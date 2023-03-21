台東／天藍海灣循藍而行 伽路蘭遊憩區感受海線的光影魅力

來到台東最治癒人心的，還是這裡能的山山水水，將自己融入其中，感受那一份疫情中疲憊的心神能得到舒緩，新春歲月安好，我有一次一花東的旅行，留下的旅行記憶，美好的藍天白雲吹吹海風，台東海岸美得像個世外桃源，踩著沙灘，聽著海浪一浪接一浪，伴著海浪的聲音也留下那份悠閒。

在午後時光離開知本帶著閒適的心境，慢慢的來感受這太平洋西岸，它的魅力是不能用語言來表達的，也不是任何都會區商業化標籤可以掩蓋的，欣賞海的波瀾和寧靜，這是最合適的地方，就在這樣自然的地方，任由時光短暫停滯，靜靜的休息，也是一件愜意的事情，光線和色彩，美到讓人不捨離開。

台東這裡沒有台北都會的繁華、墾丁的浪漫、台南的美味和比墾丁還乾淨的離島，綻放的相媲美櫻花，但有震撼的太平洋的海濱和清新的農田綠地……。

我喜歡的旅行方式，便是拍景，賞景，迎著海風還能釋放的心情，太平洋西岸視野開闊，可以望到很遠很遠，看天邊的雲彩不斷變化的顏色，從清晰到灰暗。

伽路蘭遊憩區的國際地標，台東是一塊融合了不同族群文化的交會地，地景藝術便象徵了在地深根、生生不息的生命力，它是一個帶著原木色調的鳥巢，獨特的藤編屋頂，融合了台東的地景與公共藝術。

伽路蘭遊憩區沒有花糰錦簇，但有一片青青草原，草地平坦如毯，脫下鞋子踏在柔軟的草地，那種閒逸，那種靜謐，令人忘記生活的紛擾，仿佛世外桃源、海角樂園。

台東伽路蘭遊憩區的海濱公園是一處海景觀光景點，有著長長的沿海人行道，這裡也有一座國際地標，融合地景與公共藝術，靜靜佇立海岸，白天，它迎接清晨的第一道曙光，夜晚，暈黃燈光照耀，輝煌燦爛，走近拍下這個國際地標，但是感覺這個地景裝置都有著生命之樹的意義。

陽光燦爛，暖暖地照在身上，春假泠峰帶來的寒意便也一點點消失而去了，儘管這裡的草原沒什麼遼闊，但地形地貌也沒啥特色，遠方是太平洋，眼前是翠綠的草坪，經過了整理和規劃成就了這裡的美麗。

伽路蘭遊憩區中有一座相框裝置藝術，許多遊客都喜愛在此停留拍照留影，前景是綠色草地，背景是天海一線，來台東看山看海來吹太平洋的風，這樣的風光就真實地呈在眼前。

海濱的大相框這也是遊客來到海濱公園必拍的景點！新年來這時踏青遊客不少，所以我簡單拍一張作紀念，年輕人們應該可以在這裡留下很多充滿青春的畫面吧！

面向大海，總是內心震動不已，大海寂靜，聽到波波的海浪聲，聞到海水的腥鹹，看到大海的遠處，這就是大平洋！

天氣極好，能見度超乎想像，讓我有幸可以眺望遠方的太平洋，畢竟冬天能見度如此好的天氣很難遇到。

看到這樣的景色，漂亮得像假的一樣，藍天白雲當地人說，台灣東部最漂亮的海，因為斷層的關系讓海水的顏色出現變化，前半段是淺藍，後半段突然變成了誘人的深藍，醉了。

在這裡，吹太平洋的風聽海濤的聲音，俯瞰太平洋的瞬息變幻，如果在清晨可在此看日出，接清晨的第一道曙光，到了台東海濱公園，享有的視覺景觀是如此開闊且與眾不同，廣大無垠的海洋，總是美得讓人屏息，如果天氣好一點，還可以看見綠島。

長長的白色波浪，海面宛如一幅乾淨無瑕的畫紙，值得慢慢品味整體上是工整之中，蘊含著一絲別樣的美韻味無窮。

這片海景，令人感染寧靜，海浪與飄浮在海上的雲，靜止著不動，雲捲雲舒，面朝大海的海灘，遠眺太平洋，令人嘆為觀止。

有了浪花就不會辜負這片大海，海浪和沙灘之間有種平衡的美，這片海灣可不是浪得虛名，即使是隨意用手機，照片中的海洋都保持著澎湃的姿態，天空淡淡的藍色也挺美，站在沙灘上還可以和太平洋來個親密接觸！

