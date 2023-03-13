屏東／輕旅行【屏東四季 觀光永續】 部落生態遊、互動超萌水豚君……

說到屏東旅遊，許多人第一直覺會想到的就是國境之南-恆春墾丁，感受南台灣熱情的陽光，赤腳踩在沙灘上或泡在海水裡尤其享受，還有那充滿熱帶風情的南島自然面貌，這是屬於夏天最熟悉的玩法；但冬天的屏東怎麼玩呢！凱南推薦這條【屏東四季 觀光永續】的冬季主題遊程，教大家如何暢遊屏東牡丹鄉及車城鄉，有許多意想不到的驚喜與樂趣就藏在其中，等我們深度探訪挖掘出來囉！

擁有原住民、山、海、客家等豐富元素的屏東，造就精采多元的觀光魅力，就像塊五光十色的珍貴寶石，從不同角度面向欣賞、遊玩，都有其動人之處；今天凱南將要帶你們冬遊屏東，在屏東縣政府今年以屏東城市觀光與「淨零永續」的主軸下，一起來玩看看這條兼顧部落發展、生態保育、地方文創...的屏東冬季深度文化體驗路線！GO～！

★路線規劃：牡丹鄉高士社區（高士神社導覽+蜂蠟護唇膏DIY+林下經濟風味餐）→車城鄉四重溪溫泉公園-水豚君卡比園區→屏東青年旅創基地→四重溪白水玉子咖啡烘焙驛站

第一站首先來到屏東牡丹鄉的「高士社區」，譽有「南排灣紅寶石」之稱的牡丹鄉高士部落，是屬於南排灣族群的古老部落，部落近年來積極發展地方生態產業及「林下經濟」（在林蔭下種植耐陰性的菇類、水果、堅果等高經濟價值的作物），搭配網紅打卡熱門景點「高士野牡丹神社公園」，結合採集段木香菇、摘野菜等農事體驗和傳統婚禮體驗，從原鄉農產品到社區導覽解說，持續發展出高士社區獨一無二的部落生態旅遊，採預約制，是大屏東地區很值得來好好深度體驗的寶地。

若不是親身來到部落當地，真的很難體驗到如此「原」汁「原」味的部落儀式呢！

高士社區經歷莫拉克風災後，村民警覺到部落文化的快速流失，開始透過打造與行銷自己的品牌達到農村再生及吸引青年們返鄉，「高士太陽的香菇」正是高士社區一手打造的品牌，命名來自高士部落主要以種植「太陽菇」聞名全台，高士部落又被稱香菇的故鄉，村子近幾年靠著香菇產業復甦，逐漸帶動地方經濟發展，也積極推廣高士部落生態旅遊，讓越來越多人看見並認識這個偏鄉的純淨部落。

來到牡丹鄉高士社區，請記得可以買些地方伴手禮、紀念商品，不論送禮自用都適合。

開始之前會先介紹高士排灣族傳統服飾的故事及禮俗，現場準備多款服飾供我們穿戴，每個部落對於服飾、裝飾的呈現自然是不同，看看高士部落族人衣著刺繡、飾帶、頭飾及珠飾...等，畫面十分典雅、素雅，表現出地方部落的文化底蘊。

只見兩位高士族人手腳俐落的幫Lukas（盧卡斯）穿上族服衣帽、並細心調整帽飾的綁帶，每個細節都不馬虎。

外國人介紹台灣-Lukas in Taiwan（盧卡斯）：https://youtube.com/@LukasInTaiwan

▲高士部落的故事就如同穿著的這身原住民服裝，充滿傳統排灣特色，又有客家花布藍衫的元素，多彩繽紛，同時深刻動人。

樂天知命的部落族人，面對大自然的各種考驗，勤奮的一點一滴打造出牡丹鄉高士在地的產業特色，並長年傳承屬於「高士部落」的文化精神。

▲午餐時間更是精彩！運用高士部落當地「林下經濟」培育出的各種食材，精心準備滿桌林下經濟風味餐，採自助式buffet概念，來瞧瞧有什麼好味道！

▲義式紙包魚、烤時蔬（段木香菇）、紅豆布朗尼、蜂蜜沙拉、獵人烤雞、小米炸米糰......有菜有肉，讓人看得食指大動。

▲飯後來杯蜂蜜茶幫助消化，滿口天然的蜜香甘甜，喝一口感受地方蜂農的辛勞。

▲飽飯後，就是有趣的「薰衣草蜂蠟護唇膏」DIY體驗時間囉！

講師將蜂蠟唇膏DIY所需的各種材料整齊放在桌上並一一介紹，大家都全神貫注聆聽，滿心期待待會兒親手做出美美的成品。

要知道牡丹鄉高士部落投入林下養蜂事業行之有年，被視為當地重要的林下經濟產業，無論一年四季蜂群管理方式與蜜源植物監測都相當成熟，有許多蜂產品週邊的延伸品，像今天體驗的「薰衣草蜂蠟護唇膏」就是其中一種。

