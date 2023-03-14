藍皮解憂環島2日遊 1－桃園到左營

十月三十日，上午九點，我和黑嘉莉準點抵達高鐵桃園站。

上回花蓮旅行尾聲，我們聊到兩天一夜的時間可以做怎樣的旅行，其實黑嘉莉早就安排好了，她說今年我的生日沒準備什麼禮物，她想了想，不如用一趟旅行當禮物，而且是我之前就觀望許久的行程－－「藍皮解憂號」的體驗。

為了讓我能放鬆感受與享受，她說這趟行程由她處理，我們不但不開車南下、甚至全程都有舒適的交通工具可搭，最大的驚喜是，她帶我認識她的一群優秀的朋友，這趟旅行不只是我的生日禮物，還會是一場認識新朋友的聚會！

雖然不自己開車讓我頗不習慣，她說短短兩天開車衝藍皮解憂她才擔心我的身體受不受得了。

好吧，她說的也是。

我們與黑嘉莉的好友玉晴約在高鐵桃園站會合。這趟旅行，主要籌劃者就是玉晴，她負責行程的安排調度並綜合大家的意見規劃交通工具，我們的高鐵車票也在她手上，本來黑嘉莉要提早跟玉晴拿票，結果兩人都是大忙人，最後乾脆直接約在高鐵桃園站碰面取票。

我把車停在IKEA後面的平面停車場（一天上限七十元），由於飄著毛毛雨，我本要帶大紅傘下車，黑嘉莉堅決反對，她說那把大紅傘雖然可以確實遮雨，但太過笨重，我們這兩天的出遊盡量輕便，不要帶大傘才好；我想的是，氣象報告才說接下來幾天南部都會是陰雨天氣，小小一把伸縮傘只怕兩人都淋濕了。

反正到時可能要買傘了。我心裡這麼想。

才不會那麼衰一直下雨！她嘴上那麼說。

玉晴在摩斯漢堡前碰到我們的時候，笑問你們倆好像都有內心戲是在幹嘛？

高鐵桃園站可以買的早餐相當有限，摩斯剛好是黑嘉莉最喜歡的速食連鎖店，黑嘉莉挑了兩個招牌三明治當早餐，我對這趟旅行已經做好放空腦袋好好享受的準備，既然她那麼推薦這款三明治，那就吃吃看。

黑嘉莉行程前中後三不五時會說她其實蠻緊張的，因為向來都是我在規劃行程，很少有她安排旅途的狀況，何況這次是跟她一群好友出門，她除了擔心我會不會覺得彆扭、也會擔心我是不是能放開來玩？我笑了，妳都安排得這麼完整，我是有什麼需要擔心？

列車進站，目的地是高鐵左營站。

我們在月台上遇到同團的曉茵一家，黑嘉莉衝上去抱了一抱，直呼好久不見，曉茵這趟不只帶兩位聰穎的小孩、還帶了旅行經驗豐富的爸爸同行，我們立刻就知道，這趟旅行有很多故事可以聽了。

由於「藍皮解憂號」從台鐵枋寮站發車，我們又只有兩天一夜的時間，第一天的目的地就是殺到枋寮，中間還有幾個行程點要逗留，時間上其實蠻壓縮的，不過玉晴都已掌握妥當，除了我們這幾個，其他團員要不是從台北上車、不然就是前一晚已經先到高雄，這班列車預計抵達左營的時間是上午十一點二十五分，下車後我們會有專屬接駁。

高鐵疾駛

我其實蠻期待的，一來是出社會後在國內鮮少參加小型旅行團式的旅行、二來這種放給其他人安排旅程的經驗對我而言是新鮮的，我也想看看黑嘉莉到底在這趟旅行當中參與了哪些橋段的規劃。（奸笑。）

高鐵疾駛

上車後，我們和台北上車的團員在車廂裡碰頭了，大家點頭寒暄一下然後閉目養神；黑嘉莉推薦的摩斯早餐是不錯吃，只是我吃不習慣，漢堡就是要吃漢堡王啊！

黑嘉莉：這裡只有摩斯。

高鐵上的早餐

上午十一點二十五分，我們抵達高鐵左營站，大夥兒先去解手，然後來到站外的候車亭，一輛中巴停在那兒等候，玉晴說就是那輛、我們今天下半天的行程全靠它啦！

專車中巴

專車中巴