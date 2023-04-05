新竹／紅翻天茶田櫻花隧道！【山上人家森林農場】賞櫻吹雪

山上人家森林農場從二月中櫻花季開始，網友相繼的分享櫻花林、茶田風光空拍美景， 停在腦海裡揮之不去，三月初櫻花花開八成的美況， 和親人來玩了。

山上人家森林農場：擁有新竹小歐洲之稱，及五峰鄉排名第一景觀咖啡餐廳美譽，北台灣遠的要命的雲端賞櫻秘境，近幾年紅翻天的茶田美景和櫻花隧道！

我們曾在十多年前來玩過，在木屋住過一晚，那時候也是從竹東出發，只記得彎彎繞繞的彎路，開車都會暈車的路況，近幾年每到櫻花季，盛況空前絕後的美景，將這有著新竹小歐洲之稱，並榮登五峰鄉排名第一的景觀咖啡餐廳，遊園人潮湧上雲端的熱鬧！

花季期間更是誇張的瘋狂，山路、停車場擠的不通不通，排隊的車陣好長，沿途的道路還會出現誇張的慢速，太多人想來置身粉色櫻花隧道和櫻吹雪的迷人風采，在有著仿若置身日本、歐洲的迷人景致，明信片裡風景，所以有網友說不需要到日本賞櫻，看過此番美景後，真的就是這樣！

避開假日和228假期，很輕鬆的抵達，山上人家和我十多年前來過的印象真不一樣了，上山的道路寬多了，雖然仍是彎彎繞繞，已經算是很好開的山路了，值此春暖花開時節，甦醒中的大地，萬象更新中迎日出的山路，簡直是到了夢幻仙境，真的是美翻了！

⬇︎ 十多年住過的木屋，美好的記憶回來了！

⬆︎ 最旁邊這一間木屋，我們住過，舒適的房型。

⬆︎⬇︎ 行駛在五峰鄉大 隘村的上山之路，用一句話說出我的心情：「上山之路的前面，處處都是美美水噹噹的好風景，森林系的視覺饗宴！」

朦朦朧朧似仙境夢幻日出之美從來都不不等人的！

清晨天還沒亮的 六點 從竹東出發，七點不到已在五峰鄉山區的路上， 沿途的上山之路，日初漸上昇的太陽，不停留欣賞我會後悔的，片刻的陶醉心情會是很美的，朦朦朧朧似仙境夢幻日出之美從來都不不等人的，碰到了，當然要停下來看看。抵達山上人家森農場的時間才七點半。如果一直開的不停留，在車少的非假日清晨，從竹東到山上人家的車程大約50分鐘應該就可以到達的，突然間感覺海拔標高1200公尺的山上人家很近呀！

每人200元入園（花季期間不折抵消費）

一入園繼續往園區裡開，直奔P6山頂停車場，親人說：「那時你來這裡，是我陪你的嗎？都忘了呢！」，我沒忘的，就是你帶我來的，那一年寒冷的冬天，沒有櫻花只有茶園的記憶，忘不了的，回想起那時的我們，在好冷好冷的清晨，就在這山頂上狂笑到直喊不要不要！太漂亮了！漂亮的是雲海日出之美，那時用數位相機所拍的影像，因故被刪了，但我知道，我還會再來的，事隔多年的現在。

園區共有六個停車場，富士櫻環繞的漂亮，下車就感受櫻紅之美～

⬇︎ 往山上停車場的櫻花隧道是人行道也是車道，園方管制了車輛進出，不會有需要會車的情況發生。

關於【山上人家森林農場】，於2003年正式成立，海拔1200公尺，佔地約6公頃。

矗立在雲海中的歐式建築，似是人間仙境。在陽光迆灑下，襯著長長的屋影，與青翠的綠地、綿延的山頭、蜿蜒的步道，層層相輝映；伴隨著蟬鳴鳥叫的協奏曲，交織出一幅虛實難辨的夢幻勝景。

往122線道一路直行，沿著山路慢慢攀升，筆直的綠竹、杉木夾道歡迎，繚繞的雲霧，清楚勾勒出重山疊巒的輪廓，沿途的景致，美的令人屏息，雖然一度懷疑狹小的山路，究竟是否還能通行？ 但不知為何，前方就是有股莫名的吸引力，誘使旅人不斷向前進。

