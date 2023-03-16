台東／巒山布農部落千百年榕樹林 宛如電影阿凡達夢幻情境！

台東縣延平鄉的巒山由於地理環境因素位在盛行雲霧帶，山頭終年雲霧繚繞，蒙上神祕空靈的氣氛，部落中沒有華麗裝飾，但有布農族在地原味，山林保留原本風貌下有一整片森林，整建森林步道，保存猶如阿凡達場景的原汁原味的千百年的榕樹林，踏入這塊原始林，便宛如置身電影阿凡達的夢幻情境。

鸞山部落位於鹿野鄉卑南大溪與鹿野溪匯流處，從部落半山腰眺望，面對鹿野高台、龍田村都可納入視野之中，而鸞山部落千百年的榕樹林就在梅園深處，有著原始榕樹巨木的森林裡，今年春遊跳脫一般旅遊沒去觀光農場和景點，想在台東遊玩一種單純的野趣，沒想到在森林裡也能這樣有知性。

巒山布農部落一日活動生態文化拜訪體驗之旅，從迎接賓客人園，經歷祭布農族祖靈山神、享用風味午餐、攀爬生態走廊、搗麻糬內容十分有趣，而壓軸也是最想的一項活動，就是尋訪布農族形容的「會走路的樹」，巒山布農部落中盡量保留了原始榕樹林風貌，就像置身於電影阿凡達的場景，新奇又有冒險樂趣，讓我回味再三。

珍貴原始的榕樹巨木群，鸞山部落拉來梅園山林中，尋找會走路的樹，也聽說過台東有一棵奇樹，就隱藏在鸞山部落裏頭，那棵樹不僅神秘，而且還會走路？百聞不如一見，究境如何？

鸞山，原本差點就要成為外來財團開發利益底下的犧牲品，經過部落族人搶救山林與土地，盡全力奔走、籌資、集結各方人力，計畫性將這片土地作為環境教育與文化重建的平台，籌辦並積極推廣用「森林博物館」的理念，才保留下了這片美麗的山巒。

尋找會走路的樹穿過一小段山路後，來到一片珍貴原始的榕樹巨木群，也就是大家口中那棵「會走路的樹」，這棵屬桑科的大葉白榕氣根眾多，與常見的榕樹不同，白榕的氣根彷彿樹幹一般粗壯，至少也要數人環抱才能圈住，著地之後也很可能會長成另一棵樹木，而形成這般令人目不轉睛的奇景。

早期布農族人從中央山脈的另一邊遷移來此，看到這樣的樹覺得非常新奇，因為盤根錯節的氣根不斷向外擴散，彷彿許多腳往外移動，才被人稱為會走路的樹。

千根榕森林，難怪站在樹下仰望時，那種虛幻空靈的感受似電影阿凡達的有種曾相識的感覺。

頭頂的樹蔭極濃，在風裡像墨綠色的浪，徐徐翻湧可以聽見微風穿過樹林的簌簌聲，老樹也被帶有露水的青苔浸潤，呈現出林木森森的色彩。

上山的當天天氣有霧，整體的空氣很乾淨，走在步道很好行走，周圍被高大的森林環繞，更增添神秘色彩，在森林中，生命力可以體驗得更深，依然生機盎然大自然還是很吸引人！

森林裡面還是很幽深的，樹上都佈滿了青苔，感覺像是精靈的居所，美景讓人感到非常新奇外，沿途停下拍拍難得一見的高大榕樹真是感覺超棒的。

迷霧般的森林，林間的步道穿梭其間，步道兩旁林木夾道，枝葉茂密，遍佈奇特造形的樹木，走在這裡森林深處並不會迷路，會有越深入越有意思的感覺，我喜歡～

周圍的深綠樹木群跟株植，讓眼前畫面變得更加迷幻，好比電影中的場景，神秘卻又唯美，因為環境沒什麼被破壞與開發，因此森林都相當原始，在沒有太陽直射下的森林裡，植物綠得似乎更加肆無忌憚了。

綠意森林山深景幽，仙境般生態美景，樹幹堅韌挺拔，墨綠色是樹葉的主調，色彩含蓄深沉，顯示它的豐厚底蘊。

榕樹分別看樹枝，一簇簇、一組組，疏密有致圖案結合，構造完整；整體看上去，舒展闊達，蓬勃向上，沒有一個分支會喧賓奪主，完美的組合彰顯出一種獨特的魅力，不禁讓人深深陶醉！

