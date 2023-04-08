苗栗／露營好去處！彩雲露螢谷蓊鬱綠意下的溪水潺潺

選在「春天後母心」的季節露營，擔心不易掌握的臉色，往往也左右收帳時的運氣，畢竟住在都會區裡，曬濕帳是件挺麻煩的事。乍暖還寒的天氣，這次我們就遇到日夜溫差10度的天氣，白日藍天艷陽高照，入夜陡峭降溫晚風襲來，還好營主到各帳區熱情招呼，讓初次到訪的我們備感溫馨。

這趟為2023年的首露（不知何故我們居然漏掉一、二月的假期），還好同伴有先見之明預先選定有雨棚區的《彩雲露螢谷》，每一個帳位皆附帶小學生的四套課桌椅，讓這趟露營的行程輕鬆不少，搭好帳蓬擺設好帳內的設備，就開始營區周圍的走動巡禮。

海拔約莫300公尺，六個區域（A~F）可以收44帳，主要收包區露友為主，也提供帳篷租借代搭的服務（一帳500元），很划算。另有三家雅房小木屋，以滿足親友團住不慣帳篷的需求。年輕的帥哥營主接手營運兩年多，老營主仍不時穿梭協助，父子兩人待客有禮態度親切，為好奇寶寶的我解說附近的地理位置。

營區下午兩點半提供吃到飽的黑糖剉冰（老婆說下次要自備煉乳），不管你帶什麼容器去裝，營主毫不囉嗦一律幫你裝滿，再淋上滿滿一大杓黑糖，這道迎賓點心讓大家很滿足。

親子遊樂設施更是這裡的亮點，籃球架、盪鞦韆、溜滑梯、翹翹板、沙坑、戲水池，彈跳床（每一區都有），周圍充斥著孩童們純真的笑聲，爾而有拌嘴吵鬧的情景，看著就覺得好笑。當他們逐漸長大也會和我們一樣，面對社會職場的壓力，只是那時候的他們，會有更好的生活嗎？

雖然不是第一次到有溪流經過的營區，但撈魚捕蝦的嘗試，對都市俗的我來說，也和女兒有了新鮮愉快的初次體驗。我倆沿著溪邊河床上下踩踏，頗有溯溪的樂趣，想起之前帶著寶貝泡在清涼的溪水裡，享受瀑布水流天然SPA的樂趣，攀爬大石頭的夏日消暑回憶。

這條生態豐富的南湖溪，源自馬拉邦山；營主說夏天來的話還有螢火蟲可以欣賞，河裡的溪哥也很肥美，之前還有遊客捉到鱸鰻（聽說後來賣了一萬多元）。

雖然碰到日夜溫差10度的天氣，入夜後的低溫就用焚火台溫暖大家的心吧。當我在營區蒐集乾燥木材的同時，老營主騎車送來幾塊樟木，還示範如何起火，直說不夠的話就再找他拿，相當的窩心。樟木的獨特香氣經過燃燒，不僅有驅蚊的功用，還有類似精油的芳香。

帥哥營主說以前颱風過境去溪流撿拾漂流木，讓露宿的遊客當柴火燒好取暖，結果後來發現居然有眼不識檜木，就這樣化為灰燼！

晚餐的佳餚紛紛上桌後，吃吃喝喝聊得盡興，結果我們居然錯過晚上八點的營區導覽解說時間！據說營本部旁邊的探險步道可以圍繞營區一圈，不僅認識附近的環境生態，還可以聽營主說故事。營區內的果樹有南洋橄欖、琵琶、橘子，以及許多來不及認識的花卉和植物。

美中不足的憾事莫非下方緊鄰的露客，居然興致大起開起強迫中獎的「露天演唱會」，這也實在太倒人胃口了吧。若是歌聲優美或許算是享受，但就地開唱自我沈醉的話那大可不必！還好營主即時處理，大家可以方便但不隨便，時間到了還大自然該有的清靜。

苗栗縣大湖鄉附近有許多露營區，我們來過好幾次，這趟湊巧趕上草莓季採收的後期，回程時隨意選了一處草莓園，讓女兒體驗一下親自剪收草莓的樂趣。高架栽培比較容易採收，女兒仔細端詳挑選，好看合她意的才出手，不知道以後挑選老公時，是否也能如此謹慎而不要被愛情沖昏頭呢。

結帳時意外看見放在桌面銷售的白草莓，大中小的個頭都有。老闆說：「經台灣農友培育改良後，原產自日本的草莓品種，因缺少紅色花青素，果實成熟後也為白色，順利在大湖栽種成功。」只是一顆大的白草莓居然要價100元，也真是嬌貴啊！

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