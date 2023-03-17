屏東／四重溪新玩法！超美日式和服體驗 最萌水豚君互動餵食好療癒

到屏東車城鄉體驗最新的四重溪溫泉公園-卡比園區，互動媒體新寵兒水豚君一家！

這座歡樂好玩的「卡比園區」是在去年11月剛開始經營，讓人人都有機會與超卡哇伊的「水豚」近距離互動喔！四重溪溫泉公園有分成南、北園，可往北園散散步買些水豚特色商品；而往南園則是水豚家族的生活環境，還有日式風格的餐食、遊戲區及日式和服體驗，超有意思的！

入口處巨大的洋蔥寶寶非常可愛！是遊客們拍照打卡第一指標，背後還有座鳥居，整體園區散發濃厚的日本風情，每逢四重溪溫泉季開跑後，來此泡溫泉賞燈的遊客會非常多，而且冬天來泡四重溪溫泉那再適合不過了！

公園隨處可見洋蔥寶寶吉祥物公仔的身影，非常童趣歡樂，很好拍照。

進入卡比園區請留意互動場次的開放時間，凱南建議可以提早去領號碼牌，開始之前也請先詳讀安全注意事項，才能盡興享受與水豚互動的樂趣。

四重溪溫泉公園-卡比園區對環境及動物友善，營造出最純粹自然的友善環境，園區飼養員們展現十足專業度，在遊客與水豚君互動之間提供所需的協助，包括詳盡宣導、知識分享、互動技巧…等，在這裡，我們都能放鬆下來，親近這些可愛療癒的水豚。

導覽員說，靠近水豚時盡量用「蹲下」或「坐下」的低姿勢，避免嚇到牠們，也可以更輕易地與水豚互動。

▲不得不說，看著水豚君大口大口嚼著葉子，一副無憂無慮、心滿意足的模樣，心情十分抒壓呢！

在四重溪溫泉公園-卡比園區，我們暫時放下忙碌緊湊的生活步調，單純和水豚君一起開心玩樂吧。

▲萌度爆表的水豚，其實是世界上最大的老鼠喔！身為囓齒類動物，悉悉簌簌囓咬著長長的葉子是牠們的拿手絕活。

這裡的水豚有各自的名字喔！這一次凱南餵食到的水豚有Hana、一筒、八寶、花生這四隻，我其實分不太出來，都是飼養員說出了名字，我才知道。

▲香噴噴的蘋果也是水豚愛吃的美食，將蘋果切塊放在掌心，可愛的水豚就會朝你走來~

▲四重溪溫泉公園-卡比園區為水豚創造極為友善的共存循環環境，可以邊餵食邊撫摸水豚喔。

我們使用像是「不求人」的小刷子，輕輕刷著水豚君的背，非常舒服！如果摸到能讓水豚君炸毛，躺下翻肚，那你就練成水豚按摩大師啦！

▲穿上美美的日式浴衣，邊餵食懶洋洋的水豚君，邊幫牠抓抓背，畫面特色吸睛。

▲充滿和風氣息的卡比園區，有潺潺流水、自然綠意、古色古香的日式建築和多樣設施。

▲大人、小孩坐在地上和萌到翻掉的水豚君玩成一片，在這裡充分放鬆身心，讓人來過一次還會想再來。

▲謝謝導覽飼養員清楚的解說與指導，讓大家能開心享受和水豚近距離互動的趣味，當天玩到流連忘返，好不想回家。

凱南對四重溪溫泉公園-卡比園區的經營理念尤其認同，很期待這個地方能繼續發展，讓更多人不光只是直接往恆春墾丁去，更有機會在車城四重溪停留，走進水豚君生活最舒服自然的生態環境。

▲來到「遊技屋」可以體驗日本道地的小遊戲，有點像台灣夜市的套圈圈和射氣球。

▲一日神射手或許就是你！快來挑戰看看，有機會贏得超豐富的遊戲獎品呢！

▲玩累了，一旁的「喫茶屋」提供茶、咖啡、鮮奶拿鐵和特調等多樣飲品，冷飲熱飲通通有，冬天喝杯熱拿鐵很讚內。

▲發現杯身也有可愛水豚君的貼紙，不得不說四重溪溫泉公園-卡比園區的整體氛圍營造相當成功呢！

▲「許願堂」仿效日本神社中用「繪馬」許願祈福的方式，將願望寫在水豚形狀的木牌上，並掛在神社，相信一定會心誠則靈、心想事成。

四重溪溫泉公園-卡比園區一整排日式屋瓦建築，規劃出日式和服體驗區，還有在賣日式烤糰子、關東煮、日式茶飲等，又有遊戲區讓大小朋友來體驗，最後再掛上祈福小卡片，猶如置身日本祭典一般，太精采了！

【四重溪溫泉公園-卡比園區】

地點：屏東縣車城鄉溫泉路玉泉巷30-10號

電話：0932-259-855

FB粉絲專頁：四重溪溫泉公園-卡比園區

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