苗栗／大湖以草莓為邀請卡的「紅色琉璃瓦草莓園」 不只是採果還會偷偷摘人心

不瞞你說，這裡的草莓著實厲害，不僅顆粒飽滿、嬌豔欲滴，粉嫩的外表更是讓人忍不住想要偷親一口，採摘之後直接用清水慢慢沖洗，是與它初次邂逅的最好方式，然而真正讓人有怦然心動的感覺，是坐著品嚐鮮採草莓的時候，因為咬下的瞬間，酸中帶甜的口感與甜蜜幸福的滋味不斷互生，柔軟的外表與紮實的內在也不停激盪，就在這一來一往的衝擊之下，你的心早就不知不覺地被「紅色琉璃瓦草莓園」給偷偷摘去了。

前方層層相疊的群山像是大師信手捻來的潑墨，近處雄偉、遠處朦朧

雖然台灣各地都有少數栽培的草莓園，但大部分還是集中在有「草莓王國」美譽的苗栗縣大湖鄉，因為這裡的氣候日夜溫差大，而且少雨，所以非常適合草莓的栽種，草莓不僅含有大量的營養物質，其維他命C的量更是果中之后，比蘋果、葡萄含量還高，吃起香甜多汁，會讓人產生一種陷入戀愛的感覺，所以成為許多人心目中最喜愛的水果。

但是它的盛產季節非常短暫，只在每年12月到隔年3月左右，為了不錯過這千載難逢的年度盛會，阿美特地安排一趟苗栗大湖採草莓之旅，除了滿足口腹之慾外，也可順便一償心中之願。

此趟行程安排以火車為主，再搭好朋友的車前往目的地，一來可以敘敘舊，再來是在他專業的導覽下，可以盡情飽覽在地風光。

果不其然，當車行進入浪漫台三線時，傳聞中的自然山色直接映入眼簾，如同是欣賞一幅立體的畫，無言但盤據於心，不語卻纏繞於耳，前方層層相疊的群山像是大師信手捻來的潑墨，近處雄偉、遠處朦朧；一前一後、相互輝映，所見的景色不僅隨著車行千變萬化，內心的感受更是前呼後應起伏不停，彷彿是接受大自然洗禮，身心內外無一不洗滌清淨，直到轉入大湖看到兩邊的草莓園，望莓尋莓的心才又開始蠢蠢欲動起來。

由於造訪的時間適逢春節假期，大量的遊客讓原本清幽的鄉間小道顯得熱鬧非凡，雖然園區提供免費停車，而且有專人引導，但還是有些車輛在接近後就迴轉掉頭，所幸並未造成交通堵塞現象，原來這是園區規劃的策略奏效，事先讓有計畫入園採果及用餐之遊客完成預約，並且取得入園序號才可以前往，藉由管制入園的人數及車輛，使園區所有遊客都能享受高品質的服務，這看似不便的措施，出奇地發揮預期的功效。

不光只是提供採果服務，這裡還能體驗不一樣的農村休閒生活

相較於其它的採果園區，「紅色琉璃瓦」的經營理念似乎有些不同，不光只是提供採草莓的服務，為了帶來不一樣的農村休閒生活感受，這裡設置了造型典雅的咖啡廳，並且提供多樣的飲料、甜點和輕食，半開放空間的設計，加上廣闊的戶外草坪，創造出隔而未斷的感覺，彷彿你和大自然之間並沒有任何距離，依舊還是在它的懷抱裡，當你坐下來輕鬆地喝杯咖啡、享用甜點和輕食，還可一併品嚐眼前的好山好水和新鮮空氣。

園區提供的餐點比想像中還要豐富，飲料的部分除了咖啡和茶飲之外，還有氣泡飲、冰沙、和冰淇淋，鹹食雖然以披薩為主，但是還有提供貝果套餐和油飯便當，甜點的部分更是琳瑯滿目，光是以草莓為主角的，就有法國可頌－草莓卡士達、草莓可頌鬆餅、法式草莓千層布丁塔和法式草莓拿破崙派，不要說是小朋友，就連大人看了都驚呼連連、興奮不已，恨不得把所有的草莓甜點都嚐遍才肯罷休。

園區的重點當然是草莓栽種區，除了傳統地面區之外，高架草莓區也是個相當貼心的設計，不只讓人輕鬆站著採，就連「乘坐輪椅輔具者」，現在也有個機會可以享受採果樂趣，雖然草莓的生長會依天氣、花期及入園遊客等各項因素之影響，造成果量不足，甚至有時還會有臨時休園的情況，但是園區仍然盡最大努力，採取分區開放的策略，就是為了要讓每日入園遊客都有機會採收草莓，現場也額外提供盒裝採收草莓販售，種種機制，都可以看出老闆的用心。

下次到苗栗大湖採草莓，不妨來「紅色琉璃瓦草莓園」走走，這裡遠離馬路，沒有污染及擁擠問題，這裡鳥語花香、四面環山，這裡還有客家人的熱情與好客，更重要的是，當你坐下放鬆品嚐的時候，就在那個當下，你會發現園區老闆的用心，「草莓」只是他精心設計的邀請卡，「悠閒地農村生活」是他希望你能夠慢慢細體驗的，「舒服」才是他真正迷人又無敵的商品，來深刻感受一下吧，記得要先預約呦。

【苗栗大湖 ‧ 紅色琉璃瓦 草莓園】

「基本資訊」

地址：苗栗縣大湖鄉義和村淋漓坪96之6號

電話：園主 0972-055-042

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