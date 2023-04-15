新北／電影迷的家 國家電影及視聽文化中心（TFAI）一睹為快

大學時期不知道跑過多少趟電影資料館（全名「中華民國電影事業發展基金會附設電影資料館」），那時它仍座落在青島東路上，為了觀摩學習寫報告的材料，我看了幾部當年得獎的金穗獎影片，也翻閱好多本新聞局徵選的優良電影劇本。那些年對電影是熱情有勁的，然後，然後年華似水流……。

位於新北新莊副都心的國家電影及視聽文化中心 Taiwan Film and Audiovisual Institute（簡稱國家影視聽中心、國家電影中心、TFAI）2022年初正式開館，臉書上已看到不少朋友打卡，一直想找時間親眼見證轉型後改由文化部監督 TFAI 新落成的廬山真面目。

恰好看到網友的推薦文章，想想當日正好有空檔，心動不如馬上行動便驅車前往。到了附近才發現以往的工地，居然已銳變一棟棟外型新穎的新大樓，而白色醒目的建築主題就在前方，周邊的大片綠地，或許未來可以舉辦藍天綠地蚊子電影院，重溫幼童時期蹲坐廟口觀影的原始風味。

一樓大廳 & 服務台

停好車後由地下室登上一樓，心血來潮的說走就走，剛好配合新北市民的專屬活動，先到櫃台辦了一張實體與數位會員卡（免入會費300元）還拿了入會禮（精美手作皂），還得到一張電影交換券（二樓各有一個大、小影廳），想想當年的會員都沒有這麼好的福利。附近的居民真是好福氣，光影故事就是日常風景，頗為羨慕地利之便啊。

詢問櫃檯服務人員得知開幕至今約莫累積近3000位會員，這時有零星民眾與我一樣前來入會或預訂電影票。我租借一台語音導覽機好參觀 1~3 F 的空間，全程細細聆聽每一項導覽說明預計50分鐘（認識影視聽中心20分鐘、台灣視聽文物展30分鐘），其中三樓的時間圖書館需要會員刷卡方可入內。

咖啡輕食區

一樓大廳除了服務櫃檯與廁所外，還設有文創賣店、輕食區，提供民眾觀影前、後的交流，牆壁上懸掛一幅幅早期的電影海報，有興趣的朋友可以瀏覽整座牆面後，自我挑戰一下說出電影片名。當天還好有店長在旁提醒，不然面對略有印象的電影海報，我還只能說出關鍵字拼湊。

互動裝置

大廳正在展覽《台灣國際紀錄片影展》，介紹參展的各國影片和影人。想起大三時必修的紀錄片電影課程，1922年「北方的南努克」的無聲紀錄片開啟我對紀錄片的認知。這些年紀錄片的電影市場，其中為國人最熟悉的應該是2005年顏蘭權和莊益增共同執導的「無米樂」，以及2013年齊柏林導演「看見台灣」，都創下不錯的票房收入與討論聲量。

特別的是有一個名為《影像化身》的互動裝置，白色牆面上的投影，因體感偵測觀眾舉手投足的動作，站在定點前揮動雙手，或是隨之左右移動，即可化身多元角色切身體驗穿越於電影世界中的樂趣。

二樓的影廳 & 常設展

二樓的影廳稱之為大、小影格，分別有200個、50個座位，我拿了節目單的場次表，先好好研究一下後再找時間進場看電影。這裡除了放映自辦影展影片外，如：《台灣國際紀錄片影展》2023巡迴展，還有台語片羅曼史電影；也會上映特別邀約的影片，如：《悲情城市》4K修復版。

同樣在二樓另外一邊有個【顯影現聲】常設展：台灣影視聽文物展，走進展區彷彿時光倒流，牆上依年份揭露的大事記，看著台灣影視歷史的沿革，熟悉的名詞，不禁在心中對映當年的我；走近學生時代接觸的手工業器具旁，攝影機、剪輯台、膠捲底片，還有腦海中自動連結化學藥水的嗅覺，這些文物真的有年紀了，當然我也是。

陽明山四年的校園日子，經過30年後留下的皆是回憶。彼時電影世界的課程裡，印象中被老師教導後曾經讚許的言語有：

周旭薇老師：「從作品中感受作者流露的自信。」以及「故事就結束了唷，好想再看下去。」

王志成老師：「鏡頭語言掌握場景氛圍，這一段前後景的對比強烈。」還有「不一定人人適合走製作，影評也是一條出路。」

只是，菲林雖然很美好，世界仍然持續運轉，現實人生就是要顧生活。

三樓時間圖書館

近年台灣懷舊路線的學生電影，不免俗的會將圖書館列入拍攝景點，而電影場景裡的圖書館，印象最深的是1998年《X情人》City of Angels 徘迴的天使。

沿著書櫃隨意走動，架上仍有不少空位，做為國家等級的電影圖書館，看來需要好好豐富多元藏書。我在閱覽區的座位小坐片刻，想像若我是導演會怎麼處理這個場景，會是王家衛的美學風格，還是侯孝賢定點遠景，呵呵，在這裡做場電影夢也挺好的。

造訪這天只有兩位民眾在內，一位坐著發呆，另一位使用視聽器材。我好奇的詢問團體視聽室的規則，能否在房間裡面自辦電影欣賞會，答案是：「使用人數為 2~6 人，且只能播放館內的影片，最長限時三個小時。」

記憶與時空在裂縫間穿梭，經典作品與感情沉澱往往緊密相連，一眼ㄧ瞬間的睹物思情，澎湃的想念汨汨而出。真好，曾經有過美好的時光，像風像雨緩緩徐徐，而我如同飛翔般的姿態，等待、振翅、飛向天空……。

#新天堂樂園

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