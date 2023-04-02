南投／身心靈放鬆的好地方！【三育健康教育中心】宛如世外桃源

趁著年假10天，抽了其中2天帶媽媽去南投旅行。我們家很少會在過年期間出遊，更別說是還要過夜，畢竟年假期間飯店價格太不親民，加上旅遊品質也不好。不過長時間在外地工作的媽媽，難得回台灣，就決定還是衝一波吧！不想把時間花在塞車中，因此不往北也不往南走，找個就近的南投。住宿也讓我找到了平價親民的三育健康教育中心，環境很清幽，馬上來為大家介紹。

三育健康教育中心位於三育基督學院裡面，占地共約52公頃，我也是因為這次住宿的關係，才知道原來有這麼一間學校。雖然位置在校園裡面，但住宿部分是獨立的，check in一樣有大廳，專門的櫃台服務人員，旅客與學生互相不會干擾。

走進一樓大廳，就可以清楚知道這裡訴求就是「健康」，放置許多飲食相關書籍，還有課程可以參加。三育健康教育中心不僅提供優質休憩、養生的環境，還配合臺安醫院、三育基督學院及地方教會，達成健康改善、教育訓練、傳揚福音的目標。它們雖然有宗教的背景，但來這邊的旅人不見得都有基督教的信仰。寧靜、祥和的環境，讓人不由自主的放下緊繃的壓力，將身、心、靈完完全全的放鬆。

我們一共訂了兩間雙人房，附有景觀陽台、無線網路，乾濕分離的衛浴，基本的備品都很齊全。不過房間是沒有電視的，來到這裡就是希望遊客能好好放空。

我們當天入住的房間是在3樓，從陽台向下望就是游泳池，遠眺的山景，讓我忍不住跟林恰恰說，這房價配上這樣的景色，CP值也太高了吧！不過房間的隔音不算太好，算是我覺得比較可惜的地方。

三育健康教育中心，除了環境悠美，重點是有許多公設可以體驗，而且這些設施，跟一般飯店所看到的不太一樣。在飯店地下室有一間養生館，裡面放置了背部敲打機、 腿部、腳底按摩機、悠活泡腳按摩機、takuyo全身按摩椅、OSIM背部按摩器等等，大部分的設施，住客都可以免費使用。

我覺得最特別的是手部臘療，運用手部熱石臘，促進手部血液循環。這是我第一次做手臘，一開始我還以為是什麼藝術創作，興奮的叫苳也一起做，結果沒想到13歲以下的小孩是不能夠體驗的。除了養生館，還有黃土屋跟水療室，都是非常健康的設施。不過提醒一下大家，三育健康中心的設施，每周五晚上到每周六下午，都是休息的喔！要住宿的話，自己可能要斟酌一下時間。

養生館的設施小孩無法參與沒關係，頂樓也有桌球，以及一個空間讓小孩放風。

一樓的戶外游泳池不算小，夏天想必一定是搶手熱點。

三育健康教育中心的餐點都是全蔬食，因為媽媽吃素，這也是我選擇這裡住宿的原因之一。採用最健康的烹調原則 – 高纖維、無提煉油、無精製糖、無蛋、無奶，習慣重口味的人，應該會吃得不太習慣。我們這次去的所有人，只有我媽比較適應XDDD。

不過也不用擔心會無味到吃不下，附有調味料，可以自己添加。而當天我最喜歡的就是照片左邊的起司沾醬，超級好吃!！

距離日月潭及九族文化村，僅需10分鐘車程的三育健康教育中心，四面群山懷抱，怡然自得。很多銀髮族或是想要調整體質的人，會選擇來這邊短居或者長住。我個人會喜歡這樣的環境，但當天同行的我哥，他就比較無法接受，只能說青菜蘿蔔各有所好。住膩了都市的車水馬龍，偶爾去山上享受一下與世隔絕的愜意，舒適的環境與恬靜的氛圍，其實真的還蠻不錯的。