終於，直抵 位在白蘭休閒農業區的「山上人家森林農場」，一棟典雅的歐式城堡映入眼廉，紅屋、白牆與褐色原木平台，主建築體中還嵌有透明玻璃帷幕，仿都德式的建築設計，由鵝公髻山與參山國家公園風景區所環繞，在一片壯闊群山與翠綠的原始林間，更加突顯了山上人家的秀麗風光。（摘錄自新竹觀光旅遊網，好客竹縣2008年）

山上人家森林農場裡的櫻花品種有三種：吉野櫻、富士櫻和霧社櫻（墨染櫻？），怎分辨？

既是櫻花季，對這裡的櫻花品種，應該需要知道的，問了問停車場年輕的年輕服務員，聽他口音聽的出來，和我一樣是原住民，他的回答：簡單明嘹，一聽就懂，他這麼說：「淺色的近乎白色的是吉野櫻，粉紅色的是富士櫻，草原旁幾棵純白色的是墨染櫻。」是不是輕鬆的就記住了，對吧！不過他說的墨染櫻，網路查考對比圖片後，我覺得應該是霧社櫻。

⬆︎ ⬇︎ 花開滿樹白色高大樹木，就是霧色櫻？

⬇︎ 粉色富士櫻，花開八九成了！

偶遇浪漫滿分「櫻吹雪」： 櫻花隧道 ，美翻了！

從山頂停車場，秒進入富士櫻的櫻花隧道，幸運的我們還看到了「櫻吹雪」，雖然只是短短的幾分鐘，風兒吹向漫步中的我們，片片花瓣吹下來，將兩手掌心密合著，迎接掉落的櫻花瓣，哇！哇！哇！驚叫聲連連，還好附近沒有遊客，浪漫幸福滿分的情境，想脫單的應該會說：「好想戀愛喔！」，這櫻吹雪不及日笨的壯觀，有那樣的花瓣落下情境就是了。

而，在日本所謂的櫻吹雪（花吹雪 はなふぶき），是說在花期將盡之時，凋零的櫻花瓣會鬆動離開枝頭，剛好遇上風吹花瓣便會片片飄落，形成如同大雪紛飛般的景致，春天落下的雪花還能不覺寒冷便是所謂的櫻吹雪了。（網路資訊）

另一個感覺似吹雪之處，是在被富士櫻圍繞的用餐區，品味山中茶飲中，不時會看見富士櫻片片花瓣掉落在桌上，還飄進了我的杯中，剎那間寒意全消，天吶！怎麼可以如此浪慢貼我心，愛呀！

⬇︎⬆︎ 置身櫻花林中，山中品茗，櫻吹雪不請自來！

刻意的沒有帶攝影專用的單眼帶相機的我，只想用感官享受的美景，大家都知道我怎麼可能放過，如是此美的不像話的影像紀錄呢？ 那是當然的，手機拍照模式一啟動，我還是停不下來了，不拍也真的是會後悔！想聞聞花香，沒有聞到，可能是風吹散了，也可能是富士櫻盛開了，超想聞聞大家都說富士櫻的香氣呢！

六公頃園區內，有著完善的步道網絡，走來輕鬆的緩坡緩降步道

條條步道通羅馬，不論是從歐式建築的餐廳外，或是從山頂停車場、櫻花隧道、可以直通森林咖啡館，必訪的，就算不喝咖啡，走走就是一大享受，滿滿濃濃芬多精，吸到飽！森林咖啡館是園區裡卡娃思特喜歡的最愛，旁邊就是住宿的木屋，有好幾間呢！不過房間難訂呀！也是通往 鵝公髻山登山步道的入口之一。

位在茶田上方的森林咖啡館，觀景視野佳，園區內除了二個居高臨下觀景位置，可眺望對面的園區，看看被櫻花林環繞的山人家，超美的季節限定美景！

往茶田方向往下方向，步道方向自動地引導到種滿吉野櫻的步道，這裡的吉野櫻似乎較山頂的晚開，花朵大，而且樹上花苞好多，一週後應該會進入最佳觀賞的盛開，難怪園方公告的花季時間，延長到3月15日，卡娃思好想再來喔！

半天遊山上人家森林農場，開心愉快！預約明年要來住上三天，想看看被雲海包圍的日出美景～《小黑旅行誌》空拍的櫻之美盛況，看過後會更想來！

【山上人家森林農場】資訊 官網

🏠 地址：新竹縣五峰鄉大隘村468-5號

☎️ 電話：02 2861 6361

⏰ 開放入園時間（詳官網公告）

旺季：每日上午6:30開放入場，下午4:00休園；最晚離開園區為傍晚5:30。