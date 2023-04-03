台中／歐風十足麗寶OUTLET MALL 還有全台最大摩天輪、最美鐘樓星巴克

麗寶Outlet Mall緊鄰麗寶福容飯店，從福容飯店L樓的大廳出來後左轉，即可從空橋抵達。

其占地廣大並集結親子生活、流行時尚、運動休閒、娛樂餐飲等多種主題店家，包括兩期共四棟建築。

包括以義大利渡假小鎮芬諾港風格設計的麗寶Outlet Mall一期（分為A、B兩棟）。

Ｂ棟有大間的日本百元店，販售許多日本商品，包括生活用品、食品、藥妝……等，因為疫情關係已經好久沒去日本，所以此時能在台灣逛到日本百元店覺得好驚喜！

同一層樓還有美食街與寬敞的用餐區，我們第一天的晚餐就是來這邊買的。

麗寶Outlet Mall二期（分為C、D兩棟）的設計概念源自義大利避暑勝地科莫湖，其室外有綠地、繽紛花園與浪漫運河。

室內則有以米蘭大教堂旁「艾曼紐二世迴廊」為原型設計的拱廊。

歐風十足的天窗讓人彷彿置身義大利，可以稍微過一下出國癮！

商場尾端的人工湖「科莫湖」是熱門的拍照景點之一，每逢整點還會有水舞演出，但不知道出了什麼問題，我們遇到一場只有音樂沒有水舞的演出……。

坐落在C跟D棟之間的星巴克鐘樓，是全台首間歐式教堂鐘樓外型的星巴克門市。

呈現濃厚歐洲風情的八角形建築外觀相當迷人，讓人忍不住沿著四周拍不停！

一樓中央為多邊形的中島吧檯，點完餐後可直接在一樓或搭電梯上樓入座，其挑高17米的開放空間與大片玻璃窗讓室內採光相當明亮舒適，搭配木桌更添沉穩質感。

中間垂綴而下的造型吊燈，則散發著溫暖的色調。

D棟一樓的店家以親子活動與商品為主，包括知名的「木育森林Wooderful Life」，除了販售許多有質感的木製商品，還有以多款木製遊玩具所打造出的親子互動遊戲場，很適合帶孩子來走走。

在離開之前，當然不能錯過麗寶的重要地標－摩天輪「天空之夢」啦！

「天空之夢」號稱全球前10大以及全臺灣最大的摩天輪，車廂非常寬敞舒適。

其中最吸睛的就是麗寶與LINE FRIENDS合作推出的聯名主題車廂，超可愛的！

隨著摩天輪逐漸升空，暖暖的陽光灑進車廂裡，讓人感覺氣氛真好！

車廂內有提供景點導覽圖，可以一邊賞景一邊認識附近的景點，實際從高空欣賞才知道整個麗寶樂園渡假區真的相當廣大！

還有打卡按讚拿好禮的活動，可以在下車後到紀念品店找工作人員，出示手機打卡畫面以領取精美的限定明信片唷！

下車之後，可以在出口與看板合照留下紀念呢！這天剛好是老公的生日，因此讓上面的日期顯得更具意義！

因為時間有限所以我們還有很多地方沒逛到，只能說麗寶Outlet Mall真的大到一天逛不完，沒踩到的點就等下次來訪的時候再來逛逛吧！

這趟麗寶兩天一夜小旅行就在此以「天空之夢」摩天輪畫下美好的句點囉！

麗寶Outlet Mall

地址：台中市后里區福容路201號

電話：（04）3702-2888

營業時間：11:00–21:30（週一～週四）／11:00–22:00（週五）／10:30–22:00（週六）／10:30–21:30（週日）

停車場：有

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