彰化／市區散策嚐美食 渡過愉快時光

步行走訪彰化市區，相當愉快的時光。

應援高中熱血排球，考慮其他既定行程，必須直衝彰化當天來回。排球聯賽的地點在彰師大，距離彰化火車站1.9公里，胎胎覺得步行應該是好主意。第一天衝去時，由於前日剛打疫苗，疫苗反應漸漸發作，平日覺得輕鬆的1.9公里，當天卻是險險無法負荷，可沿路景色仍相當可愛。

阿璋肉圓離彰化火車站不遠。早餐選擇肉圓與龍骨髓湯。

陳稜路上的小公園與燈籠。

接著發現泉爌肉飯離火車站也不遠，可以當作下回早餐的候選人。

經過彰化女中，白牆上九重葛芳紅正艷。

步行抵達彰師大應援熱血排球。

彰師大一整排美麗的樹木。

步行回火車站，經過北門口肉圓，周間下午是排隊的狀況。

休息兩日後再衝彰化，身體復原步行走訪彰化游刃有餘。這次值得更詳細規畫，自彰化火車站前往彰師大步行兩公里，途中可以先吃早餐，在泉爌肉飯與多家肉圓選項中，彰化素食脫穎而出。早餐後順路經過小室咖啡打算外帶，捧杯咖啡走在市區感覺良好，可惜遇到人家休假。

彰化女中的九重葛，彰化中山國小的老樹依舊很美。進入彰師大，若有興致也可逛逛校園，但我就直奔體育館看比賽了。賽程結束後距離返程火車仍有幾個鐘頭，自彰師大步行1.2公里至紀家烘焙坊買蛋黃酥，彰化天氣太好，途中決定進全聯買瓶礦泉水陪自己走路。順利買好伴手禮，再往前行450公尺抵達阿三肉圓，看到排隊人潮有點錯愕，決定拚了加入隊伍。

吃過肉圓再步行350公尺抵達彰化扇形車庫，明明是日常可見的火車，看見車頭呈現圓弧形排好，就是有種浪漫可愛的感覺。從扇形車庫步行400公尺抵達小時糖，下午遇到好甜點格外開心。小時糖步行到玉華珍是250公尺，玉華珍店面不大，賣著麻糬，這是我另一個想購買的伴手禮。

從玉華珍餅行位於彰化車站後站回到前站後，再到瘦子咖啡喝杯咖啡等返程車次，沒預期的竟有肉桂捲，品質相當好。因為鄉親的推薦，最後再繞回彰化素食買豆包外帶，回到火車站，先去車站附設洗手間，可以誇獎一下彰化火車站的洗手間維護的很用心。

車站裡有全家超商，雖然規模較小，買瓶氣泡水仍不成問題。拜訪彰化，一日步行約六公里，很愉快。走得動吃得下，看看自己有興趣的地方，很幸福。

彰化素食吃早餐。

彰化中山國小的老樹真美。

紀家烘焙坊買蛋黃酥。

同一條路上的阿三肉圓。值得了我的排隊等候。

彰化扇型車庫。

懷舊氣息濃厚的房舍。

雖是每天都見到的火車，在這裡排列成弧狀，就有種浪漫可愛之感。

旋轉式鐵軌是接出火車的途徑。

走上展望台，從高處觀賞扇型車庫。

繼續邁開步伐，後站巷弄頗有韻致。

小時糖是在彰化的甜點驚喜。

不遠處的玉華珍，購買麻糬當伴手禮。

從後站回到前站。

今日的移動等於圍繞著彰化火車站。

計畫是在skinny cafe喝杯咖啡等火車，奈何遇上肉桂捲！而且肉桂捲品質真好，這樣怎麼讓客人skinny！！！

夕陽西下，該回到車站了。

彰化車站提供的充電位置。

賦歸前趁鐵道空檔想與晚霞合影，走往乘客稀少處取景，一位彰化鄉親緊張詢問：小姐妳是要去哪裡？ 莫非胎胎散發厭世氣息？心中仍很感謝彰化鄉親的關心。