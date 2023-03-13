台北／十八份水圳步道、東昇步道 奼紫嫣紅神秘櫻花林賞花去





接續「風尾步道和嫣紅櫻花林同框」，往近在咫尺的百年古圳， 十八份水圳賞櫻步道繼續浪漫賞櫻

進入登山賞櫻步道的入口，賞櫻人不多，遊客卻也持續的走近來，雖不致擁擠，卻也因單行的步道，偶有擋住路人賞景不順暢的片刻，漫步中都會相互禮讓，賞櫻之路備覺輕鬆。 在此櫻姿煥發美景中，美的何止是櫻花呢？紗帽山下來來往往親山遨遊賞景的遊客，也是最美的風景呀！

風和日麗的好天氣，元宵節前的2月初，探探春櫻花況而來，好走的步道，心情特好的早晨！

從東昇路步道入口，進入下行坡的風尾步道，非常好走，出口處的導覽大圖可以看清楚方向，繼續往 「十八份產業道路」 水圳步道的方向往前行，經過泉源國小相關校舍，和門前有一棵花開幾朵大漁櫻的快樂有機農場，很快的就到了「十八挖圳道」的入口。

曾經迷上市民農園的好友，多年前曾在這附近租了小農田，當起假日農夫，記得那時期，他經常在收成時期廣送親友蔬菜，我常常收到呢～

紗帽山下，網傳美圖豔麗的嫣紫八重櫻花同框紅瓦屋頂，就是在這裡，看到也拍到了，美拍的獨特櫻之美！

近期社群媒體首頁，不斷跳出的這個紅瓦屋頂的櫻花開了的美圖，這棵八重櫻的樹枝似垂櫻般的垂下來，幾乎都碰到地面了，似乎遊客們也都是為這個紗帽山下漂亮的房屋而來，也大多會停下來和它同框的拍個照打個卡漂亮的合影，我也是喔！

紅瓦屋頂民宅後方，是兩個步道交會的接合點，一左一右的，往左的是東昇步道，往右呢！是另一個景色怡人鳥語花香的「拐圳步道」，這天我想完成的是東昇步道。手機裡下載了google Map，加上導航，方向是不會錯的。

滿山滿谷中處處都有嫣紫色的花海，完全被迷住了！

櫻花品種，八重櫻居多，樹上的花苞好多，剛開了花的花況部錯，密密麻麻的佈滿在樹枝樹梢上，爆開時刻的美景是可預期的！望著紗帽山下滿山滿谷的嫣紫色，我是完全被迷住了！美的景緻在步道的周邊都是農田，台北近郊踏青尋幽訪勝的熱門景點，越來越多人知道也更紅。

初踏上這塊寶地的我，喜歡的不僅是風景美環境優，更重要的是人潮沒有陽明山公園內幾個知名的賞櫻熱點多，在東昇步道賞櫻花開的品質很優，可優雅安靜的欣賞拍照，在與同伴聊天中，也是完全不受干擾的清幽寧靜。

十八水圳步道的登山賞櫻步道（地圖上標示的東昇步道），是近期網路社群媒體頗熱門的賞櫻秘境，優勢在沒有擁擠的湧現的人潮。

若是以紅瓦屋頂為賞櫻起點，卡娃思覺得應該也是合適的，從這個起點開始，周邊新栽種的櫻花品種不少，有粉紫色的八重櫻、台灣山櫻和有幾種白色的櫻花，有一片的白色櫻花看來樹齡年輕，卻有幾棵也都開了花，小小的像吊鐘的白色小花，過年走春在花卉試驗中心看過，幾經查證後，似乎就是一月下旬開花的日本櫻花《綠近畿豆櫻》，有人說也有可能是福爾摩沙櫻，不管品種了，觀賞就是了。

⬇︎ 像河津櫻也有像大漁櫻，我分不清，統一稱粉色櫻花吧！若是河津櫻，花朵是沒有新店陽光運動公園的大，但也確實有像河津櫻的特色，一球球像花束般的高掛在樹梢上，旁邊還有好多花苞。

紗帽山下十八份水圳步道 ，親山親水中美景來療癒！

紗帽山如此的近，眼前都是！卡娃思從來沒有這麼的貼近它，大多時候都是遠望著的圓頂山頭，十八份的位置真好！純欣賞風景，感受親山親水親的療癒力，超強的有效！

和巧遇朋友一見如故的漫遊欣賞，之後的我們自然而然的一直玩在一起，沿途中多次分享，俯瞰遠方的台北盆地北投淡水一帶，欣賞著櫻花開滿山中的的視野和拍照角度，一談起攝影和旅遊，我是話夾子一打開很難打住的，這一天似乎已全然失控的說了好多好多。

隔一週來，池塘旁已是落花朵朵！

神秘櫻花林

有人說這是十八份水圳上的神秘櫻花林，近年面紗已被掀開了，不再神秘，這 一片嫣紅櫻花林，就是風尾步道看過來的，可以說是介於東昇步道和風尾步道之間的櫻花林，站在一整片神秘的櫻花林上的農田裡，沉浸中可是會陶醉又陶醉的！

再等上1～2週，櫻花奼紫嫣紅爆開之時！

要看風尾步道之美，從十八份水圳的東昇步道看，一覽全入境！這還是櫻花初綻的時候，再等上1~2週，若天氣漸好沒有大雨大風，花苞成熟後同時開花，奼紫嫣紅爆開之時，可以預見滿山谷嫣紫壯觀的櫻花林，好期待的風景，所以我們還要再來呀！

東昇步道的頂端休憩區，頂福福德宮旁有好幾棵高大的老樹 ，距離終點不遠矣， 旁邊還有一個流動公廁，叉路口的往上接續東昇步道到頂湖公車站，往下呢？往鼎筆橋步道再走上陽峰古道。

⬇︎ 東昇步道出口大馬路上的公車站，站牌「頂湖」。

關於北投十八份的人文歷史

北投十八份的命名：相傳位於東昇路與泉源路一帶，清代之初先民拓墾至此，集資合夥向平埔族租地，將土地分成十八股份，按股份抽籤承租，因而得名，十八份保有了早期水圳橫通的古色景象。

水圳，自古是孕育農田生命的泉源，沿線發展成農村聚落，當臺北從農業社會轉型到都會城市，昔日水圳灌溉需求逐漸消失，承載的歷史文化也逐漸被遺忘。

延伸閱讀 / 臺北市政府工務局大地工程處2018/3新聞 踏尋山城的水路記憶 北投泉源十八份水圳

近年經市政府主責單位的大地工程處，改善了十八挖水圳步道，我們才得以重拾水圳歷史經路，在櫻花初綻之際漫步田野裡，飽覽紗帽山壯闊的景緻中，感受春櫻粉嫩浪漫的氣息。

十八份東昇步道，前往方式

1、自行開車：沿著泉源路轉東昇路，再接十八份產業道路0+600K附近即可抵達。

2、大眾運輸：

大台北市公車：129、小9、 小26北投捷運站／小8捷運石牌站

下車站牌

(1) 泉源國小宿舍站：往十八分產道，接續行東昇路

(2) 公車頂湖站：十八份拐圳步道出口，續前行東昇路