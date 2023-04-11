台北／陽明山花季賞花趣 湖山綠地入目皆是浪漫花景

2023陽明山花季，我來了！

過去真的不知道這裡是叫「陽明山湖山綠地」，誤以為的前山公園，花季前來過，只要想森呼吸和享受寧靜公園之美時，就會想來這裡，意外的遇見台灣藍鵲，之前專為牠來反而見不到，苦等許久呢！不過，每一次我遇見台灣藍鵲的這一天，總是會有好消息，這一天回到家就有好消息等著我呢～

二月初山櫻花初綻，台灣藍鵲飛滿園！

三月初在同一時間來，不見他們蹤影了。

是躲起來嗎賞櫻人潮湧入時，害羞了嗎？

還是躲在長滿綠葉結果的櫻花樹裏呢？

我不知，總之沒有看見牠們，也許我應該更早點來～

陽明山櫻花季

要欣賞盛開中的櫻花還是得在花季期間來，一樣的地點，必報到的湖山綠地。

草地上多了盛開中的黃色水仙花，粉白吉野櫻開滿園，也像是大漁櫻，我分不清了，最早開花的山櫻花，花謝了結果子也長綠葉了，滿園被粉白色櫻花充滿的湖山綠地，連同對面的吉野櫻步道，形成一段粉白色近乎白色花海的浪漫步道，拍婚紗的都來，漂亮極了！

在湖山綠地，是最接近紗帽山的，簡直就是在紗帽山下，走到湖山路對面看過來的紗帽山，似乎是一座被櫻花包圍得圓滾滾山，一簇簇粉色櫻花分布在山中。

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賞花的人呀！怎麼可以這麼的美呢？妝扮美美的來賞花也很享受的，所謂人比花嬌，就是這時刻。

滿園春色花團錦簇的賞花天，時間過得超快的，看到近黃昏的時間，餓了喔！這個在湖山綠地好解決的，走回到公車轉運站，10分鐘的時間，旁邊小吃攤美味吃吃古早味芋頭米粉湯、炸臭豆腐再加點一份炸地瓜餅，吃飽飽的回家，滿足了嗎？這是當然的！

陽明山湖山綠地

地址：台北市北投區湖山路一段16~17號，近陽明山公車總站（轉運站）