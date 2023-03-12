屏東／恆春半島私房玩法！秘境古道看夕陽、嚐在地風味晚餐、享南島國境Chill時光

用半天時間看見印象中不一樣的南島國境新亮點。

從島嶼之南-屏東出發！先前往屏東縣恆春鎮德和社區發展協會經營的「漫遊槺林銀合歡傳藝文創基地」開始體驗起，參觀在地產業轉型有成的木工坊，欣賞木匠工藝師用心手作的銀合歡木材文創商品，還有趣味性滿分的銀合歡溜溜球DIY活動。

旅程接著是德和社區文化導覽走讀，漫遊槺林古道秘境賞夕陽海景，感受愜意優美；晚餐就到恆春龍水社區，品嚐當地總鋪師親自料理的恆春特色風味餐，選用當季時蔬與在地食材入菜，表現出農村文化的美食魅力；來玩過一次便會愛上呢！

翻轉綠癌銀合歡的槺林木匠村

漫遊槺林銀合歡傳藝文創基地是透過勞動部勞動力發展署高屏澎東分署的計畫輔導，成功推動在地產業轉型，持續活用地方豐沛的文史資源，期待能帶動德和整體觀光產業發展。

協會位於恆春鎮，德和社區發展協會理事長-楊宗熏理事長說德和社區是恆春少數不臨海岸的村落，早年社區有滿山遍野的台灣海棗（槺榔），槺榔就是一種像檳榔的植物，槺榔樹遍佈成林，因此又以「槺榔林」為古地名簡稱「槺林」，就算現在改名為德和，會發現很多恆春在地人仍習慣稱舊名「槺林」。

德和社區發展協會成立文創基地，除了與在地藝術家合作，也教導地方居民木工技藝，培訓成為一名木匠工藝師，提供就業機會，並開設導覽課程，積極培養在地專業導覽解說人員，規劃永續友善環境的德和社區特色小旅行體驗，使遊客們有機會深度認識這個槺林木匠村。

名列世界百大外來入侵種的銀合歡樹被稱為「台灣綠色癌症」，排他性極強，繁殖能力也強，生長過程極其容易取代台灣原生物種，更號稱「森林殺手」，近幾年嚴重影響社區自然環境。

不過，隨著屏東縣恆春鎮德和社區發展協會的長期努力，再配合勞動部計畫輔導之下，將銀合歡木材變黃金，移除外來種的同時， 也為木材再創新價值；更透過與在地木工藝術家合作，開發製作出具實用的銀合歡木工藝品，有枇杷樂器、木製桌牌、小板凳、餐盤、擺飾品、音響喇叭、月琴藍芽音箱、獎盃……等。

銀合歡餐盤、銀合歡椅凳、銀合歡樂器及古早味童玩都好想買回家收藏。

歡迎各機關企業/學校團體報名，大家一起體驗DIY做木工的樂趣！

把銀合歡木作成梅花鹿、原木小車、刀架組……等等，都有在販售，歡迎選購。

今天要體驗銀合歡溜溜球DIY，聽完老師示範教學，接下來就是大展身手的時刻囉！

由協會老師們帶領我們一同製作銀合歡溜溜球，領取完材料，開始組裝、上膠、綁繩、打模等一連串步驟，難度不會太高卻又非常有意思，期待完成屬於自己的有趣童玩，我覺得這次的手作體驗很適合大人跟小孩一起參與。

秘境槺林後山夕陽古道走讀賞美景

隨楊宗熏理事長前往槺林後山夕陽道散步聽導覽，踏上槺林歷史古道認識在地生態，並登上後山景觀平台，欣賞180度無死角絕美海景！

▲看風景吹海風，邊聆聽解說老師分享恆春德和社區的歷史文化，和對這塊土地的自然環境、動植物生態的介紹，這才知道原來光一個德和社區就有這麼多故事！

▲出現了！銀合歡近在眼前！！在這條槺林古道上就會看見銀合歡樹的身影，侵略性真的很強！

屏東縣恆春鎮德和社區發展協會「漫遊槺林銀合歡傳藝文創基地」的社區導覽活動，可以認識當地的植物生態。

▲真的是要熟門熟路的在地人帶路，才會知道如此私房絕美賞景地點！

放眼望去，清楚可見前方的山海漁村，多為白色與米色系的漁村建築體，頗有一番美感，宛如台版小希臘風情呢！

從置高點處觀看海天一線夕陽美景，聽聞位置之美更勝於關山夕陽喔！很少人知道的秘境級景點。

這次看見恆春另一種美，新的秘境景點「槺林後山夕陽道」解鎖，眼前所見的景色實在無法用文字道盡啊！據說這條歷史古道走過140年共歷經三個朝代的時代流轉，登上此高處平台約步行20來分鐘，便是豁然開朗的大景！

