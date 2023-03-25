嘉義／網美飯店安娜與國王酒店 讓人一秒飛泰國！加映東市場美食

好吧。我承認，我是被隨便拍、隨便美的網美照片燒到的。

這次出遊，早早預訂了嘉義市「Anna King 安娜與國王酒店」。

出發前，其實心中忐忑不安，超怕網美飯店踩雷，真實與想像落差太大，到底它會是網美、還是網霉呢？讓我們繼續看下去！

【延伸閱讀：南投／平價親子飯店經典大飯店 輕鬆暢玩日月潭、九族文化村】

▋安娜與國王酒店交通位置

「Anna King 安娜與國王酒店」位於熱鬧的嘉義市東區，旅館正前方就是東門圓環。

走路不到一分鐘，嘉義傳統美食的特級戰區「東市場」，網路推薦的各式美食小吃全都集中在此，早餐時段熱鬧滾滾！。

晚上想四處逛逛，「Anna King 安娜與國王酒店」步行到嘉義文化路觀光夜市也只要1 公里，步行僅需10分鐘。

可以大嗑林聰明砂鍋魚頭、郭家雞肉飯・粿仔湯等美食。對媽媽來說，最棒的是，「Anna King 安娜與國王酒店」走路大約15分鐘，就是有著大片草坪、青蛙主題遊戲設施的文化公園，光是溜滑梯就讓孩子玩瘋啦！

臨時想買消夜、飲料，「Anna King 安娜與國王酒店」旅館旁邊一樓就是全家便利商店，缺什麼直接下樓買，真的「全家就是你家啦！」

【延伸閱讀：南投／小而美、超輕鬆親子步道 虎山文學步道】

▋安哪與國王酒店設施

安娜與國王酒店2023年1月才開始營業，孔雀藍的建築外觀，豎立在老市區裡，搭配華麗金色大象圖騰，展現皇家氣息，充滿衝突感十足的濃濃異國風。

一走進門，我和兩個孩子都忍不住尖叫「哇！」這浮誇華麗的裝飾，沒錯！這就是泰國啊！

從安娜與國王酒店入口處開始，每個空間都擺上設計師周遊列國的多年收藏，不論骨董家具、水晶吊燈、木刻裝飾，從雕花到做工都細緻而配色濃烈，根本一秒來到曼谷！

往飯店大廳辦理入住手續，沿途盡是鳥籠、花草、熱帶叢林，華麗的南洋風情，每個角落都是忍不住多留幾步的拍照熱點，根本試圖讓人無法入住？

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【延伸閱讀：台北／中山九昱希爾頓逸林酒店偽出國 兼朝聖《華燈初上》拍攝點！】

最誇張的是，一般的飯店都只會在某一區做造景，安娜與國王酒店卻將每個地方都打造出獨特角落，每個位置都是網美視角。

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

不論是高雅宮廷風、或是度假的峇里島風情氛圍，都可以一次滿足。

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

更讓人感動的是，安娜與國王酒店還會依據不同的背景，搭配照射不同顏色的燈光，可以奢華、可以浪漫、可以懷舊、可以典雅……，滿足不同拍攝需求。

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

一樓大廳後方的用餐區，走到底更是完全像來到泰國皇宮，金璧輝煌的牆面，光彩奪目的水晶吊飾，女王氣勢的座椅，好恨沒帶上晚禮服來拍照啊！

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【延伸閱讀：台中／超夯森林遊樂場、超狂親子遊戲場 風洞石公園】

最扯的是，到底哪個飯店會把廁所，打造成網美拍照點啦！

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

安娜與國王酒店竟然連公共廁所都處處是拍照點，華麗繽紛的造景和設計，就算不上廁所也一定要來參觀打卡啊！

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

好不容易，結束因為拼命拍照而卡關的一樓行程，沒想到，走到房間路途中，也是（因為忙著拍照）艱難險阻。

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

真的太誇張了。

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

連通往個房間的的電梯，都可以那麼華麗！電梯內滿是金縷絲線的繡花，超有尊榮感。

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

出了電梯口，才是大魔王的開始。

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

明明到飯店房間短短的幾步路路程，卻每一步都精心設計，沿途就像經過秘密花園，被大量仿真花、鳥植栽所包圍，浮誇的擺飾，宛若進入異次元旅行。

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

更讓人不可思議是，別擔心網美景點需要排隊等拍照，因為安娜與國王酒店每個房門口，都幫房客布置了可以拍照的桌、椅、植栽等擺飾，想怎麼拍就怎麼拍！

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【延伸閱讀：新竹／新手也能爬！馬胎古道超親民 離內灣只要5分鐘】

