基隆／廢棄國小美麗重生！愛上基隆從踏進「太平青鳥」開始

走過世界許與多城市與書店，我想「太平青鳥」應該是間讓人難忘的書店。這裡真是太……美了！！愛上基隆，從一家店開始。💕

這樣說有點誇張，但對我來說確實是如此。

原來，前身是一間被廢校的小學「太平國小」，它的位置就是在基隆港口旁的半山腰上有著「KEELUNG」的地標旁。

對不少朋友來說，也許沒來過，但可能曾遠遠的瞧見那白色的長方形建築。

太平青鳥

粉絲頁：https://www.facebook.com/bleubook2019/

地址：203基隆市中山區中山一路189巷135號

電話：0224276323

營業時間：10:00–18:00

店休日：星期二（前往前確認太平青鳥粉絲頁為佳）

當我來到 「太平青鳥」的頂樓時，眼前的港灣美景，不禁讓我羨慕起那些曾經在這裡唸書過的人們，在這麼美麗的地方上學，每天該是件開心的事情吧？！

不過，理性一想，這每天要爬坡、樓梯上學，如果不是以遊戲的心情，應該會覺得很累吧？！！

此外，若非像是今日這般的好天氣，那「太平青鳥」是否又會是這麼美呢？嗯，這裡應該算是一個需要靠老天，靠人品的基隆景點吧？！

好天氣時，在這裡可將以基隆市景、港口美景收盡眼底，讓人不捨離去呀！！三樓的景觀美極了，二樓有茶店「京盛宇」 ，一樓是書店跟賣咖啡，這裡有不少關於基隆歷史與故事的書，另外還有一些獨立出版品，我買了書，拍了照，在這裡躲 秋老虎的 烈日高溫，還真舒服呀！好美，美到讓我不捨離去呀！！

基隆港擁有自然的谷灣地形，兩邊山頭與港口呈現一個漏斗的姿態。如果你站在碼頭上看，因視覺上的壓縮，整個城市像是層層堆疊在兩邊小山坡上，這是其他港口很少見到的景象，一個只屬於基隆得天獨厚的人文景觀。

而這座廢棄的太平國小，在改建下成了間美麗的書店，一個擁有超美海港風光的「太平青鳥」。

位於基隆市西岸山坡上。

過去西岸碼頭具有商用、軍用、漁用的功能。隨著時代的轉變，這些功能早已逐漸沒落，相較於東岸的商圈集中，西岸人口大量外移，在2017年時太平國小已停辦，而學校的硬體也就這麼荒廢了……。

我記得好多年前來基隆時，遇到了青年返鄉的地方創生當地人，她就說著這裡有多美，但可惜人口離去，老人凋零……，之後要來復興這裡。也許，她們算是慢慢朝著夢想前進吧？！

走在「太平青鳥」裡讓人覺得舒服，且一、三樓外的景觀也都能在室內清楚看得見，很有大陸庭園中「借景」的感覺。

雖然整個國小呈現的是長型的建築，但書店的部分只有一小部分。

另外一大部分的戶外空間據說之前有展覽在這裡舉辦，那日還看到天花板上遺留的彩色編織，搭配上白色有點殘破的牆面，感覺很藝術，很像是熟悉的日本戶外藝術祭能瞧見的感覺。

書店內可以隨著建築師的規劃，順著動線慢慢的走到屋頂上的平台，這裡應該是網美們所不會錯過的拍照景點。擺放著的一張張熟悉的小學椅子，真的讓人瞬間回到了童年的校園時光。

嗯，只可惜，我的小學沒有這麼美的海港風光。不過，我的小學「成功國小」可是位於台南市赤崁樓旁，小時後，赤崁樓與武廟就是我們的遊憩場……，很可惜的是，學校也廢校，現在變成停車場了。

好羨慕太平國小的校友們，如今學校變得這麼美，吸引了許多來朝聖的人們！！

二樓空間可以坐下來閱讀，也可以點上「京盛宇」的茶，在這裡歇歇腳，發發呆。

今日有點熱，可惜冷泡茶沒了，我只能先錯過囉！如果喜歡咖啡的朋友們，一樓有地方可以喝咖啡哦！！

在一樓往二樓樓天間旁有個閱覽室需要脫鞋，坐在這裡看看書，瞧著窗外的花園與風光，也是讓人覺得了放鬆。來到 「太平青鳥」就放慢腳步，不趕行程囉（笑）。

一樓部分的書店，其實不大。這裡有不少屬於基隆的出版品，有關於歷史、攝影集……。

還有一些當地的獨立出版品。甚至台灣其他地方創生的出版品在這也能瞧見，主題相當明確的一間書店。

牆上還有「京盛宇」的茶包與一些基隆主題的伴手禮，設計得很文青，價格也很親民，易入手哦！！

我買了一套「在基隆」的小書，裡頭有兩本；結帳後，還能蓋上書店的紀念章。也發現在這裡，買書的話，還能包你包上設計過的書皮，哇！！這……有著濃濃的日本風，就像是基隆有著濃濃的異國風情一樣。

其實，好久沒來基隆的自己，這次造訪時，越發現這裡是個迷人的海港城，有歷史故事，有美食，有文化……等，有機會的話，應該還會再多來幾次呦。

其實我不知道一般來說大家都是怎麼到「太平青鳥」的？那日我們開車上、下，穿過民宅的感覺還挺奇妙的。

道路直接位於房屋的下方，行駛在道路上的車子像是走入停車場般，一圈圈環繞著下車，到出口後，又會到了平面道路，而巷弄的前方就是港口，這樣的設計好神奇，像是動漫世界中的模樣，有些魔幻，挺特別的。

也想是瑞士深山中的小鎮，因冬季積雪的關係，有些迴旋設的的道路，也這樣隱藏在山體之中，很是奇妙呀！！

………………………………………………………………吃喝玩樂，沒有終點

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