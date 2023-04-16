台北／基隆河河濱自行車道 來趟單車輕旅行

有一種旅行叫做「自由自在」，它的特色是說走就走、想停就停，享受的是「輕鬆」，品嚐的是「愜意」，最適合在慵懶的午後來進行，今天不妨灑脫一點，跟著阿美一起化身為鐵馬騎士，以風為響導，讓它帶著我們任意而行，心隨著風，風往哪，我們就去哪。

既可節能減碳，又能休閒健身

「UBike」和「河濱自行車道」不僅能夠改善交通環境，也為解決「空氣品質」和「能源耗損」，提供了一個完美的可行方案，它們就像是巨人的一雙手，撐起了我們在都市生活中「生活品質」和「休閒去處」的二大需求。

輕鬆踩著踏板跟著指標，很快就來到第一個休憩的地方「花博公園新生園區」，它剛好位於新生高架橋、民族東路、松江路、濱江街等四條街的圍繞之處，佔地可以說是相當遼闊，目前也是台北市第二大的公園，曾經做為「2010臺北國際花卉博覽會」的四大展區之一，在花博結束之後，大部份的地區仍然保有園藝展示，再加上原本公園內的各種運動場地及展館，所以這裡就成了假日親子休閒的熱門去處。

公園入口處石碑的文字吸引了我的注意，開頭的第一段是這麼說的：「以花之手，推開天空與大地，先放雲與鳥進來，讓世界無限的遼闊出去。」意境是不是相當優美！阿美在園區停好單車悠游漫步的時候，恰好碰上飛機低空而過，久違的畫面加上呼嘯的聲響，在此抗疫期間，還真是格外叫人懷念，頗有「當時只是平常事，過後思量倍有情」之感。

真正共融的不只是遊具，而是心態。

林安泰古厝就在園區旁，可惜到的時候已經太晚，超過入園時間，所以就選擇從古厝旁的10號水門進入大佳河濱公園，一進入園區，映入眼簾的大片草地馬上讓阿美有種回歸大自然懷抱的感覺，馳騁於園區內的自行車道，不僅安全無虞，也同時添加了一份自在與優閒。

繼續往前就會看到許多的休閒設施，不但有籃球、網球、羽球場、搥球場等運動設施，還有一座大型噴泉水景，據說中央水柱最高可達75公尺，主要是利用水景高低強弱的視覺變化，來展現它律動的特色，如果搭配圓山飯店的經典建築，和落日餘暉的晚霞美景，瞬間就成為整個河濱地區最引人目光的焦點。

大佳河濱公園共融式遊樂場提供了許多好玩的遊樂設施，非常適合親子共遊，但真正讓阿美感動的，不只是它的硬體設施，而是它的設計理念，「共融式遊戲場」的設計，強調了應包容不同孩童的狀況和需求，不論其能力或身心狀況，都應該得到平等參與遊戲場的機會。

這包括了無障礙環境的設計，符合多元使用的遊具……等，隱藏在這些背後的，就是透過「寓教於樂」的方式，引領著我們學習先看見彼此的不同，繼而再包容彼此的不同，所以真正共融的不只是遊具，而是心態，因為有形的疆界容易打破，無形的成見卻難以根除。

我們以為離自然很遠，其實它是近在咫尺

過了大直橋就來到「迎風河濱公園」，這裡不僅適合全家同遊歡聚，可以欣賞河岸美景及美麗華摩天輪，還有多項設施可讓大家活動筋骨，包括有羽球、棒壘球、足球、直排輪練習場等運動設施，最特別的是還有一座超迷你高爾夫球練習場。

不過這裡最大的特色，就是設有專為毛小孩設置的「迎風狗運動公園」，佔地約1公頃，是全國佔地最大之狗專屬運動區，也是「免繫犬鏈」之臺北市狗運動公園，以體重9公斤作為分野，分為大狗區和小狗區，並設置不鏽鋼圍欄、雙層門作為人犬防護措施，還提供狗便清潔便利設施，以及8座休憩座椅和4座洗手足台，方便在一番玩鬧之後，讓主人洗手和狗狗洗腳之用。

一路騎到這邊，不知不覺天色已經逐漸變暗，加上肚子頻頻抗議需要補充能量，於是當下決定加速行程直奔彩虹橋，因為哪裡不只有號稱「記憶體殺手」的美景，還有撐爆肚皮的饒河街美食，這對奉行「結局完美，一切就會完美」的我來說，真是一個最漂亮的選擇，就在心中的算盤打定的時候，阿美驀然發現，原來是我往哪，風就一直跟著我去哪。

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