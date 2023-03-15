桃園／親子遊好去處 中庄調整池景觀土丘曬太陽放風箏

冬天裡的陽光格外舒爽，在中庄調整池景觀土丘，曬曬太陽放風箏，相當愜意的午後。

之前疫情緊張，深居簡出之際，妹妹們周末會陪龍蘭開車出門繞繞，因此發現石門水庫附近的中庄調整池。中庄調整池是一座備用水庫，屬桃園市大溪區，位於石門水庫與鳶山堰之間的大漢溪河段。颱風期間石門水庫原水濁度常會升高，此時便由中庄調整池提供水源支援，讓石門水庫有緩衝時間得以進行排砂。

妹妹們與龍蘭初見中庄調整池時，四周仍一片荒蕪，車子隨便停好下來走走，天空地曠地廣人稀。接著四周開始修建停車場，景觀設施等，桃園國際風箏節更在此舉辦，於是當我看到中庄調整池時，是一處新興風景區。聽著龍蘭與妹妹們對中庄調整池如數家珍，感覺龍蘭與妹妹們見證了中庄調整池變身風景區的過程啊！

週日是冬天裡舒爽晴天，陽光偶現清風陣陣，莫不是放風箏的好時機。龍龍開車熟門熟路地抵達放風箏的地方，是一處高起的台地，我查了名字，此處是「中庄調整池景觀土丘」。

中庄調整池是挖掘而成的蓄水池，挖掘而出的餘土堆高成景觀土丘，占地遼闊，經過一系列硬體美化與種種工程，這裡除了大面積的景觀土丘與多功能草皮可供運動或放風箏，並設置兒童地景遊戲場：磨石子溜滑梯／跳跳床／玩沙沙坑／多款攀爬木架。自然洗手間也設置完成。

我們登上台階後，便到了一處相當廣闊的台地，大約是高中生跑一圈後可以宣稱當日運動量充足的廣闊感。這裡是放風箏的絕佳場所，因此桃園國際風箏節也在此舉辦。遠眺遠方水景，或放風箏或散步，也有遊客帶著帳篷，或是鋪著地墊躺著曬太陽，看到不少人是騎著單車抵達，我也許下願望：待會若看到U-bike請讓我下車，天氣這麼好，我想騎單車回家。

帶著風箏來到中庄調整池景觀土丘。

先留意到一大片的地景遊樂場。

彩色圈圈裡是兒童跳跳床。

磨石子溜滑梯與沙坑。高中生約我玩了一次磨石子溜滑梯，還真的蠻好玩的。

走上階梯。

上面是一大片遼闊空地，可以放風箏。

今天風勢不小，走著走著風箏就飛起來了。

高中生決定跑一圈讓風箏飛到最高。

土丘旁的度假小屋興建中。

離開時我仍想著要騎單車回去，然而就是沒遇到單車租借處了。也許下回直接騎單車過來這裡吧！