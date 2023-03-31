台南／2023鹽水‧月津港燈節 「城裡的月光」集結國內外知名藝術家作品

比往年稍晚來到鹽水，原本打算停車的南門路、月津路看似客滿，循官網指示繞到鹽水國小，轉進土庫路，意外發現水秀橋，也就是展區終點，還有車位。於是採行與過去相反的路徑，走到橋南老街打點晚餐後，再乘夜色回頭看燈。

燈節感覺不如往昔，不好說創意枯竭，至少是缺乏驚艷。大概有點膩了吧！不過今年巷弄燈區展出似乎更多，卻給遺漏了，這麼說可能也不盡公平。

去程尚有天光，原形畢露😎，不，呈現另番樣貌。只是因為到得晚，兼程趕路，沒拍幾張照片，日暮前進出老街，填飽肚子再出發。估狗相簿不知什麼時候開始，照片倒進 Blogger 的時序顛倒，一開始由暗轉明，甚感違和。張數多懶得一一調整，索性寫支程式一勞永逸。後來想想，應該拿這題目去考 ChatGPT 才對😏。

電訊幻獸‧吼創意/廖栢賢

飛船濺落‧融聲創意/紀柏豪

左前：熠流‧汪碧茹 林大嵎 黃智遠，左後：月澗‧張啟亮

右：熱帶光纖‧王思驊、鍾知庭

朔望月-蛻變‧陳依慧

她說/Navis‧404 N.F

月意‧有用主張

「城裡的月光」 ，年年如此

MOON MOVE ‧連敏盛

「城裡的月光」 ，一成不變

MOON MOVE ‧連敏盛

左：陽台城市文明-光島之城‧林書楷

無盡光在‧禹禹藝術工作室

月意‧有用主張

水月銀灣‧林書瑜

點點星‧月光光‧沃手工作

菱田裡.波光間‧凡京設計

萬兔水號‧林建志

空間樂團#1 - 新月‧大聲光電

夜裏有光‧莊志維

片刻‧詹維欣

海之城‧凡京設計

左：她說/Navis‧404 N.F， 右：月之召喚‧雙建號

熱帶光纖‧王思驊、鍾知庭

朔望月-蛻變‧陳依慧

晚安‧呂達泓

LUCA‧融聲創意/紀柏豪。彷彿見到一張笑臉

光紋群盪‧南臺科技大學

光橋‧森屾創作工作室

電訊幻獸‧吼創意/廖栢賢