▲首先要將如陽光般黃澄澄的蜂蠟塊，與其他原料用量杯秤好重量，滴入薰衣草約20滴，再放到金屬杯中慢慢加熱並攪拌，直到融化為膏狀。

將融化後的濃稠膏狀倒入護唇膏容器中，靜置一段時間等待降溫、凝固成型，最後封蓋及貼標籤，一支充滿溫度的手工護唇膏誕生！

金黃溫煦的護唇膏色澤配上印有「甜蜜森林˙幸福高士」的精美包裝，一支支都有模有樣，完全不輸專櫃名品的質感！

▲現場馬上試用自己手作的薰衣草蜂蠟護唇膏，好棒的紀念品帶回家。

具有天然潤澤、保濕、修護的蜂蠟，不添加多餘色素和化學物質，成分單純天然，散發著淡淡的薰衣草香及蜂蠟獨有的甜美氣韻，使用滋潤好吸收。

▲踏上排灣族圖騰引領的石板階梯步道，向牡丹鄉高士最具指標性的白色鳥居前進。

接著來到牡丹鄉最火紅的網美打卡景點「高士野牡丹神社公園」，號稱「南台灣最美山中神社」，凱南早有所聞，初次探訪特別期待！

▲高士神社的鳥居走的是純白色系，簡單俐落的線條聳立於群山之中，與屏東的藍天綠樹相輝映更顯其神聖和清新脫俗，甚至有種鄉村風的浪漫和夢幻，也難怪成為許多人朝聖打卡的熱門景點。

鳥居，是日本神社常見的建築，相傳是連結神明居住的「神界」與人類居住的「俗世」結界通道，有十分神聖崇高的意味。

各地鳥居在構造、材質、顏色上會有不同變化，有簡約、有繁複、有紅有白、有木造、有石刻等，造就變化萬千的鳥居樣貌。

▲聽族人娓娓道來高士神社背後的部落發展史，讓大家在拍照打卡踩點之餘，腦海裡更留下滿滿的鄉土記憶及歷史情懷。

▲最早的神社基座就在這邊，一旁有塊「牡丹社事件」的介紹牌。

看著歷史課本中的名詞躍然於眼前，心情感到澎湃不已。有謂「讀萬卷書不如行萬里路」，台灣島嶼上的每個角落就是最好的歷史活教材。

許多人雖讀過牡丹社事件，但或許不太知道發生於1871年的八瑤灣事件是其導火線，高士佛社與琉球人過往這一段歷史也是導覽解說的重要環節；而屏東縣政府更針對斯卡羅大戲播出後帶動的觀光熱潮，推出斯卡羅線「103B斯卡羅郵輪巴士」，隨導覽人員生動解說帶領，沉浸式深度走讀歷史發生始末與欣賞沿途風景，歡迎大家預約來玩喔！

▲從高士神社能夠往下俯瞰八瑤灣和太平洋的遼闊美景。

遠處迷濛的水氣讓雲朵、天空、海洋成片暈染在一起，所謂「秋水共長天一色」，眼前這屏東冬景也大概能比擬了吧。

▲神社一旁就是族人的聚落，歐風小屋建築甚是可愛，宛如童話故事村氛圍。

▲別忘了和獨樹一格的白色鳥居多拍幾張照，有種一秒置身日本的「偽出國」感！

來到牡丹鄉必踩的秘境景點！雖然交通上會花費較多時間，但是此地美景絕對值得一訪；若藉由高士部落生態旅遊的深度導覽，對此景點會更加印象深刻喔！

走入屏東牡丹鄉原民部落秘境，透過美景、美食及在地好物……，認識及體驗當地原住民文化，感覺良好有趣。

▲下午遊訪屏東車城鄉那座號稱「台灣小京都」的「四重溪溫泉公園」。

入口處巨大的洋蔥寶寶非常可愛！是遊客們拍照打卡第一指標，背後還有座鳥居，整體園區散發濃厚的日本風情，每逢四重溪溫泉季開跑後，來此泡溫泉賞燈的遊客會非常多，而且冬天來泡四重溪溫泉那再適合不過了！