渾然天成的壯闊氣勢，散發出歲月的痕跡和色彩，仰望渾然天成的壯闊氣勢，萌芽年代無法考證，卻散發出歲月的痕跡和色彩，傲氣逼人。

有棱有型有個性，構造完整；整體看上去，舒展闊達，蓬勃向上，彰顯出一種獨特的魅力，不禁讓人深深陶醉！

人煙稀少的山林裡應是靜謐無聲，除隨時可以聽到風吹過樹葉時樹枝搖曳的沙沙聲，還有不時出現的鳥兒啼叫聲，原住民的朋友說甚至還可以聽到其他動物移動時的聲音呢。

這樣的緻景令人沉醉，我想這趟鸞山之旅，親自到部落裡體驗，那種把自己放進原始山林裡，彷彿與自然獨處所得到的感動，是絕對值得的。

仰望著這片榕樹林，是要歷經多少歲月，累積下才能與環境相融而成，是這樣珍貴又如此稀少，真的是讓大自然上了一課。

來到鸞山部落來尋訪「會走路的樹」，也體驗部落裡頭最原始的生態遊程，最迷人的是樹枝交錯的姿態，既堅毅又清高，與眾不同。

鸞山位於台東山脈西側，擁有臺灣中低海拔的原始林，裡面包含上千棵原生白榕樹，台東縣政府網站介紹，踏入這塊原始林，便宛如置身電影阿凡達的夢幻情境，樹幹糾結的樹林，樹木有靈，自然形成了盤根錯節的景像，也就了有如「會走路的樹」的空間。

來到這裡就如同進入了一個原始森林，處處都是參天大榕樹，暢遊在天然氧吧中，如果你累了來到台東，就來巒山布農部落，這是一個沒有塵世喧囂的世界，一種放縱於山林的快感。

進入榕樹林中，眼見那綿延無盡，一望無涯的森林，遍山青綠，沿步道緩緩前進只見樹高參天，一棵棵綠色直挺的樹木，這些蒼勁的神木，好比看盡歲月的變遷，人間的悲喜，卻還不言不語蕭蕭聳立著！

我旅遊時喜愛拍攝風景，未帶相機以隨身的手機拍攝，此時最吸引我的就是那些神木群，高聳的樹幹，上面佈滿青苔和蕨類植物，一片綠落葉滿地，非常有觀賞性在我眼裡那就是美！

原始又天然，真如電影阿凡達的情境，「會走路的樹」沒有路標，外人找不到入口，森林到底有多大也只有親眼所見，壯觀的榕樹氣根不斷蔓延擴展，在地面與空中交錯成林，形成了森林殿堂一般的宏偉場域。

樹林若不是有人帶路，根本不知道該從那裡進入，就算進入了，也一定會迷失在茫茫樹海中，遑論體驗穿梭森林的樂趣與學習布農族人的生態智慧，因此若要好好體驗，一定要有當地布農族人導覽才不虛此行。

眼前，巨大的榕樹群把我們震撼得瞠目結舌，只覺自己十分渺小，必須活得更謙卑。

一路走來，連一根指示路牌也沒有，完全就是一座不破壞自然生態的「純天然的原始森林」。

不斷相連的枝椏、樹幹、氣根，茂密、蜿蜒的不斷延伸，完全看不出最早生長的母樹究竟位在何方，只覺眼花撩亂、錯綜複雜，深深吸著森林裡清新的芬多精，對充滿生命力的樹林驚訝不已！

一般人乍聽台東深山裡藏著「會走路的樹」，總覺得不可思議，甚至認為這種只存在於童話世界裡的魔法森林，是人為刻意設計的幻覺。

這棵生長在鸞山森林的白榕樹已經很有年代了，族人實在不知樹齡幾何？早年布農族人耕作，土地以樹為界，沒想到過些時候，發現樹早已不在原來的位置，所以便稱其為「會走路的樹」！

其實所謂樹會走路，意指鸞山部落森中的原始森林裡，有一棵壯麗白榕樹，像綠色巨傘般藉由氣根垂地，逐漸茁壯形成支柱根，如此每隔幾年，榕樹就藉著束束氣根不斷向外蔓延，不斷擴大遮蔽的面積，彷彿榕樹長出很多隻腳，得以在大地移動。

氣根落地生根長成新的樹幹，隨著原生枝幹枯萎時取代，對於長年在此生活的布農族人來說，這棵老榕就像會移動一樣，是充滿靈氣與活力的生命體。

看到這一大片樹海，立刻可雄奇偉岸，它穩穩地根植於大地，任憑風吹雨打，一行人沙沙踏入森林，耳邊，布農族青年嚮導娓娓訴說族人對這片森林的情感與故事，感性又真摯。

我們觸摸百年老樹的樹根、氣根，仰望高聳入雲的老榕，高大健壯，樹形魁偉，主幹明顯，樹體壯實，身處山林環境之中，到了這裡，哪怕是膚淺的到此一遊，給予我的那份感受，都遠遠不止是滿足了好奇。

高山上冷、濕，但不是萬物都瑟縮，森林裡苔蘚依然茂盛，為群樹披上外衣，所以，何妨坐在大樹下，諦觀自然，會有一番參悟，至少身體會有感應。

榕樹林中整年綻放不同的意境，「山、風、雨、嵐、露、霜」氣氛變化萬千坐擁絕佳美景，遠看山起雲湧，近觀薄霧與山嵐繚繞，讓時間停駐於此，一切的靜止只為追尋那份釋放與沈澱。

青山的顏色，幽靜的榕樹森林，靜靜的站著做個深呼吸，感覺自己完全沉浸在這片美如畫的景色裡，巒山布農部落千百年的榕樹林，宛如置身電影阿凡達的夢幻情境實在太美了，照片遠不及實景美，此時此刻，只有身處在美景的我最明白，照片只能反映出一小部分，更多的美留在了記憶裡。