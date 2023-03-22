台東／絕美海景海岸風情盡展現 最美海景在台東

相信喜歡去旅遊的人都覺得最美的風景在路上而不在景區，這的確是一個真理，尤其是走了一趟台東更是如此，台東有許多景區很美，但景區之外也並不差，景區經典的畫面很多都被遊客拍爛了，每個人都去景區拍一張，久而久之便成了打卡照，除非特殊的天氣，平常每個人拍的都是千篇一律，毫無新意，而路上卻不一樣，總能給我帶來驚喜。

過年期間去台東走春，從住處出發，走雪隧蘇花一路往東，不想去景點，避開人潮到了一些平常較少人前往的地方，發現了許多令人驚豔的美景，己在前面的遊記已先後為大家分享過，今天接著為大家分享一下路途中在台東濱海公路，拍下的一些美景。

台東華觀位於台灣東海岸的太麻里山區，是一個美麗的海灣弧線。這裡的海灣和沙灘非常純淨，可以清晰地看到海底的石頭和珊瑚礁，在這裡，你可以盡情地享受陽光、沙灘和海水的美妙，並欣賞周圍壯麗的自然風景。

太平洋造就了東台灣的美景，來到台東不前往台東海岸，就不算是完整的遊過台東，不到台東更不知台灣海峽遠處的太平洋有多美，綿延一百七十多公里的海岸線上，吹著太平洋的風，走在南迴濱海公路，看到美景有一種被電到的感覺，沿途海景也拍下美景。

駕車長途旅行走在這段濱海公路，面前這美麗景色下，讓人無法全神貫住安全的走完這條公路。

行駛在蜿蜒的南迴公路上，沿途風光旖旎，美如畫卷山色水光，風光無限視野遼闊看山看海，海岸色彩顯示出的意境，台東有好山、好水、好空氣就有了聯結。

高處停留遠眺寧靜海岸風光，可說是最佳取景點享受拍攝的樂趣，看那藍海灣沉靜，這絕色風光絕對有著流連忘返的境界。

綿長曲折的海岸線，一灣接一灣，形成了s形狀相連，獨特海岸自然風光水天一色，海岸蜿蜒，太平洋西岸，這片大海的藍，總會帶有一種魔力，浮躁的心，在望向它的一瞬間，被治癒。

眼前是海天相接的大海，這才懂得，大海有多廣闊，我們便有多渺小。

旅遊的快樂，有一部分是拍照給的，拍到了滿意的照片，就能高興一整天，看到美景，也忍不住要發朋友圈，但絕不是為了炫耀，而是記錄旅遊時的美好。

遊台東捨棄的數位相機，都是手機所拍，也會停留最佳的取景位置，但仍覺得途中看到的景觀遠比這組照片所展示的還要美得多，在很長一段路上，都是這樣的美景，真的令人賞心悅目，沿途朋友一上車就開始閉目養神或睡覺，但我一點睡覺的欲望都沒有。

S形的白色沙灘，由高處往下眺望，優美的海灣弧度襯著蔚藍深邃的海洋，和背後蔥蘢的山崖，山海交織，公路沿線最美的一景。

吹著海風，面對浩瀚的太平洋海峽，將自己置於海岸山峰之間，看風景的心情很特別。

優美的海灣弧度襯著蔚藍深邃的大海，連接著美麗的藍色天空，海天藍得驚心動魄，想要目睹晨曦日出的波瀾壯闊，只有等待下次嘍！

享有的視覺景觀是如此開闊且與眾不同，廣大無垠的海洋，總是美得讓人屏息。

東部的藍天大海總是特別湛藍，寬廣的海洋搭配上翠綠的山巒植物，山海融合為一景的美景深深烙印在眼中。

大自然像個調色板，隨著季節不同，同樣一處景點，會有不同的景致，沙灘顏色簡單，在我眼裡就是美。

臺灣最夢幻的火車站在台東，在這裡，遁藍色海岸線……，當地人說，一定得有太平洋、鐵軌、火車才配得上最美火車站的稱號，即便沒有火車經過，也已經是美成了畫。

多良車站正好在半山腰上面對著太平洋，車站旁翠綠的山脈與車站內紅色的欄杆形成強烈顏色對比，加上火車經過山洞時會與海景成排列線條，讓許多遊客在這等待期待列車能從隧道這頭呼嘯而出，因此這裡是拍攝最佳角度。

離開後夕陽將至，日夜交替，只留下海風、浪花，車聲。

這片無敵的太平洋美景！沿著海岸線蔚藍清澈的太平洋近在咫尺，能感受到海洋的浩瀚！靜靜聽著海浪拍打的聲音，彷佛時間靜止，疫情的煩惱都可以先拋諸腦後～

路旁有做長長的消波塊，眼前的沙灘平坦，向外延伸可以更加貼近太平洋，在這拍照完全零死角～

跟太平洋海岸線僅隔著一條路，站在這看太平洋，天海相接的地方是一條半圓形的線，而沙灘和海浪就是點綴，這樣的美麗，就真實地呈現在眼前，看山看海來吹太平洋的風。

得天獨厚的自然條件，也為攝影愛好者提供了不可多得的獨特風景，台東華觀，純淨唯美的海灣弧線，神奇詭譎的天光雲影，夢幻般的海上家園，這是一片神奇的海灘。

一個城市，只要擁有了幾處令人無法忘懷的美麗角落，那它便能成功地留住旅人們的腳步，喜歡觀海的朋友，應該會喜歡這裡吧！

在這裡，你可以選擇在沙灘上放鬆，或是參加沙灘車活動，此外，這裡也是一個很好的觀賞日出和夕陽的地方，當太陽從海平線上升起或者落下時，整個海灣都會被染上一片金色和橙色，非常美麗。

台東華觀是一讓人能夠盡情地享受，純淨唯美的海灣弧線和自然風光，海灣弧線非常美麗，可以形容為絕美、壯闊、恢弘和宏偉，當你站在海灣的邊緣，看著海水藍色的湛藍色調和潔白的沙灘相互輝映，再加上周圍環繞的青山綠水，自己就整個融入景中。