藍皮解憂環島2日遊 2－舊鐵橋濕地生態公園

有別於我這趟單純是享受黑嘉莉給我安排的放鬆兩日遊，黑嘉莉與友人們這趟出遊還有另一個目的，就是探訪團員的故鄉，這趟旅行之所以第一站選在高雄，是因為郭哥老家就在高雄。

午餐後，大夥兒決定繼續走原訂行程，郭哥老家在大樹區的九曲堂，所以我們接下來的目標就是那兒。

九曲堂這個地方多數人都沒什麼認識，也有團員表示第一次聽到，我知道台鐵有個九曲堂站，沒想到這趟南下會來到這裡；中巴駛入寧靜小街，郭哥說我們到了，大夥兒魚貫下車，可眼前的老家已是荒煙蔓草，雖然如此，大家還是在郭哥老家前拍了幾張照片，中巴司機大概有些納悶，跑旅行團那麼久，第一次看到來這種不是景點的地方當景點的旅行團。

中巴在九曲堂車站前繞了個圈，繼續往下一站前進。

本來中巴是要直奔枋寮，此時有人問哪裡可以上廁所？於是中巴臨時停在一處公園，郭哥說這也是一個小景點，大家就在這裡上個廁所、休息一下，這個地方，叫做「舊鐵橋濕地生態公園」。

我本來沒想下去，覺得大家就是下車上廁所、應該很快就回來，黑嘉莉說都來了就下車看看嘛！

這一嘛，嘛出了我今天最有感觸的景點之一。

大家下車後都先朝廁所方向移動，我拍了電梯、拍了園區，然後直接走上鐵橋，黑嘉莉還要顧一下朋友們的動態，所以沒跟我上來，來到鐵橋入口我才發現原來這裡大有文章。

這座鐵橋名為下淡水溪鐵橋，下淡水溪是高屏溪的舊稱，這座鐵橋橫跨高雄與屏東，日治時期只是製糖株式會社營運的小鐵路便橋，一九一三年改建為大型鐵橋，曾被譽為東洋第一長橋；後來這座大橋幾經修繕，仍不敷愈來愈大的運輸量所使用，一九八七年，政府在鐵橋北側修建了雙軌鋼筋混凝土的大橋，下淡水溪鐵橋也逐漸停止使用，直到二零零一年被列為國定古蹟。

下淡水溪鐵橋

下淡水溪鐵橋

我看了看大橋前端，原來那頭就是屏東啊？

雖然現在的下淡水溪鐵橋經過整修且開放給遊客行走，基於安全原因，整修後的鐵橋僅限於高雄市這一頭的部份，毀壞的鐵橋並未重新連結起來，所以現在來到這裡只能看到鐵橋中斷在高屏溪上，屏東縣的那一端只能遠望、無法親自走過去。

下淡水溪鐵橋

下淡水溪鐵橋

團員們陸續來到鐵橋入口拍照，可能是大家都曉得要趕路，所以都在入口拍拍而已，就我不曉得時間其實有點趕，還自顧自的往鐵橋盡頭走去。

下淡水溪鐵橋

黑嘉莉懂我，曉得我就喜歡去這種宛如地圖盡頭的地方，高雄市界與屏東縣界的交會處，那對我來說是無法抵抗的地點，所以，大家拍完照回到園區買吃買喝時，黑嘉莉還在入口處等我，她也知道我只是去看一看，不會故意逗留。

奔馳的台鐵列車

奔馳的台鐵列車

下淡水溪鐵橋

有意思的是，我走到鐵橋盡頭再走回來的時間裡，好幾個班次的台鐵列車南北經過，真是該看的都看到了。

下淡水溪鐵橋

我算了一下步伐，以我的腳步來說，從鐵橋入口走到盡頭，單趟大概要四百八十步左右。

黑嘉莉笑問，連這個你也記錄？

下淡水溪鐵橋

回到公園，我去廁所回來發現黑嘉莉買了烤香腸和珊瑚藻，她讚說這烤香腸可以、我意外珊瑚藻好喝，順手拿了名片，說不定哪天就直接網購了。

舊鐵橋濕地生態公園

舊鐵橋濕地生態公園

好喝的珊瑚藻

我們喝著珊瑚藻走向中巴，突然，我發現一個趣味狀況：我們好像又像在那年的北海道，又是全團壓軸上車的傢伙了耶！