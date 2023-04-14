桃園／說走就走！角板山賞山林與溪水相擁美景

踏青時節已到，適逢早春三月，萬木蓬勃欣欣向榮，已是花紅柳綠，田野裡黃燦燦的菜花，山麓有粉白色的櫻花，林蔭道上的杜鵑，以及桃花姹紫嫣紅逐漸到了盛花期，天氣晴好的一天，醒來就睡不著了，決驅車前往大溪角板山走走，沿途櫻花漸次綻放，粉白殷紅，煞是漂亮，到了角板山來到景觀台，遠眺碧波一泓，有山有水相映水波粼粼非常漂亮，晨間山上遊客不多，我隨便拍了一些照片在附近逛逛臨時起意的大溪角板山寧静健行遂告結束。

三面靠山的山谷中，地勢相對平緩，吊橋與水面勾勒出的畫面很美，隨著光照的不同呈現不同的顏色，色彩豐富可謂是人少景美的觀景點。

來到了三月天春天的氣息越來越濃烈了，各地都見花開，明媚的陽光和上升的溫度讓我感覺舒服，脫掉了厚重的衣服，換上了春天的外套，來到了大溪角板山，明媚的陽光透過斑駁的樹影，灑落在地面上，我的心中燃起美好，每天早起吃過早飯，如果不出去走走都覺得浪費了這大好的春光。

春天了，氣溫雖有回暖，但也是乍暖還寒，疫情三年，徹底剝奪了我踏上旅途的勇氣了，雖然，這三年的春夏秋冬，一直都在附近的一畝三分地上打轉轉，春色的嬌豔、夏花的絢爛、秋葉的靜美，盡數飽覽，都不想錯過，於是乎，住處三峽周邊的景致，都像我的老友一般，被我無數次造訪。

白居易將杜鵑花稱為「花中西施」，寫下許多讚美詩句，天氣暖了杜鵑花開了，朵朵粉嫩的杜鵑花，好像隨時都會綻放起來，陽春三月，春光明媚杜鵑花初綻，靜靜綻放，被風吹落的花瓣洋洋灑灑一片春天的顏色。

那朵朵看千嬌百媚的杜鵑花，一簇一簇的風姿，一枝有一枝的灑脫，驚贊大自然的美，巧奪天工，無需雕飾，令人迷離。

真盼著疫情早點結束，但在角板山自己熟悉的地方，換個春天心情，其實感覺也蠻新意的，在我眼裡總是風景，不過，換個地方確實能換個心情，這點，我深有體會。

走出戶外在春天這樣的季節裡，我們感受著暖意，身體動起來，正如春天催生萬物般，也同樣催動了我們身體裡的慵懶，跟著春天的節拍，尋找著春天的美好氣息，唯有春日裡，我們才覺生活是比其他任何時節來得舒適，這種感覺都更加強烈。

尋一處綠地哪怕是一片小小的空地，只要滿眼望去皆是綠，我們身在其中，美好便油然而生，這幾年來，桃園大溪是我感受大自然的最佳去處，有林有水，有花有草，天地之間，身心看到、感知到的都非常豐盛。

在園區裡有那麼多新的步道，而且都是相通的，每一次去感受都不一樣，這就是外山走走的魅力所在，常看常新。

現代都市的發展越來越快，摩天大樓鱗次櫛比，但是越來越多的人逐漸厭倦現代都市的喧囂，到了這裡，你不用刻意找位置，只需四處遊走，因為從任何一個角度看上去，都是一幅色彩艷麗的風景畫。

踏在這片草地上，仰望天空，藍藍的天空下，偶爾飄過幾朵雲，這樣愜意的生活美的真實，抬頭仰望枝頭，有些五顏六色的花朶，它們就漸漸變綻放，為了和這個春天約會，我們就出來走走吧，盡情的享受這專屬春日裡的小美好！

沿途見到的樹木草地，我覺得是那種可以深呼吸，興大自然互融，遠望藍天白雲高山，心中安祥。

河谷下的淺灘有點豁然開朗躍然眼前的感覺，我無法保持淡定，忍不住舉起手機手機拉近，框下美景時的快感，正是大自然對心靈的最好撫慰，角板景區經典的畫面都被遊客拍爛了，溪水乾枯就用心去體會這個熟悉的地方，但因間所限未能行走吊橋，雖無新意卻也有不一樣的心情。