恆春龍水社區嚐總鋪師農村文化風味餐

▲晚餐時間來到「恆春龍水社區」，要品嘗總鋪師-秋月姐的好手藝，凱南可是相當期待呢！

說起「屏東縣墾丁生態旅遊聯合發展協會-恆春半島慢慢遊」的合作夥伴龍水社區，也是透過勞動部培力計畫的支持，推動精彩萬分的遊程體驗，帶動觀光價值。

凱南曾來體驗過龍水社區生態旅遊活動，當時就對這裡印象很好，更知道他們的在地風味餐屢受好評，龍水社區可是出了名的專出「總鋪師」喔！今天就是由在地的「總鋪師」林秋月（秋月姐）為我們掌廚，料理一桌私房好菜。

▲晚餐時刻到！一連串的遊程下來大家都餓了，在龍水社區發展協會的室內空間裡享用著豐盛的地方特色風味餐食。

▲以自助式Buffet的方式自由夾菜，用餐過程中，總鋪師-秋月姐為我們介紹每道菜。

龍水社區秋月姐的私廚料理在當地無人不知無人不曉，她同時也是生態旅遊的導覽解說員之一，也將自身所學帶進料理中，選用當季時蔬與在地百哩食材，創作出農村四季風味餐（春耕、夏耘、秋收、冬藏）等菜色，融入農村文化意境；秋月姐這次端出一道道拿手好菜完全征服我們在場每個人的胃！

▲龍水農村好食「春耕、夏耘、秋收、冬藏」招牌菜色，及多道使用恆春在地物產研發的好菜，符合低碳食物里程的環保精神。

春耕：絲瓜蛤蜊盅，絲瓜代表青秧滿田，蛤蜊代表水。

夏耘：雨來菇烘蛋，意味休耕後的復耕，犁田時翻動的土壤，加入恆春三寶的雨來菇、洋蔥和蘿蔔乾。

秋收：鹹蛋蒸南瓜，象徵稻穀成熟時的金黃色景象。

冬藏：過貓+鳳梨+火龍果涼菜，豐收時人們內心充滿喜悅；歉收時令人內心消沉，透過鳳梨的酸、過貓的澀味，傳達農家看天吃飯，百感交集的心情。

另外還有，含慶豐收、豐勝過好年意象的控肉；採用龍水栽種的有機稻米製作成的珍珠芋頭丸；使用恆春在地物產做出的黑豆漿花生豆腐、芭蕉旗魚、炒野莧等豐富佳餚，蔬菜水果通通都有，這頓晚餐非常飽足過癮！

▲龍水里在地的有機米實在好吃！加入大塊的地瓜，更添飽足感耶！

龍水里在恆春半島又有穀倉之稱，一直以來就是一個種稻的地區，而且還是全台少數僅存的「有機稻作區」，此處產出的稻米品質不在話下。

▲過貓+鳳梨+火龍果涼菜是「冬藏」主題菜，我好喜歡入口的層次感，而且視覺美感如一道藝術品甜點般，非常吸引人注意。

▲混著蛋的絲瓜蛤蜊盅是「春耕」的表現，每一口都能品嚐到清甜爽口的絲瓜、蛤蜊的鮮味及蛋的柔軟。

▲這道鹹蛋蒸南瓜象徵的是「秋收」稻穀成熟時的金黃色景象，南瓜香甜軟綿，鹹鴨蛋入菜更是畫龍點睛的呈現，可口美味。

▲香氣四溢的控肉讓在場每個人都瘋狂了！控肉燉煮得好入味，肉質本身香嫩不乾硬，太下飯啦！

▲炒野莧也是恆春在地物產，去掉葉子，吃的是莖的部分，嫩口好咬。

▲用在來米和花生製作而成的黑豆漿花生豆腐，入口十分綿密，透著濃濃的豆香及花生香氣，爽口不膩。

▲恆春龍水社區發展協會的生態旅遊及風味餐食饗宴都很精彩，有興趣的朋友也可以透過「恆春半島慢慢遊FB粉專」預約報名體驗。

【屏東縣恆春鎮德和社區發展協會-漫遊槺林銀合歡傳藝文創基地】

地址：屏東縣恆春鎮省北路439號

電話：08-888-0268（謝小姐）

【屏東縣墾丁生態旅遊聯合發展協會-恆春半島慢慢遊】

電話08-888-1400（社區遊程、社區風味餐洽詢）

★更多美食及旅遊資訊歡迎按讚追蹤粉絲團：跟著凱南瘋旅遊