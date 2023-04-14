新竹／露營玩家天堂、賞櫻秘境 桃山村【白蘭部落】

涼山平價景觀小吃飽食之後，直奔白蘭部落，這是新竹鄉親大力推薦的景點，他們就在聽說我們要來山上人家賞櫻的前幾天，來之前卡娃思對白蘭部落是陌生的，過去是完全沒有印象也還真的是第一次聽到呢！也許我家那喜露營的寶貝知道的。

手機google地圖導航正確的引導我們走進白蘭部落，天吶！這也太美了吧！白蘭部落是五峰鄉裡人口最少的原住民部落，居民主要為台灣原住民泰雅族及賽夏、僅有少部份客家族群及戰後大陸移民。

遠方景色撩人的漂亮，難怪這裡的鄉親會說，不輸山上人家的美景，這是真的！

進入部落後，抖大的觀光導覽圖旁，已經預告這裡是露營玩家的天堂，數一數牌告上超過15個的營區，旁邊還有幾家小廣告招牌，現在正值櫻花季盛開的季節，從部落入口的位置，遠望部落裡高山上，左一個櫻花林、右一個也還是櫻花林，而櫻花林旁似營區的建物，吸引著我們的目光，在如此高山隱密之處，怎可如此開放設置呢？想想，雲霧繚繞的這裡，露營確實是最適合的玩法。

在白蘭部落，我們只有一個小時的時間，停好車輕鬆的隨意看看～

逛了幾家民宿周邊，姊妹突然說：姊，該添購露營裝備了，嘿嘿！打住喔！別讓我衝動，這麼大規模的營區，我想應該有那種拎著皮箱開著車，就可以入住的營區或者民宿套房，網搜就有，太棒了！（我其實很怕家裡東西堆太多，除非換大房子再考慮讓孩子們添購吧！）

走在白蘭部落裡的道路上，滿滿被櫻花包圍著的櫻花樹，花開正濃，漂亮春天宜人的景色！

山中獨有美景之一，櫻花樹旁一排衣服，讓好空氣好陽光曬好衣裳，經日光曝曬的衣裳，穿上身都會有陽光的香味，很有水準家庭，因為曬衣架上沒有隨身內衣褲。

《馬雅竹軒露營區》

走著走著，走向圍著圍籬的《馬雅竹軒露營區》，從圍籬旁走進來瞧瞧，戶外的空間和設施已讓我們心動，瀏覽官網的自我介紹，標題這麼的說：「夏天避暑聖地，享受雲霧繚繞花團錦簇、體驗熱情泰雅文化。翠綠山嵐環繞飽覽雲海變幻及百萬星空美景、螢火蟲季賞螢，提供季節採果、泰雅獵徑巡禮、夜間狩獵體驗活動，豐富好玩！」

官網/馬雅竹軒露營區

馬雅竹軒露營區有幾間木屋旁特大的空地，可當露營營地，也可以停兩部車，若能安排二個家庭同來玩，不習慣睡帳棚的 長輩 就睡在木屋套房，年輕人睡戶外的營區，我好喜歡這樣的環境喔！下次來，想住在就這裡了，對照官網營區位置圖，有四人的木屋套房，這不正是我的需要嗎？看來得早早安排假期和訂房，以免向偶。

櫻花盛開的部落裏，處處都是粉粉世界，好美的部落喔！若我說白蘭部落，不僅是雲之故鄉，也是櫻花的部落，應該也不為過，櫻花季期間應該是相當貼切的！

【白蘭部落】: 圍繞於崇山峻嶺間的傳統泰雅族部落（網路資訊）

坐落於雲霧帶的白蘭部落，海拔約1200公尺，每分每秒白蘭的景致總不一樣，前一秒雲霧繚繞，下一秒則豁然開朗，陽光在山稜間灑落，霧氣在山落間爬升。白蘭部落的泰雅語稱作「R’uyan」，是為定居的地方，祖先從大霸尖山遷徙到此後，發現一大片平緩且豐饒的土地，高聲大喊R’uyan，因而成為部落的名字，而R’uyan亦有鹿群很多的地方的意思。

「白蘭部落」因位於海拔1000公尺的山上，每到午後山間便起高山雲霧。 白蘭部落地處新竹縣五峰鄉西南隅山區，為一圍繞於崇山峻嶺間的傳統泰雅族部落，由於地理位置偏遠，得以保存最原始自然的山林風光。

白蘭部落更以種植溫帶蔬果而聲名大噪

以日本引進的「甜柿」及水蜜桃最為著名，居民以種植水蜜桃、甜柿、高冷蔬菜等為主要經濟來源，水蜜桃更是白蘭部落的明星級水果，果肉飽滿、芳香甜美的口感，令人齒頰留香，水蜜桃產季為6~8月、9月有奇異果，10月則有甜柿，平時還有爽脆甜香的高麗菜、大白菜、山蘇等高冷蔬菜可以新鮮嚐。

白蘭部落目前有多家民宿，皆為當地泰雅族果農轉型所經營

結合了生態導覽、狩獵經驗、觀光採果、傳統編織教學、泰雅美食等，讓遊客可以深刻體驗泰雅文化。從日出到日落，白蘭的美麗景色俯拾即是，未經破壞的原始竹林登山步道，一望無際的浩瀚雲海，充滿歷史懷舊的日據時期古砲台遺跡與令人身心放鬆的溫泉泡湯，都能在白蘭部落親身體驗。

結語

來到白蘭部落特有感的心動和感動，再看看悅光綠境露營區小貨車車速露營的影片，加深了想來玩的感動，特別是影片中壯闊山景，從藍色到金黃色，進入黑夜的星空，滿佈星星和超大超圓的月亮，影片的最後還有心得分享，看完影片更想來白蘭部落露營！

【白蘭部落】

地址：新竹縣五峰鄉桃山村18鄰