廚房做愛做的事，夢幻廚房自愛我可以是料理天堂，增進人際關係的交誼天堂。

那食材怎取得呢？附近的新城老街有幾間賣菜的、賣肉的，早上去買還算新鮮的，還有統冠超市可採買的。調味料呢？《煮》的廚櫃裡基本的調味料都有，像是鹽糖醋醬油麵粉米酒等等，這裡可完全滿足。六人入住，要備齊六人吃的，有些需要比較大量的調味料，就近的可以在附近的超商添購。

廚藝交流的天地「花時間 _ 煮」

妹妹和姪女對我近期在群組分享的蔬菜煎餅和滷雞翅雞腳，特感興趣的，希望我準備的晚餐和宵夜，他們負責早餐，這個點子好。

早餐的食材向飯店預訂，前一晚就放在冰箱裡。

吃完早餐，到新城老街和新城海提走走逛逛和採買，午餐就在新城老街吃吃在地美食後，回到花時間，在「憩」交誼廳，聽聽音樂，喝杯熱茶，回房間瞇一下後，開始我的料理示範，就像在家裡的日常，這個下午都泡在廚房，和妹妹姪女很享受的玩。

⬇︎ 公共使用的冰箱門上備有標籤紙，食物放進去前寫上貼上標籤，才不會拿錯。 向飯店預購的早餐食材，前一晚八點準時送到。

⬇︎ 妹妹姪女完成的豐盛健康低脂早餐。

在夢幻廚房的半自助廚房玩了一下午的我，向親友示範完成了拿手的滷味和蔬菜煎餅，蔬菜餅的和滷味的事前準備功夫是比較繁瑣的，簡單就是了，煮出來的滷味顏色雖然偏淡，入味雞翅雞腳味道特好的，冰鎮隔夜後的美味是難以抗拒的家常美食。

⬇︎ 外出時蔬菜最難吃到足夠份量，蔬菜煎餅補足日需要的膳食纖維。

交誼廳《憩》

可聊天、閱讀、網路遨遊和隨選聽喜歡的音樂，長桌上備有幾本勵志旅遊的新書，和好多個 USB 充電插孔，待在這裡，我們都可以不說話的待好久，幾可說是毫無拘束的室內的休憩空間，寬敞舒適，功能完善！吃夜宵狂聊的那一夜，我失眠了，妹妹也興奮的早早起床，二個人包場使用了交誼廳，哈哈！（非假日才有的機會。）

自助沖印相片

交誼廳旁還有可以自助列印相片的機器，照著畫面輕鬆印出，飯店提供亙房客有幾張免費列印，還蠻好玩的，頗獲房客喜愛的設施。

閨蜜六人房

專屬的衛浴設備及寬敞私人露臺，好友們在充滿美式氛圍的房間，無拘無束地使用空間。床型：房內共 6 張單人床，其中沙發臥榻區為上下舖 4 人床位。設備有獨立浴廁、茶水吧檯、液晶電視、方几矮凳、空調、 Wi-Fi。

大家都想睡沙發臥榻區，我也想，第二天我們交換床位，沒想到沙發臥榻區，睡得很舒服，想休息或者不想被打擾就拉起簾子，或躺或臥看書追劇都好的獨處時刻，睡沙發臥榻很棒！姪女們一進房很興奮的竟爬上上鋪，雖然空間是開放的，但是仍保有一個人獨自的私密空間。

⬇︎ 玄關一側的牆上可懸掛外套和包包，看來舒服整潔，房間內部會有凌亂的亂象。

在地伴手禮，花時間《買》

交誼廳入口處，有一排看來高尚典雅，好用好吃好看的在地伴手禮，大多是花蓮在地特色的，太貼心了！伴手禮在乎的是要在地，不需要太多，看來是 經過嚴選的花蓮 在地 小 農優質產品，都很棒噎！陳列的有：

柴魚博物館的「柴魚系列點心」

文旦復興「文旦柚香延伸產品洗手乳、抗菌液）」

阿 ken 小農蜜「蜂蜜」，豐濱鄉 蔚藍海岸的養蜂人

山下部落「植物染」聞名的阿美族七腳川部落

煙波飯店「法國有機沐浴用品」

沃野書室

在《煮》的自助廚房裡，和即將退房的一位妙齡女子聊起，她推薦我們一定要來山闊館24小時的《沃野書室》，陳列的大多是新書，用花時間的房卡可以直接進入，進入《沃野書室》閱覽區是要脫鞋換上室內鞋的。我用退房前二個小時時間，迅速翻閱了五本大多是知名作家的書，好個文青味的早晨！

1.《帶你回花蓮：穿梭街市百年》葉柏強＆黃家榮 著

2.《原來有這站：台灣秘境鐵道旅》許傑 著

探訪山城聚落、海岸風景、特色景點的火車深度漫遊提案

3.《路上慢慢想》謎卡Mika 著

原來跌跌撞撞的都不是一座城市，而是青春

4.《鯨生鯨世》廖鴻基 著

5.《一首詩的完成》楊牧 著

大廳公共休憩區的一樓，斗大大字標示了「問」、「憩」、「煮」、「買」的四個使用區域，可輕易辨別使用區域，對於第一次來入住的遊客，簡單的就認識了環境。

住宿心得總結

煙波太魯閣「花時間」是一個自助式旅館， Check-in 房客直接操作機器就可以拿到房卡，流程簡單的填寫一些基本資料即可，入住期間讓親友間、朋友間的旅行會更親密。

此次六個人住在一間，過去想都不敢想，我是那個最怕也最擔心作息會彼此受影響，來到花時間其實不需要擔心，六個人閨蜜房裡暢言喜樂，交換心情和聊聊發生在每個人的生小故事聽著說著，有人睡著了。想繼續聊睡不著的，轉戰陣地24小時開放的交誼廳來點音樂繼續，肚子餓子，自助廚房煮碗香濃泡麵，或者從自動販賣機器裡頭必買些飲料零嘴，非常的方便舒適。

和幾個住過花時間多次來花蓮獨旅的遊客廚房裡輕鬆聊起，分享著最吸引再來花時間的原因，除了舒適的住宿之外，自助廚房和可憑房卡進出的沃野書室更誘人，甚至說如果有可以在家工作的機會，會想再花時間Long stay。更有甚者的一行八人的入住八人房的家族，廚房裡幾個女人和樂的分工完成晚餐，美麗諧和的畫面好美喔！

【煙波太魯閣花時間】 官網

🏠 地址：花蓮縣新城鄉順安村草林 10 之 6 號

☎️ 電話：（03）861-2000

💧兒童規定：未滿六歲不加床免費入住