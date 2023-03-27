台北／滿園春色關不住！台北玫瑰展追尋春天芳香展開賞花之旅

冬去春來給大地大地帶來暖陽，基隆河三月沐浴春天的陽光，感受溫暖春天已悄然來到，2023年玫瑰季於三月日開鑼展出現場並提供玫瑰主題遊園活動，我選擇一早陽光溫暖來到現場，新生公園玫瑰園中的花蕾含苞待放，縷縷清香撲鼻而至，沁人心扉晨間的陽光在三月中翠綠色枝條和玫瑰花迎春，面向春光我對著花朵忙著賞花拍照，盛開的景象，令我怦然心動。

玫瑰生長期不一，一年四季都能欣賞到，不過春季是開得最壯觀的時候，竟相吐蕊暗香浮動，神韻伴著春意，一朶朶一簇簇俏立枝頭，春意盎然的氣息中，基隆河畔臺北玫瑰園延續花博，在新生公園區美化種植玫瑰，迄今園內栽植超過800種玫瑰花，經過市府整理營造出花團錦簇的景觀，而新闢古典玫瑰園區，累積栽植5000株的玫瑰，以古典玫瑰為設計主題的玫瑰花園，而開花綻放時飄出淡淡花香與色彩柔美的特性，讓民眾開春時能欣賞到玫瑰花盛開的盛景。

春天來臨，基隆河畔的台北玫瑰園正盛大舉辦玫瑰季，不僅有玫瑰花讓人賞心悅目，還有豐富多彩的活動等你一同探索。

春天是花開的季節，而台北玫瑰園的玫瑰季更是讓人心曠神怡的花海之旅，每年三月初台北新生公園中玫瑰園內綻放出繁華盛景，吸引著眾多花迷前往欣賞。我在這裡呼吸著花香，感受著春天的氣息，深深被這裡的美景所吸引，我書寫這篇遊記分享給更多想去賞花的人。

玫瑰園的佈置營造出一片綠意盎然的花園，經過市府整理營造的玫瑰花區，不同品種的玫瑰花，不同的色澤和形態，搭配著翠綠的植物和清澈的基隆河，園內設有「秘密花園」、「五彩玫瑰園」、「育種家花園」、「花海區」及「品種區」等特色展區，讓人心情愉悅。

古典玫瑰園區更是一個必訪之處，這裡種植著30餘品種玫瑰，散發著淡淡的花香，是一個適合放鬆心情的好地方。

現場的佈置營造出花團錦簇的景觀，新生公園區美化種植的玫瑰花，經過市府整理營造，展現出迷人的色彩和芬芳的氣息。

新闢古典玫瑰園區更是累積栽植800種餘品種，5000株的玫瑰，以古典玫瑰為設計主題的玫瑰花園。開花綻放時飄出淡淡花香與色彩柔美的特性，絕對是你不能錯過的玫瑰花園。

看到玫瑰，網友會想到什麼？浪漫、愛情、還是熱情，不同人眼中有不同的理解，唯 一確定的是，玫瑰的魅力無人可擋，尋春時節，悅賞花海， 賞過土林官邸的鬱金香後緊接著基隆河畔新生公園大型玫瑰花海展驚豔盛放，一場春雨過後，步入繁花似錦的玫瑰花海，一朵朵玫瑰花正競相綻放，芳香撲鼻、令人沉醉。

玫瑰花展中一片浪漫花的海洋，花開清新春天的時節，一年中最多彩的時節，怎麼能錯過絕美的花海？三月春暖花開一片美麗的玫瑰花田，讓人陶醉，這個地方就是台北新生公園的玫瑰園。

一片玫瑰花，放眼望去，滿眼的花朵競相綻放，芬芳彌漫了整片花園，讓人沉醉不已。

除了欣賞花朵外，玫瑰季還準備了許多趣味性的活動，如玫瑰沙龍、現場表演等等，讓你在賞花之餘，讓你更加深入了解每種花的特色和故事，此外，玫瑰園的工作人員也辛苦的在維護花園。

展區位於台北圓山新生風景區的玫瑰園區，利用自然地形地貌，因地制宜形成一處景觀，很有特色的景區，可以拍出很多清新的照片。

一朵朵玫瑰花正在怒放，朦朧中帶著露珠的花朵散發出迷人的色彩，十分的誘人。

一花一世界！一朵花就是一個奇妙的世界，你會驚歎於它的精緻與高雅，我經常會想，大自然能把它設計的如此精妙？多姿又多彩。

繁花似錦，春光燦爛春風吹拂大地，陽光明媚，風和日麗，陽光照射下來，將玫瑰映照得愈發絢爛多姿，晶瑩剔透的花瓣層層疊疊地包裹著花蕊，嫩粉鮮豔奪目。

愛美之心，人皆有之，花懂人心，展示其意，大千世界，美麗無處不在，美麗在人們的心中，當然是件妙趣橫生的事情。

濃香的玫瑰花，熱情豔麗，裝飾了絢麗的芬芳，親聞一縷縷馨香，花朶中瞬間醉人的渲染，提示春天就要來到，讓我們把明媚溫馨的春天的花朵留在相機中慢慢的欣賞。

沒事兒就看看花，拍拍花，心情也會快樂許多，花兒雖小，但是從顏色到外觀，從嗅覺到視覺，都令人愉悅，放緩你的腳步，蹲下身仔細觀察眼前的一朵小花，欣賞它的美麗，你會驚歎世界的奇妙。