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

▋安娜與國王酒店 住宿環境

安娜與國王酒店共5層樓高，提供51間雙人與四人客房，客房空間平均為30平方米，我們訂了四人房，感覺還算寬敞。

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

房內依然維持濃烈配色風格的泰國風設計，牆面是有質感的手工塗刷水泥牆面，木質家具都精細配上手工雕花設計。

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

比較尷尬的是，衛浴設備和房間的隔間處，是採用天鵝絨簾子設計，沐浴區以浴簾拉起，如果是不熟的朋友或剛交往的情侶前來，如廁時可能比較害羞。

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

我很討厭吹頭髮，最怕飯店是壁掛式吹風機，還好安娜與國王酒店提供的是Panasonic EH-ND24，瓦數1200雖然不是最大，但還算好用。

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

安娜與國王酒店房內也提供可移動的LED燈桌上立鏡，方便出門上妝使用。

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

客房小吧檯部分，提供東南亞酒店常見的「美祿」，和可以放鬆身心的康福茶，跟一般飯店的茶包和咖啡迥異，可見用心。

【延伸閱讀：花蓮／來去【山下的厝】溫泉民宿住一晚 獨立半露天湯池讓人超放鬆】

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

▋安娜與國王酒店 餐飲

安娜與國王酒店一樓是「WOO Thai 泰悟餐廳」， 「Woo」榮獲泰國觀光局推薦為此生必去十大名店之一。

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

因為酒店剛開張，人手還在招募中，為了提供客人更好的服務，目前「WOO Thai 泰悟餐廳」還沒有接現場客人，僅採取預約制。

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

哼哼，還好我出發前，就早早預約好「WOO Thai 泰悟餐廳」的晚餐啦！

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

晚上，就在這座全台唯一森林系餐廳，好好享受來自泰國的經典美食。

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

果然是此生必去十大名店，每一道菜都好吃到好想哭啊！

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

但，目前菜單都還在調整中，如果想嘗鮮的饕客，建議先打電話詢問喔！

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

據說，再過一陣子，頂樓也將有景觀酒吧「Babylon」進駐，待餐廳、景觀酒吧都上軌道，就會正式對外營業，超讓人期待的。

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

隔天早上，享用飯店提供的早餐，目前採取的方式，是前一天入住時，就選好想吃的套餐組合。

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

為了避免客人排隊久等，安娜與國王酒店會事前請房客選定用餐時間，讓房客享受自在悠閒的用餐氛圍。

【延伸閱讀：南投／開箱「日月潭SUP立式划槳」 店家、費用攻略懶人包】

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

▋安娜與國王酒店 停車設施

對於外地遊客來說，比較不方便的是，安娜與國王酒店並沒有停車場設施，

如果行李多，可能停好車後再大包小包步行前往。

安娜與國王酒店為了補貼住宿房客，不管停在任何一個停車場，都會提最高上限200元的停車折抵，只要折抵前記得要打上酒店統編。

我的方式是，先把車停在安娜與國王酒店門前，把行李（和我家小孩）卸下，再請老公去停車，避免拉行李的困擾。

【延伸閱讀：花蓮／獨棟民宿滿滿驚喜！「Chez Mina 舞木」處處可拍網美照】

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

本來以為停車會是一大扣分點，沒想到，其實根本安娜與國王酒店走路5分鐘不到，就有停車場。

退房後，老公去牽車、付款、打好統編，再開車回安娜與國王酒店做折抵，輕鬆解決停車問題。

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

▋安娜與國王酒店 真心話講評

因為在市區內，客房沒有大片採光或落地窗；房間和衛浴空間用簾幕區隔，不熟的人大概會有小尷尬。

此外，腹地不大，所以沒有停車場、停車優惠有上限折抵，也是小缺點。

但是，其實這也是安娜與國王酒店特特別的地方啊！

【延伸閱讀：花蓮／快筆記！太魯閣國家公園 親子兩天一夜住宿、步道、遊程】

【一秒飛泰國：安娜與國王酒店】嘉義網美飯店|文化路夜市走路10分鐘|東市場美食特區 @失敗要趁早-張念慈

酒店絕佳的位置、生活機能，吃、喝、玩、樂都方便，讓旅客可以盡情享受老城區風情。第一次入住網美飯店，竟然每一處的裝潢風格，都如此搶眼好拍，安娜與國王酒店不踩雷超驚喜！

不論親子住宿、閨密出遊、家庭旅遊，都會很推薦前往喔！只是，記得，一定要多帶幾套衣服替換，才不枉走一趟網美飯店啊！

安娜與國王酒店 Anna King Hotel

地址：嘉義市東區和平路150號

電話：+886 5 278 9591

更多第一手訊息不漏接，請按讚追蹤

🎯個人網站：小記者所見所聞

🎯粉絲專頁：失敗要趁早-張念慈

🎯IG追蹤：fail.early

🎯Youtube頻道：失敗要趁早-張念慈

🎯Podcast：失敗學。學失敗