▲屏東車城四重溪溫泉也是台灣屬一屬二的知名溫泉景點，冷颼颼的冬天，來泡湯暖暖身子絕對是家族旅遊、朋友、情侶出遊首選。

公園隨處可見洋蔥寶寶吉祥物公仔的身影，非常童趣歡樂，很好拍照。

▲再來是最近很夯的日式體驗！園區內現有提供日本和服租借服務，價格實惠親民，體驗服飾、髮型、腰封、木屐等一應俱全，CP值超高。

▲你們看看！現場有超多又美又可愛的髮夾及和服，選擇性豐富，喜歡體驗和服的遊客看到這裡絕對會失心瘋啦！

▲園區規畫大致完善，有清楚明確的指示牌，標示著出入口、互動區、展演平台、售票屋等各項設施位置，也貼心提供娃娃車停放區，對親子出遊的旅客來說相當友善。

四重溪溫泉公園有個去年11月剛開始經營的「卡比園區」，人人都有機會和超卡哇伊的「水豚」近距離互動喔！不過要留意互動場次的開放時間，凱南建議可以提早去領號碼牌，開始之前也請先詳讀安全注意事項，才能盡興享受與水豚互動的樂趣。

四重溪溫泉公園-卡比園區對環境及動物友善，營造出最純粹自然的友善環境，園區飼養員們展現十足專業度，在遊客與水豚君互動之間提供所需的協助，包括詳盡宣導、知識分享、互動技巧...等，在這裡，我們都能放鬆下來，親近這些可愛療癒的水豚。

▲拜訪水豚君前，大家先聆聽關於水豚的小知識及互動安全須知。

導覽員說，靠近水豚時盡量用「蹲下」或「坐下」的低姿勢，避免嚇到牠們，也可以更輕易地與水豚互動。

▲不得不說，看著水豚君大口大口嚼著葉子，一副無憂無慮、心滿意足的模樣，心情十分抒壓呢！

在四重溪溫泉公園-卡比園區，我們暫時放下忙碌緊湊的生活步調，單純和水豚君一起開心玩樂吧。

這裡的水豚有各自的名字喔！這一次凱南餵食到的水豚有Hana、一筒、八寶、花生這四隻，我其實分不太出來，都是飼養員說出了名字，我才知道。

▲香噴噴的蘋果也是水豚愛吃的美食，將蘋果切塊放在掌心，可愛的水豚就會朝你走來~

▲四重溪溫泉公園-卡比園區為水豚創造極為友善的共存循環環境，可以邊餵食邊撫摸水豚喔。

我們使用像是「不求人」的小刷子，輕輕刷著水豚君的背，非常舒服！如果摸到能讓水豚君炸毛，躺下翻肚，那你就練成水豚按摩大師啦！

▲大人、小孩坐在地上和萌到翻掉的水豚君玩成一片，在這裡充分放鬆身心，讓人來過一次還會想再來。

很期待這個地方能繼續發展，讓更多人不光只是直接往恆春墾丁去，更有機會在車城四重溪停留，走進水豚君生活最舒服自然的生態環境。

▲一日神射手或許就是你！快來挑戰看看，有機會贏得超豐富的遊戲獎品呢！

來到「遊技屋」可以體驗日本道地的小遊戲，有點像台灣夜市的套圈圈和射氣球。

玩累了，一旁的「喫茶屋」提供茶、咖啡、鮮奶拿鐵和特調等多樣飲品，冷飲熱飲通通有，冬天喝杯熱拿鐵很讚內。

▲「許願堂」仿效日本神社中用「繪馬」許願祈福的方式，將願望寫在水豚形狀的木牌上，並掛在神社，相信一定會心誠則靈、心想事成。

四重溪溫泉公園-卡比園區一整排日式屋瓦建築，規劃出日式和服體驗區，還有在賣日式烤糰子、關東煮、日式茶飲等，又有遊戲區讓大小朋友來體驗，最後再掛上祈福小卡片，猶如置身日本祭典一般，太精采了！

▲閒置多年的舊溫泉派出所搖身一變，改建成外觀新穎時尚的「屏東青年旅創基地」。

近幾年，屏東積極投入文創旅遊發展、吸引青年返鄉，而「屏東青年旅創基地」正是由在地青年團隊「火箭人實驗室」利用閒置多年的溫泉派出所一手打造，華麗轉身，成為單車愛好者、美食餐廳/行動餐車、文創選物店薈萃雲集的場域。

成立這個半島的山林、自行車運動以及地方物產為主題的據點，讓當地餐飲業者、單車YouTuber和返鄉青年進駐，連結地方特色人文物產，合力開發出具有當地特色的各種戶外活動，帶領遊客深入發現這裡的美好。

▲基地內利用大地色系及木質調、植栽的元素，打造溫暖又流露文藝氣息的展示空間。

溪有選物店就規劃在一樓，長桌上擺設著來自恆春半島的在地農特產品，如溫泉Q米、洋蔥餅、蜂蜜等，另外也有蠟燭、香氛、手工藝品及介紹生活在半島人事物的書籍，帶領旅人發現地方特色的人文物產。

