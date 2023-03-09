台北／秒進荷蘭和日本！士林官邸鬱金香展賞13萬株高貴漂亮花兒

在台北就可以觀賞和感受來自荷蘭、日本共13萬株鬱金香的高貴漂亮和浪漫，士林官邸鬱金香展2023年好看的有這種感覺，一開展即滾滾人潮湧現！

橘橙色鬱金香

2020年4月荷蘭國慶日，4月27日當天直送荷蘭國花「鬱金香」來台，向台灣醫護貢獻致謝台灣捐贈口罩助防疫，那年所贈送的鬱金香就是橘橙色的，鬱金香，花語有感謝和祝福之意。我還真的喜歡這鮮豔的橙色鬱金香，亮麗耀眼的漂亮！

《菲比/羽狀》

羽狀的鬱金香，高貴豔麗的花兒，在2020年的展覽中，印象深的一下子就會記住的花種！

好攝好友搶先看也搶先分享，早早行動的讓人心動！

好攝朋友美圖一張張秀出來，深紫色鬱金香之美，看的我好心動，他可是玩攝影將近20 年，依然好攝如火，我是看著看著想學他的拍攝角度和構圖，依樣畫葫蘆的跟著玩拍！可惜的是我的基本款相機，拍不出來，倒也玩得不亦樂乎就是了。

過年開始，台北的櫻花開始開了，沉浸在櫻花秘境探索的我，玩得時間都快不夠用了，心想鬱金香展可能會錯過了，這個從2018開始觀賞的花展，今年沒計畫要來看的説。事與願違的，我竟然 一開展的前三天連續來，花況最是美麗，每一朵花瓣都完整的花朵，怎麼拍都好看，特寫拍也找不到瑕疵，若要玩拍，那得快快來～

逢士林官邸舉辦花展，開展之初若是天氣晴朗，尤其是有陽光的好日天，就算是要擠在人擠人的假日，我願意啊，櫻櫻美黛子（近乎台語的白話字）就是要來賞花，離我這麼的近，散步賞花可是一件很美的事，好友說：「都來過幾次了，不想湊熱鬧，也不想人擠人。」我想若不是好攝的純看風景也是很棒的休閒。

被歐洲人稱為「魔幻之花」的鬱金香，以花姿嬌柔、色彩艷麗受到喜愛，有一個很美的傳說

「相傳有一位善良且貌美的少女同時受到三名男子的愛慕和追求；一位是驍勇的騎士以寶劍相許、一位是富商以黃金示愛，最後一位則是以皇冠相諾的王子。然而善體人意的少女不想拒絕之中任何一者，花神聽見她的心聲後便將她化為鬱金香—長葉為寶劍、花身為皇冠、球根為黃金，如此她便接受了每位追求者的愛意。」

今年展出了多少株的鬱金香呢？

13萬株，20種以上的品種， 北市府選用了來自荷蘭及日本的鬱金香，克服了需要經過低溫處理滿足花開需求的繁複程序，我們不需要出國，在台灣的平地就可以欣賞到鬱金香之美，更是拍照打卡的好去處，展期只有十天，從2月9日~19日，五顏六色的鬱金香花朵相繼爆開，觀賞中浪漫療癒，逢情人節要讓自己心情美麗時，就來賞花！

⬇︎ 白色鋼琴位在「遇上夢幻泡泡區」，想要和鋼琴同框得排隊，熱門的拍照打卡點，還有旁邊的泡泡屋，走進來寸步難行的假日，會不會是因為開展記者會中市長親上現場宣傳有關呢？男男女女都想在鬱金香花海中彈鋼琴的浪漫之美呢？

⬇︎ 這一區是來自日本的鬱金香，地上有標示牌。

《花蕾絲》

粉色系的花蕾絲，花朵從白色漸漸變化，漸層的粉色花朵，柔美的浪漫，告白就送這個吧！另外還有最終變成白蕾絲邊的紫紅色，唯美亮麗的漂亮！

⬇︎ 雙色的鬱金香，配色配得好！

花圃旁漂亮的黃水仙，不是黃色鬱金香喔！

有一年初見它，就在在士林官邸，以為是改良的變異的鬱金香，差別可大了，明明就長得不像鴨！不是因為和鬱金香展一起都叫鬱金香吧！它的名字叫黃水仙，又名羊水仙、喇叭水仙，石蒜柯水仙屬的植物 ，原產歐洲西部，分布於西班牙、葡萄牙、的國、英國等地，是威爾斯的國花，英國的報春花。

