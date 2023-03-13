台中／公益親子餐廳沙發后花園 來趟輕旅行、食農教育

沙發后花園位於泰安派出所、舊山線鐵道文化泰安園區附近，鄰近泰安國小。許多認識信望愛智能發展中心的朋友，都會在崴立櫻花公園、泰安派出所櫻花盛開的季節，帶上家人和三五好友、同事，扶老攜幼到沙發后花園--不一樣的公益花園，舉行焢窯＋手作＋導覽的輕旅行，在聯繫彼此間的感情、遛小孩，同時亦能做公益，為信望愛智能發展中心的智青（心智障礙青年）給予實質上的鼓勵。

交通資訊

※搭乘火車至「泰安站」，步行約15～20分鐘，或可預約園區接駁車。（請提前一天來電：04-2557-7050）

※公車搭乘211、214號，於「教會前」站牌下車。

※Google map：https://fhl.pse.is/QHGNT

※導航可搜尋「后里 泰安教會」。

※停車資訊：https://fhl.pse.is/3vlv5h 顯示較少

沙發后花園 with love

套餐／焢窯／手作DIY／親子小旅／歡迎包場

（園區可容納120人。另有室內空間可租借）

線上焢窯預約登記👉 https://reurl.cc/zrGyRa

線上小地瓜餐坊預約登記👉 https://pse.is/4pspzt

電話預約☎ 04-2557-7050

週三～週日 09：30～16：30

※Google map：https://fhl.pse.is/QHGNT

※導航可搜尋「后里 泰安教會」。

※停車資訊：https://fhl.pse.is/3vlv5h

沙發后花園，一個可以脫下鞋子在草地奔跑嬉戲的兒童樂園

寬敞的大草坪是孩子們的最愛，在藍天白雲之下，一群人盡興的打躲避球、奔跑；一個不用到海邊就有沙可以玩的地方；幾個可以玩躲貓貓的小城堡；怕在草地坐，濕了屁股？還有一大片可以躺在木地板上看天、看雲、玩遊戲的木板平台。在園區中大哥哥們認真的協助下，學習焢窯、包食材、封菜。

跟著導覽老師的腳步，透過觸覺、味覺、嗅覺、聽覺、視覺，用眼睛看看植物的長相；用手摸摸看，感受植物的真實觸感；近距離用鼻子嗅著香草植物的氣味……，這些生活中的經驗，是活知識，是一本不需要背誦的課本，讓人能永遠儲存在腦中上層記憶體。

信望智能發展中心—后里小作所

談到「后里小作所（小型作業所）」，要先從【信望愛】說起，民國82年，有七位家中有心智障礙兒的家長，共同創立了「信望愛智能發展中心」。多年來，已為近萬名身障者及其家庭，提供專業服務。

民國91年，於后里成立「信望愛農場」，開辦身心障礙成人職訓班，以農事訓練為主；8年後，正式轉型為現今的「沙發后花園」，並在104年申請臺中市政府「身心障礙者社區日間作業設施服務」計畫，也就是「小作所」，提供智青（心智障礙青年）餐飲服務、清潔作業……等訓練。

都市叢林中的寧靜海

因園區沒有停車場，所以，車子必須停在福興路停車場，再沿產業道路進入。豐原高中的校友和家屬者，浩浩蕩蕩緩步走在四面農田環境的小徑，芋田中倒映著天空的藍天白雲，美得令人屏息；耳中滿是灌溉渠潺潺水聲，青蛙和櫻花樹上的紅嘴黑鵯儼然二重唱，相互呼應，大自然的和諧樂章就是如此令人賞心悅目。

以食農教育為主題的沙發后花園，以自然栽種法在園區中栽種許多果樹與蔬菜，橫切過園中央的小溪流中，田螺、黑殼蝦、大肚魚的現身，大人小孩莫不驚喜連連，不自覺彼此呼喚。

從生活中認識食材的生長環境

依地型而種栽，果園和菜園就在園區上方，前方立了一座沙發農友的贊助名牌框，讓心不自覺心中湧出一股暖流，這個社會充滿了愛，許多公司企業都召集員工，一起幕款，贊助沙發農夫計畫，讓這些靠自己習得的技能換取收入的智青，活出自己生命尊嚴，這種愛就如父母一般，小心呵護，期待他們能靠自己，有尊嚴的活出自己璀璨的人生。

園中栽種了香蕉、紅心芭樂、蘿蔔……，黑軟的泥土中，有著生意盎然的綠草，成群的白粉蝶，自然法農園，這是典型的友善土地注重地球環保的代表。

從產地到餐桌節能減碳

「沙發后花園」是信望愛智能發展中心為提供智青（心智障礙青年）訓練而設立的，希望社會大眾能看見他們的能力與努力。

開放時間：9:30～16:30

公休時間：每周一、二

電話：04-25577050、0910-653577

小地瓜餐坊

提供有風味火鍋、精緻套餐、午茶點心

開放時間：10:30～16:00

元氣午餐：11:00～14:00

輕鬆茶點：10:30～15:00

餐點採用健康食材製作

提供親子用餐環境

享受慢食幸福食光

焢窯趣

無論是想要挑戰傳統堆土窯或是享受現代便利磚窯，可有呦。

傳統堆土窯9:00～13:30

便利式磚窯10:00～13:00

＊請務必準時到園喔，否則會影響所有行程。

手作DＩＹ

自然風的植物敲染、可愛造型手工皂、個人風彩繪陶藝品、超療癒多肉植物盆栽……等，大人小孩為自了製作獨一無二的紀念品帶回家。

＊DIY種類以園區現場項目為準，歡迎先電話洽詢。

焢窯+手作+導覽＝輕旅行

9:00報到

10:00焢窯體驗-包食材+封窯

11:00散步趣-生態導覽、農作體驗

12:00開窯享用焢窯大餐

13:00創意手作DIY

14:00自由活動

沙發后花園-親子公益小旅行（限30人以上團體預約）

本方案費用含便利式磚窯特色餐，手作DIY與園區生態導覽。

12歲以上420元，4～11歲300

1～3歲120

單點行程-便利式磚窯

菜單為十人份食材，第十一人起12歲以上收費330，4～11歲收費收費180元，園區也會依加收人數幫忙補上食材，每窯以14人為限。

禁止自帶生食入窯。活動提供磚窯場地、工具、柴火、基本食材、包裝耗材及室內空調休息區。空調休息區使用時間為9:30～14:30，戶外園區使用時間為9:30～16:30。

菜單：

養生土窯雞1包

筍乾大蹄膀1包

黃金烤地瓜10條

窯烤QQ蛋10粒

香滷白菜1鍋

燒烤鹹豬肉1條

鄉村風味湯1鍋

古早味飲料1壺

白飯1鍋

*請務必於早上10點前抵達，超過10:30未到，將由園區為您代包代封並酌收200元代工費。

預約方式

於沙發后花園粉絲專頁預約

或電洽04-2557-7050（周三～周日，9:30～16:30）