彰化／田尾公路鳳凰花園、其它景點 吃喝玩樂採買趣

逍遙遊就是在自己合適的時間，以自己喜歡的方式，進入自己所嚮往的目的地；享受自己想投入的情境、想洗滌的心情、想放鬆的壓力、想記錄的美好。田尾公路花園很能達到上述的旅遊趣，走走、看看、逛逛、吃吃、喝喝、買買。

之前，蒔緣跟著團體行程前往多次，但限於團體行動，大多走馬看花，因為店家甚多、各家經營型態與販售商品近似，所以逛起來漫無目標，看起來眼花撩亂，一趟下來疲憊不堪。

此次，我和外子改變思維，事先鎖定今天只買多肉植物、沙漠玫瑰和三角梅，其他花卉純欣賞，於是上網鎖定了鳳凰花園。

有了想法，便規劃了一個不疾不徐的半日遊行程：

【鹿港→田尾肇天宮吃午餐→鳳凰花園→大村落羽松→大村小時候的大餅→賦歸鹿港】

肇天宮的主神是北極玄天上帝，偌大的廣場有一小吃攤，餐車上寫著可愛的全銜「罔渡鄉土點心」；側邊副標題還寫著「人生罔渡‧罔過日。吃乎飽‧歡喜就好」。很草根性的親和，商品價位更是親和，可以接受古早味麵食、湯類的人，不妨走上一遭。不過經常11點半，備料幾已殆盡，想吃趁早。

攤主就住在圍牆內，所以不急著催趕客人用餐，自顧自的收攤入內，未食用完畢的客人，也可以安心地繼續食用，下午他們就會出來收拾清掃。

進入公路花園商圈，那可真是百花爭艷、目不暇給的極致，直接驅車前往田尾老字號園藝店之一的鳳凰花園，它素有田尾花卉家樂福之稱，只因占地千坪的園區，培育著上千種花卉，從多肉、觀葉植物、季節花草到果樹、水耕植物通通找的到；想買的、想欣賞的應有盡有。

經驗分享：如果您也和蒔緣一樣，在商場總是信誓旦旦的，覺得已經將每一盆花卉的名字記得牢牢的，可是一回到家就忘光光，所以現在只要去買花，我會自備標籤紙，先在盆緣貼上名字，回家換盆時也就萬無一失了。

結束一場美的饗宴，大飽眼福後，繼續下一站，追追落羽松的尾巴。之前去過大村的盧家生態公園賞松，今天再到大村的另一個落羽松秘境。

賦歸路線特意經過〈小時候豆標〉，30幾年前是當地的美食，也是很多小孩課後的點心，以前店名叫做小時候的大餅。遺憾的是，當年就讀國中的我，窮得連米粒都難得吃到，哪還有錢吃點心。老了來吃它，怕也只是想滿足自己小時候的缺憾吧！

這樣的行程，輕鬆又能達到目的，是個不錯的規劃，可以試試哟！

文by 香蕉＆蒔緣邊遊邊記

檢附資訊：

肇天宮

住址:彰化縣田尾鄉北曾村福德巷31號

電話04-8830395

鳳凰花園

地址:彰化縣田尾鄉村民生路一段478號

電話:04-823-4069

大村落羽松秘境

住址：彰化縣大村鄉中山路三段156巷36號

小時候豆標

住址：彰化縣大村鄉中山路三段152號

電話：04-852-8431