四季潮汐、天光雲影，那奇妙詭譎的大海，風平浪靜遠眺，碧波拍打岸邊，激起陣陣浪花，大自然的力量如此之美，令我無法淡定。

喜歡大海的朋友，應該會喜歡這裡吧！除了可以欣賞到大海的變化莫測，岸邊的眾多石頭也很值得讓人停留腳步細細品味，這影、這天、這雲、沙灘、這海，在這一霎那間用手機的廣角框下這畫面。

草原上許多小朋友在放風箏，或靜靜地凝望著遠方，小朋友大多緊緊地跟著大人一起放風箏，享受著愛的溫暖，這裡的人群是攝影人的最愛，有了它們的存在，草原才變得生動起來，活潑起來。

悠遊伽路蘭遊憩區，它或許比不上花蓮的山清水秀、日月潭的民族風情……，但它自有一份寧靜、溫嫻的美妙，足以令人心曠神怡。

嗅一嗅空氣中，滿是獨屬於春天的高爽，瞬間心胸開闊，這裡的草原是人工化的，這裡原本是一片荒地經過了整理！自由漫步在這樣的草原上，難道不是一種享受嗎？觀海、踏草、聽海濤，享受假期的美好時光。

向外延伸的可以更加貼近大海，來到這裡不妨放慢腳步，看到親自親子一同放風箏的童趣，傳達出遠離了紛擾的的慢活，讓人感受到徹底的心曠神怡，或許這就是台東的魅力所在！

藝術創作愛好者，設計裝置藝術這境界，真的就是個人觀點與喜好，有的人喜歡個人覺得還好吧，展示的有結合自然、簡單、創意與原味的海洋風情。

伽路蘭海岸，而原本的海岸是空軍建設志航基地機場時的廢棄土置場，經過東管處多次以生態工法整建後，除了可以看到美美的海景外，搖身一變成了台東美景點裝置藝術展示區，漂流木製成的裝置藝術，很適合拍照兼具自然與藝術氣息的最美海岸！

有著最純潔的藍天白雲，和最淳樸的海濱風情，不用糾結什麼時候是拜訪它的最好時機，台東的美是不分季節的。

以遼闊的太平洋為背景，再加上晴朗的藍天白雲，真的讓人每按一下快門都有美照出爐～而且還能感受到滿滿島嶼海洋風情，完全療癒到不行，放假最適合來這裡充電啦！

眺望藍天大海，台灣最美海濱超吸睛，上平台頂鳥瞰太平洋、都蘭山景緻，平常遠眺綠島沒問題，當地人說：天氣好甚至看得到蘭嶼。

綠地藍天之下的裝置藝術，用頭石就不能不說到它別具一格的造型，在許有台東山水意象的設計，呼應台東的山海環繞伽蘭和得天獨厚的地理景觀吧！

我喜歡伽路蘭的就是這片無敵的太平洋美景！沿著海岸線漫步，蔚藍清澈的太平洋近在咫尺，每走一步都能感受到海洋的浩瀚！靜靜聽著海浪拍打的聲音，由於海蝕的關係，岸邊佈滿了許多大小不一、奇形怪狀的礁岩，像極了一幅美麗的畫作。

不知是啥意思裝置藝術，在這裡，文藝只是生活的點綴吧，我也總會與它們有個親密的接觸，近距離看它們的樣子，對它們打聲招和它們拍幾張照片。

伽路蘭遊憩區，一望無際的太平洋為鄰，天氣好時甚至可眺望綠島，園區融合地景與公共藝術，有人文主題步道、劇場、廣場、湧泉地景以及公共藝術，結合人、海、文化、歷史等意象，賦予海濱公園全新的生命，獨特風光直得一遊。

提筆寫下的文字就像我看到的景色，我享受的心情，當回到家中書寫遊記時，景色帶不回來，伽路蘭海灣風情也帶不走，但屬於我的記憶和味道，一定會一直帶在身上，它會伴隨我很久很久，也更想日後再次來到那裡，這是台東對我的意義。