觀賞拍攝嬌媚的玫瑰花，青綠的枝蔓，結滿了累累的花朵，有盛放的，有剛剛含苞的，拍的滿懷欣喜，有時，也會被花梗上的刺紮到，有些疼，但我不在意，因為，我很愛拍花，很想收藏它的美麗。

一朵朵花兒開得那麼的忘我，開得那麼的不遺餘力，盛開時以最美的姿態示人，哪怕，明天，將飄落成泥，也要將這最美的一幕，留給春天，在人們的心中成為永恆的經典。

我少拍玫瑰卻也毫無來由的喜歡這片好看的玫瑰園，每一朵花都相似，卻每一朵花都不同。

遠遠地，是一片花海，近觀,卻能在每一朵花的世界裡，充滿著神情迥異的展示，或沾沾自喜，或淡恬然凝思，在玫瑰花叢中，我找到了一份令人欣喜也義無反顧拍個不停。

如果你來，看一看這一片浪漫的玫瑰花海，徒步穿行在花海中感受一下春日的勃勃生機！拍攝的時候，用大光圈拍玫瑰若隱若現，唯美。

今年早春二月怒放的梅花花落之時，當桃花脫出之際，又當絢爛的櫻花飄舞此刻，桃紅已謝櫻花不再，許多早已經盛開於春天的花蕾，三月五顏六色繽紛秀麗的玫瑰花，，一時間在微風中向人們展示美麗，格外引人注目。

春遊好去處踏春觀花海，何不找個人少的清晨逛一下玫瑰園，來領略那種想熱烈卻不乏嬌羞的美，春天原來就是一種感覺，一種萬物復甦，各種各樣的花兒競相綻放的季節。

盛開的玫瑰花豔麗動人的姿色，及那燦若雲霞的色彩，瞬間吸引了遊客的視線，也讓我一見傾心，我的目光久久地在花的身上停留，捨不得離去，觸動春天，把天地點燃。

玫瑰花在枝頭盛放，猶如漫天的雲霞降落人間，如夢似幻，令人歎為觀止，簇簇潔白的花朵佈滿枝頭，隨風搖曳生姿，令人眼花繚亂。

片片花瓣將一切都匯成了浪漫的粉紅色調，這一典雅華麗色彩讓我瞠目結舌，淡紅色將玫瑰花的最美麗綻放到了極致，而那些嫩綠的葉，此時也不失時機地在一旁相映，順其自然地完成暮春中角色的交接。

盛開在新生公園的玫瑰花海，花期有一個月，花朵還將陸續開放，喜歡拍攝各色色花海的網友，不妨去看一看。

它們的色澤和形態各異，讓人目不暇給，而且展出的玫瑰花朵也非常鮮豔，此外，玫瑰園還有一個別緻的景點「玫瑰隧道」，這是一條玫瑰花種植而成的隧道，像是置身於花海中，非常好拍。

置身于明媚的陽光下，一陣陣風吹拂而來，我聞到了一股淡香，其實我知在這個時節，萬木復甦是玫瑰花，依然嫵媚，獨自芬芳。

我目光四處巡視，看到了滿眼的驚喜，呵，好美的玫瑰花，一朵一朵的綴滿枝頭，嬌美燦爛的花朵，或含苞欲放，或盛開極致，雖然暫時沒有蜂圍蝶舞，卻是姹紫嫣紅。

紅色玫瑰花，都感覺是熱情的，如蘭花一樣美得雅致清幽，成簇俏也不爭春，安靜地襯托著姹紫嫣紅、明黃嫩綠。

凝望玫瑰花壓滿枝頭，層層疊疊的花瓣，相互擁簇著歡聚在春天， 折疊成這錯落有致的花絮，在我經過時，等我回眸一瞬間，框下它的美。

滿園春色關不住，定格如花的季節，此時在台北新生公園中玫瑰花園，正是花開如詩的季節，萬紫千紅總是春，帶上好心情，一起親近大自然吧。

在這裡，你可以看到許多令人驚豔的玫瑰品種，如：薔薇玫瑰、綿羊玫瑰、康乃馨玫瑰等等，其中，最受矚目的當屬珊瑚玫瑰、黑色珍珠玫瑰、雪佛龍玫瑰等。

你想追尋春天的芳香，並開展一場玫瑰之旅，那麼就一定不能錯過基隆河畔的台北玫瑰園。走進花海，感受春天的氣息，參加豐富多彩的活動，一定會讓你度過一個充滿美好回憶的上午，快邀請你的家人和朋友一起前往，一場春雨過後，一同探索玫瑰花海展驚豔盛放，步入繁花似錦的玫瑰花海，玫瑰花競相綻放令人沉醉。