▲每一樣商品前都有一張說明小卡片，詳細記錄著在地物產的故事。

喜歡衝浪的好朋友創立「蜂女孩」，一同栽進追尋蜂蜜之路；「村長的水果」用樸素的田園果物，產地直送給你最原本的自然；還有前國際線空服人員細心照料採收的「空姐雨來菇」；用三鐵運動的精神，培育不畏強勁落山風洗禮的「鐵人洋蔥」，看完職人故事，對眼前的產品不再那麼陌生。

▲午後的陽光，慵懶的沙發，來杯香醇咖啡，品味屏東的閒適自在吧！

一樓空間有單車俱樂部、溪有選物選品店、餐廳和飲品。

▲基地後方配備自助式自行車檢修設備，可以量測胎壓、幫輪胎打氣及檢查車體結構，實在是很為單車族著想的自行車友善場域。

台灣的自行車運動越來越盛行，路邊不時可見騎乘自行車的車友（甚至一行車隊）熱血騎車的身影，來為自己和單車打氣完再出發！

位於199縣道上的「屏東青年旅創基地」，期許能成為一個起點，讓更多人看見原鄉在地的力量，跨界文創的激盪，帶領屏東青年的希望！

▲距離屏東青年旅創基地不遠處有家「白水玉子咖啡烘焙驛站」，是購買甜點及地方特色點心的好地方。

傍晚前來到「白水玉子咖啡烘焙驛站」，這時段生意非常好，好多在地鄉親來買烘焙麵包、吐司和包子，小小的店內空間飄出陣陣麵包香氣，凱南也忍不住買了好幾個麵包。

▲老闆娘返鄉一年多，經營起「白水玉子咖啡烘焙驛站」，知道的外地遊客並不多，多是在地鄉親長期支持。

這裡販售多樣結合地方特色的點心如洋蔥起司棒，也有提供DIY手作體驗和小農農特產的展售，不過最吸引凱南的當然還是店裡人氣第一名的金沙奶酥吐司。

▲「金沙奶酥」吐司加入鹹蛋內餡，鹹鹹甜甜的滋味完全無違和；「起司三重奏」則有濃郁飽滿的起司香氣，是起司控的最愛。

▲熱呼呼剛出爐的碩大包子，真是教人無法抗拒啊！

無論是嘴饞想找甜點飲料，或是想買個吐司、包子當返途的伴手禮，「白水玉子咖啡烘焙驛站」真材實料的美味點心讓你甜在嘴裡、暖在心裡。

除了西點麵包外，也有「金瓜乳酪包」、「鹹蛋黃鮮肉包」等中式包類可選擇，滿足各種味蕾。

冬季的屏東竟有這麼一條驚艷度打上滿分的行程可以玩！

深入屏東牡丹鄉原住民部落秘境，就像挖到一個未曾發覺過的大祕寶！這裡有充滿傳統原住民文化的高士社區，用心營造部落生態旅遊，品嘗學習過異國料理的廚師所製作的林下經濟風味餐，感受地方產業魅力的蜂蠟護唇膏DIY，走讀濃濃日式風情的高士野牡丹神社公園，聽聽高士族人述說一段歷史故事。

再到屏東車城鄉體驗最新的四重溪溫泉公園-卡比園區，互動媒體新寵兒水豚君！還有為四重溪注入年輕活水及文藝氣息的屏東青年旅創基地，正持續發光發熱，以及青年返鄉利用烘焙專業拉近遊客味蕾的「白水玉子咖啡烘焙驛站」。

屏東，擁其獨特的山海自然景觀，亦兼容並蓄多元的文化色彩與地方魅力，如同一幅色彩繁麗的油畫，層層疊疊的每一抹色彩，不僅不失其獨特性，更交錯出迷人又深刻的屏東印象；屏東的冬天，就該這麼玩！

【牡丹鄉高士社區、高士部落（高士社區發展協會）】

地點：屏東縣牡丹鄉高士村67號

電話：08-881-0201

FB粉絲專頁：高士部落生態旅遊、高士社區發展協會

【高士野牡丹神社公園、高士神社】

地址：屏東縣牡丹鄉高士佛29號

【四重溪溫泉公園-卡比園區】

地點：屏東縣車城鄉溫泉路玉泉巷30-10號

電話：0932-259-855

FB粉絲專頁：四重溪溫泉公園-卡比園區

【屏東青年旅創基地-溫泉大院子】

地址：屏東縣車城鄉溫泉路192號

電話：0967-068-054

FB粉絲專頁：屏東青年旅創基地

【四重溪白水玉子咖啡烘焙驛站】

地址：屏東縣車城鄉溫泉路216號

電話：0976-463-497

FB粉絲專頁：白水玉子

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