南投／日月潭貓囒山步道 絕美紅葉步道、半小時輕鬆登頂小百岳

一直很愛去日月潭，但每次造訪的景點都差不多，隨著小孩長大，決定來規畫步道之旅，就從日月潭貓囒山步道開始，來趟親子小百岳旅行吧！

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▋日月潭貓囒山步道難度

貓囒山步道單程1.35公里，登山必須從770爬升到1020公尺，攻頂後再下山，來回大約一小時。

雖然高度落差250公尺，但貓囒山步道全程都是好走的郊山步道。

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貓囒山步道一開始是上坡石階路面，但之後都是柏油路、土石路交雜而成的平緩步道，長者、小孩都可以輕鬆駕馭。

▋日月潭貓囒山步道特色

日月潭貓囒山步道名列台灣小百岳，不過整條步道都有樹林遮蔭，走來十分涼爽。

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加上坡度很緩，非常適合走走、拍拍，盡情享受美景。

1/櫻花美景

停車觸往登山口木棧階梯，種植整排櫻花樹，花期時造訪彷彿一秒來到日本。

2/絕美紅葉步道

貓囒山步道沿線種植錫蘭橄欖，一年四季都會有落葉紛飛。

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日月潭貓囒山步道》絕美紅葉步道、半小時輕鬆登頂小百岳@失敗要趁早-張念慈

樹下飄散的紅豔豔落葉，就像踩踏在紅地毯上，充滿北國風情的浪漫。

日月潭貓囒山步道》絕美紅葉步道、半小時輕鬆登頂小百岳@失敗要趁早-張念慈

3/俯瞰日月潭全景

爬山時最怕沒地方休息，貓囒山步道最貼心的是，每走幾步路就有觀景台，每處景致都不同。

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每處觀景台都可悠閒賞景，還可以輕鬆俯瞰日月潭全景、和觀賞日出雲海。

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4/茶園景觀

日月潭是台灣紅茶的故鄉，從停車處往登山口蜿蜒而上，二旁夾道的就是阿薩姆紅茶園。

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步道終點處，更可見茶園與群山包圍的秀麗景緻。

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此處也是步道唯一會直曬太陽處，有終於撥雲見日的開闊感受。

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5/全台第三高氣象站

步道終點，就是中央氣象局日月潭氣象站，也是步道沿線景觀最好的地方。

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景觀台開放時間為早上5點半到晚上5點半，入門處便是盛開的九重葛花。

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在此可見風力塔、觀測坪等氣象設施，白色造景相當適合拍網紅情境照，和美景完全不違和。

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天氣好的時候，可以一覽日月潭全景，更可遠眺九份二山和集集大山景色。

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這裡還有涼亭、廁所，親民設施好適合在這邊放空發懶。

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▋日月潭貓囒山停車資訊

貓囒山步道沒有停車場，但因為旅客不多，可將車子停在路旁空曠處。

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一路沿著茶改場的指標跟著走，大約五分鐘即到登山口。

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▋日月潭猫囒山步道怎麼去？

貓囒山步道座標：120.907741、23.867614

入口：位於日月潭中山路270巷內，也就是台21線環湖公路63k處右邊。

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