實話說第一眼沒有覺得多美，但是這種自然、清靜而且無人的感覺好好，隨便行走都覺得愜意，吊橋和周圍的湖光山色映襯得極其協調，呈現迷人的雙重景色，我最喜歡的這一段徒步休閒綠道，簡直是郊遊，健身的好地方，山林與湖水相擁是那樣的端莊那樣的美麗，有一種避世的溫馨靜謐感。

視野好山形和河道清晰可見，遺憾的是現在是枯水期，無法見到波滔激流卻只見乾枯的河床有點失落，但可以看到腳底下遼闊的樹林、近距離欣賞大自然風景。

風景秀麗幾乎沒有遊客，或許是平日距離比較遠的原因，我們徒步前行，氣溫很舒服，感覺整個人都浸潤在綠意之中，顯得如此自然，健走一圈空氣清新，很舒服，心情愉快，有簡單的快樂生活，也就能滿足自己。

山色水光風光無限，一眼望不盡的青青山巒，氣象萬千，懷著喜悅的心情，吮吸著新鮮的空氣，風和日麗，林茂花盛的春日景象，我 興趣盎然佇遠眺，一種簡樸、隨意中散發的鄉土的味道，站在景觀台上綠意盎然緩緩起伏的山野間，一付與世無爭的樣子，四面環顧，會有一種心曠神怡的感動。

有時候，游遍了繁華都市的喧囂，碧水青山的壯麗，就想去山野走走，上午最適合放鬆心情去遊人較少，相對的也來的寧靜恬適的角板山，漫步於此也是相當愜意。

在觀景台眼前如同一幅現成的圖畫，山色翠綠眺望晴朗的天空，溪水光滑平靜如同一面鏡子，吊橋仿佛是從天而降的彩虹，遠處的村莊平靜，籠罩在山林晨色中，這個時候，除了我，幾乎沒有遊人來，迎著春風這樣的情景，實在是太美了，這裡是角板山風光的絕佳之處！

角板公園帶給我的是一種寧靜而緩慢的步調，在步道上走著走著，還可以看到一些老樹，在樹下休憩一下讓自己的心慢下來，靜下來，享受慢節奏的生活，大溪角板山也是耳熟能詳的著名景點，已無需太多筆墨書寫，可以看「拍」到就是很普通的公園，我來到這就想走尋常路的健行遊，現在只需要把手機打開，來感受這個寧静的小健行的樂趣還是很得意的。

雖說台灣四季如春，其實春天總是那麼短暫，夾裹在在秋天和冬天之間，忽冷忽熱的天氣裡，不時有寒流冷峰的問候，但有了春風和陽光的沐浴，春天也就有它專屬的色彩，各地都有賞花的訊息，北部還在日漸變暖的天氣裡飄忽不定，不過身體還是感受到了這暖暖的氣息。

這個時候，找一處人少空氣好的公園活動起來，大溪的角板山是我最喜歡的地方，來到這裡疏通疏通筋骨，讓慵懶的身體，也感受一下春天的氣息，無論是健走，亦是小跑一下，只要動起來，身體就像注入了春天的元氣，讓人瞬間活力滿滿。

參天的樹像把遮天的綠傘撐起，站在樹下平心靜氣的側耳細聽能聽到樹葉的沙沙聲響，高大挺拔蓊鬱蒼翠如同綠雲遮空蔽日很安靜。

遊玩時最美的風景，總是在你的身邊，這份美並不遙遠就在眼前，身邊的一草、一木、一屋、一景熟悉又親切；太陽當空照，杜鵑花兒燦爛，不負人間三月天。

其實，春遊角板山看山觀綠，就是一趟寧静的小健行，並非是奢侈的享受，這也純屬個人愛好，你喜歡在山上的感覺，春天就會想只要自己喜歡，也適合自己目前的生活作息，與其說是一種健身的行動，不如說是一種走向的奔赴，在我看來，現在，大自然有不絕的風景，我有不老的心情，我就想來一場說走就走的健行！