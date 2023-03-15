台北／來去禾順行旅住一晚 大啖夜市美食用味蕾認識萬華！

疫情結束了，自己第一次入住的防疫旅館「禾順商旅」也更名為「禾順行旅」；這是一間自己目前為止住過最「久」的旅店，即使是算上國外旅行的經驗「禾順商旅」仍是名列第一。

前年十二月入住台灣的防疫旅館，14天，其實是15天；從未想過自已要在一個房間待這……麼久，且還都不能出門。

要不是有旅館人員的悉心照顧，還有附近的夜市美食加持，我想，我定沒有勇氣再解封前出國，再次入住防疫旅館……。

禾順行旅 Wholesome Hotel

網站：http://www.yourhotel.com.tw/

地址：108台北市萬華區廣州街247號

電話：（02）2308-1000

嗯，回首一看，這……似乎已經是很久很久以前了，當然，也希望有生之年不要再發生了。

因為2021年12月入住「禾順商旅」也讓我跟萬華結下了不解之緣，2022年10月「禾順商旅」結束了防疫旅館的階段任務，在得過無數獎項後，改裝之後回到了一般旅館。

改裝之後，那天，我跟皮皮入住了一晚，我帶他看看我住宿了15天的地方，要不是窗外的天空與夜市，我想，我隔離必會無聊死。

要不是因為有這麼多好吃的夜市美食可以用LINE群點餐，我想，我應該會悶死……。

哈哈哈，「禾順商旅」更名為「禾順行旅」 位置依舊是如此方便，附近有三個夜市（廣州街夜市、艋舺夜市、華西街夜市），還有許多米其林必比登餐廳。

也有很多知名的小吃，位於萬華區廣州街最精華的地方，步行到龍山寺捷運站也只要六分鐘，離西門商圈、龍山寺……等也都很近。

（附近超多地方等著大家去探險，不過真的很容易被食物香氣給吸引走，忘了自己本來要去哪裡。）

途中可是會被夜市、小吃店……等給吸引；哈哈哈……住這裡可是會肥死呦（笑）。

「禾順行旅」依舊跟艋舺夜市合作，如果想在旅店裡，舒舒服服的吃小吃，也可將美食送入房內哦。

哇！！如果是喜歡美食的朋友，可能在這裡住上一週，這一帶（廣州街夜市、艋舺夜市、華西街夜市） 的美食可都還吃不完呦！！

「禾順商旅」的房型選擇挺多樣的，有：豪華雙人房、無窗雙人房、高級雙床房、挑高豪華雙人房、高級三人房、高級四人房，適合各種年齡層，不管是情侶、家庭、個人……，都能找到自己喜歡的房型。

個人鍾情於606號房，因為就是在這裡度過了我的防疫旅館時光。（每天可以看著日出與夕陽，還能看著樓下廣州街夜市、艋舺夜市出攤、擺攤、撤攤……。)

且房內還有浴缸，啊！！讓我天天用不同的泡湯粉，遊遍日本各大名湯……。

那次入住時，我就對旅店的廚師感到佩服，真的如網路上所說的入住的15天，每日三餐的菜色可都是沒有重覆呦。

這樣的功力在那日的早餐似乎還無法完全體現出來，不過，入住改裝後的「禾順行旅」早餐可算是台味十足，且豐富美味哦！！

但很煩的事是附近還有很多美食與名店，所以讓我無法在這裡吃太飽，不然，其他都吃不下嚕（笑）。

嗯，滷肉飯很好吃，很容易不小心就嗑掉一碗嚕（笑）。

那日，雖然無法入住我熟悉的606號房（豪華雙人房），但這次入住的房間（挑高豪華雙人房）自己也體訝異的。

哇！！竟然如此挑高，且採光也超棒的呀！！哈哈哈，原來不是只有自己熟悉的房型呀（笑）。

房內依舊有浴缸、冰箱、還有好睡的床，嗯，我喜歡這裡床的軟硬度適中，是自己喜歡的；好像都沒去問過，這是哪一家的床墊哦？！

在挑高的窗景前，我看著窗外的風景與逐漸昏黃的光線，不免又讓我想到隔離的時間；沒想到，我竟然會如此懷念被隔離的日子（笑）。那真是這輩子難忘的時光，不過，我可不想再來一次嚕！

「禾順行旅」改裝之後，大廳變得更加明亮又簡約，還有位客人準備的咖啡跟茶……；依舊跟自己印象一樣，與附近的一些店家有合作，每次的主題與活動不同，入住的朋友們別忘了問櫃台服務人員哦！！

另外，他們自己也都有私人的散步行程與美食地圖，如果，你是第一次來萬華的朋友們，可別好好利用他們哦（笑）！

我真的是因為入住「禾順商旅」後，才慢慢認識萬華的。

精確來說，是在房間裡頭用味蕾認識萬華，後來，在附近出沒，都真的是來吃東西的，想看看那時，我在房間吃的冰、黑輪、大腸包小腸、麵線、蚵仔煎……等，那些店家是啥模樣。

那日，趁著「禾順行旅」改裝回歸去快閃了一晚上，後來，又忙著出國了；嗯，今天就簡單ＰＯ些照片囉。若有來台北旅行，想了解萬華的文化與美食，相信「禾順行旅」會是你最方便，最實惠的選擇呦！

................................................吃喝玩樂，沒有終點

快樂雲@FB、happycloud IG INSTAGRAM，

按個讚， 大家一起在全世界打卡

即時好康：

迺夜市，過好年！新春連續假期入住禾順行旅領取夜市券 鴻兔大展好運來，禾順行旅為響應鄰近夜市發行夜市券，推廣艋舺美食，並提供旅客良好的夜市體驗，即日起推出「住宿即贈券」優惠活動，歡迎大家一起入住禾順，迺夜市，過好年！

凡是以禾順行旅官方Line（ID: @hotel108）預定1/16（一）-2/28（二）之住宿（無窗房型除外），即可獲得艋舺夜市、廣州街夜市以及梧州街夜市合計面額200元之夜市券，數量有限，送完為止！

另外，萬華各大夜市紛紛推出了各項「翻倍」活動，即日起至指定地點便可以現金200元換取400元之夜市券，讓新臺幣持續放大！！

「住宿即贈券」活動請洽禾順行旅（電話 02-23081000，官方 Line 帳號 @hotel108，或至臺北市萬華區廣州街 247 號臨櫃洽詢）。

另夜市券之使用相關規定請洽各大夜市 FB 粉絲團查詢。