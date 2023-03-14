台北／藏身百年歷史水圳旁 好看好走Ｏ型健行【十八挖拐圳步道】

北投十八份的水圳步道風尾步道、和頂湖公車站頂湖社區和十八挖「拐圳步道」，所串連起來的這一段，地圖上呈現的是Ｏ型步道，中間加上東昇步道的三個步道，隱身在北投山坡上好走好看的景觀休閒步道！

在十八挖及十八份圳步道，可以欣賞梯田農耕景緻，以及遠眺大臺北盆地及紗帽山美景，2月初來訪時櫻花剛開，搖身一變成漂亮的賞櫻步道。

三個步道都不長，有二個會合處，其中東昇和拐圳步道，在公車下車處附近頂湖福德宮，沿著廟後的另一條徑路，接至鼎筆橋和拐圳步道，而廟旁的老樹遮天蔽日，樹下乘涼野餐和話家常，令人心曠神怡。另一個就在十八份水圳和拐圳步道會合，東昇路243巷1號漂亮民宅的後方櫻花林，平日開車來停在路邊停車塲最方便。

⬆︎ 頂湖公車站走進來東昇步道，3分鐘到了十八挖水圳入出口（另稱拐圳步道），順著再往下走進風景宜人的步道，我來的時間是2月上旬，遊人如織的持續到來。看到路標上的二個名稱相似的標示，一個叫十八份水圳，又有一個名稱叫十八挖水圳，搞得迷迷糊糊的，對照地圖都走過一遍之後，清楚了方向和位置了。

⬆︎ 拐圳步道的終點也是起點，二條路分別的接上絕美短短賞櫻登山步道的東昇步道（也稱頂圳步道），這陣子前半段的步道是以粉紫色系八重櫻花將盛開。後半段的步道⬇︎我研判二月下旬另一粉白色系的櫻花（吉野櫻？）會盛開，東昇步道成了名副其實的櫻花步道，再走上短短的百公尺的道路就會接上藏著神秘櫻花林的風尾步道，這片神秘花林在風尾和東昇步道都看得到的。

台灣獼猴常常現身的拐圳步道

⬇︎ 圖中虛線的這條從頂湖社區涼亭站的頂湖公車站，下坡路段的拐圳步道，林蔭下的涼爽遮蔭幾乎是曬不到太陽，一路滿滿高大樹木，不時還會有台灣獼猴排過來爬過去的，帶著食物爬上高高樹上吃起來，這一天就看到了七～八隻，好可愛！（可不能給他們餵食，否則大遭殃的引來大禍。）

春節後為櫻花而來的我，用了三個半天走過一遍，現在可以一次全走完，泉源里中規劃完善輕鬆好走的親山樂水O型步道。值此櫻花開的季節，沿途不僅有櫻花可以觀賞，還可以居高臨下的遠望山下的關渡平原和遠方觀音山，而全程也幾乎是繞著近距離的欣賞圓頂狀紗帽山之美，沿著水圳的步道，急流的水聲是大自然給我們的絕美音樂，美極了！

⬇︎ 拐圳步道

⬇︎ 拐圳步道

⬇︎⬆︎ 拐圳步道

⬇︎ 樂山平台前，有一片櫻花林。每一棵樹花開幾朵，不久之後這裡應該也會是嫣紅片片。

拐圳步道裡有四個類似這樣的休憩賞景的平台，三五好友同遊，舒服的喝喝水，吃吃帶來的點心餐盒聊天，置身超自然濃濃芬多精的森林裡，暢快喜樂！

叉路口的位置，一條往拐圳步道另一條就是往十八份水圳的東昇步道入口。

漂亮會合處，也就是網路傳翻的豪宅般地民宅 緊鄰著櫻花林，櫻花林裏有個小池塘，當櫻花飄落池中，隨波逐流般的在池中無定所，最後都集中在池塘角落旁，自成別有一番美色的風景！

走過一遍的才真正的搞懂了，在來之前多次從google 地圖上看，似乎不是那麼容易一次完成的步道，所謂知難行易，在我正好是用在這Ｏ型步道的初次探索的經驗，輕鬆走完。現在是常常推薦給親友半日遊輕鬆踏青的路線，全年齡都適合的樂山樂水的親子步道，健行中還能對維護自然生態的優質環境做寓教於樂的互動分享，城市裡超棒的健走步道。

至於「十八份」和「十八挖」，Tony自然人文旅記，詳細的記述著 「十八份」和「十八挖圳」的不同～

原來「十八份」和「十八挖圳」是北投的十八份地區所擁有的二條百年歷史水圳，名稱相同的都是以「十八」命名，意義卻不同的；十八份指的是地名，而十八挖則是形容詞，形容水圳彎來彎去，有如九彎十八拐。

「挖」（wa）的諧音與「彎」（uan）相似，「十八挖」，是指「十八彎」、「十八拐」， 都是形容水圳彎曲多拐。拐圳步道沿著十八挖圳而行，因此得名。步道入口位於十八份產業道路里程0.6K處，步道入口旁有幾棵榕樹，枝葉相連，形成濃蔭，其旁有一條水量充沛、水流清澈的水圳，就是十八挖圳。

延伸閱讀

拐圳步道．頂圳步道．風尾步道

十八份水圳望山巒 樂山樂水樂悠遊