南投／朝聖最夯麝香木秘境 瑰蜜甜心玫瑰園

一雙手剪了三十年髮型的設計師，因為愛種植花草當工作休閒樂趣，卻意外讓老家的私人玫瑰花園成了今年最夯的麝香木秘境，讓原本人煙罕至的廣興村落瞬間變成觀光熱點，每當地主蔡華華先生一談起此事，臉上仍然掛著不可置信喜悅，及對附近鄰居帶來生活不便歉意雙重情緒展現。

業主蔡先生和他女兒妮妮，美麗年輕女兒妮妮是瑰蜜甜心玫瑰園最佳代言人。

二年前蔡先生到到草嶺看到滿山麝香木後非常喜歡，便透過網購買了100株麝香木苗，種植在中寮廣興村自家三分地山坡上。

MD：莉亞 & 雨喬

由於蔡先生本業是經營美髮店，還好有大哥和二哥共同協助照料下，而今已成形成一大片粉紫色花海美景，蔡先生便把照片PO到瑰蜜甜心玫瑰園粉絲頁，並在社群中分享，結果被某網紅發現並造訪後以「粉紅山丘」把這處秘境公開，透過網路強大轉傳效果，短短一週時間就讓秘境變成人車湧入的打卡熱點。

MD：芋泥 yu_ning0202

MD：曉菁

瑰蜜甜心玫瑰園除了可觀賞麝香木外，還種了樹玫瑰、九重葛、風鈴木及許願藤等。

瑰蜜甜心玫瑰園從住屋花園往下有2條分叉小路，一條有許願藤可取景。

另一條轉彎處有九重葛花瀑當前景也是很吸睛。

麝香木帶古厝是攝影人最愛視角。

一旁的工寮像是外星人飛碟屋非常有趣，不過現在有管制不能進入喔 !

最底層是欣賞成片麝香木花海最佳位置。

MD:蘇姍

來踩線時巧遇有中部秘境一哥的秘境再報版主徐世超帶MD楊桂美來外拍，感謝超哥同意在旁借拍這位亮麗也不私接陌生攝影師的MD，讓中寮麝香木秘境增添更多風采!

MD：楊桂美

因為沒預料會有那麼多的遊客會專程跑到這偏遠山區，原本不收入園費的瑰蜜甜心玫瑰園，為提供遊客如廁方便及作為將來花園維護改善運用，所以現在入園酌收清潔費$50，兩處入口都有自備零錢投入箱及專人為你蓋入園章，請大家配合並支持業主。

車輛也請依序停靠在指定道路同一側避免影響到當地居民出入。同時幫業主蔡華華宣導一下：入園右邊巷弄有住戶，車子不要開進去。厠所就在下面房子進入左邊～盡量安靜不要打擾可愛的阿嬤喔！

酌收入園清潔費1人$50，國小以下免費入園～歡迎賞花。謝謝所有美麗入鏡朋友。

MD：yang

瑰蜜甜心玫瑰園

入園時間：8:00-18:00

入園酌收清潔費50元

地址：南投縣中寮鄉廣興村頂城巷39號