紫色薰衣草，花展中常見的，這個品種比較特別，花圃旁的一側種滿它，紫色夢幻的情境就有了，看到它會想到新竹尖石的薰衣草森林「紫色山丘」，雖然長得不一樣，滿園滿山坡紫色花海，那情境就是會有夢幻浪漫的FU。

五個以「遇見愛」為主題展的鬱金香展，經典邂逅場景遇見愛

有荷你相遇、遇上夢幻泡泡、轉角遇見愛、愛情不期而遇，幸福祈願等等， 美美的逛，慢慢來欣賞！五顏六色的鬱金香，每一種顏色都各有寓意的花語，觀賞中有意思的來想想，過去曾經浪漫的記住的我還記得多少呢？（維基百科有了答案）

不同顏色鬱金香的花語：

1.紫色鬱金香－ 無盡的愛，最愛

2.粉色鬱金香－美人、熱愛、幸福

3.紅色鬱金香－愛的宣言、喜悅、熱愛

4.黃色鬱金香－高貴、珍重、財富

5.白色鬱金香－純情、純潔

6.雙色鬱金香－美麗的你，喜相逢

7.羽毛鬱金香－情意綿綿

想要有情意綿綿的兩人世界，就送菲比或花蕾絲，收禮的可得明白花兒的寓意。

腳踏車上的花兒盆栽，好看！

⬇︎ 愛情不期而遇的場景

遠遠的一個人，竟讓我遇見過去對方曾經單方面認為有可能的「愛情」，好險，又想起田馥甄的一首情歌「你就不要讓我想起你」，我改成我就不要讓你想起我，哈哈！

透明的排列整齊好多雨傘高掛著，意思是找一個可以和你撐起人生風暴的人，一起撐著傘渡過一生，是這個設計的含義嗎？

有伴也好，沒伴單身也好，只要有傘（寓意心中有倚靠的）陪伴，看展中突發的想像，透明表示毫無遮掩，藍天白雲下看得好清楚！相較過去看過的彩色雨傘的設計（新店碧潭藝術街曾展示過，適合夜裡觀賞），透明傘的設計也很棒！

玫瑰園的休憩區，一位難求，每次來我都會坐在這兒喝杯水或是吃吃午餐，休息後再繼續的，這幾天幾乎沒有空位呢～

植栽公主已是常態性的展出，這裡花式草坪很綠，坐在旁邊的休憩椅上遠觀或著閉著眼睛一下下，呼吸來自草地的芬芳，綠的漂亮！

⬇︎ 多重花瓣鬱金香

多重色的花苞，一經花開，成了單一粉色的鬱金香花，來自荷蘭鬱金香。

配角的小菊花，照樣迷人，蝴蝶飛不停繞著小花轉呀轉的～

入口處路旁像畫展的展示架上的影像，是日本、荷蘭和台灣過去的展出裝關花海場景。

看完展後突然想起，士林官邸逢農曆年以「 鬱金香」為主題的花展究竟是什麼時候開始的呢？年年都有囉！

這時候會想在我的經營了十年的部落格裡找答案，2018年第一次觀賞時就是士林官邸首次加入鬱金香而來看展的，我視為高貴嬌弱的高檔花卉，更樂在分享鬱金香展之美，查考了網路，看到了市府發布的新聞資料，確定首辦年度就是2018，到今年已是第六年了。不需要飛出國，都會城市裡秒進荷蘭和日本，13萬盆栽等你來的【士林官邸鬱金香展2023】。

首辦的2018年那年用了十萬株（盆）的鬱金香，今年用了13萬盆，遊客們年年免費看展，很爽噎！展期很短就是了，想看還真要把握展期。

🌷 活動名稱：士林官邸鬱金香展2023

🏠 地址：台北市士林區福林路60號

活動期間：2月9日至2月19日

⏰ 展覽時間：08:00 ~ 19:00

🚗 交通：捷運士林站2號出口，步行約10分鐘