彰化／特色農業一日遊！拜訪釀酒葡萄與紅龍果故鄉二林

二林鎮公所透過地方創生計畫，輔導在地酒莊、果園與餐廳，從農村旅遊的角度出發，打造優質的農村旅遊亮點，於民國112年2月7日假二林金玉湖酒莊辦理成果展示發表會，展現輔導成果並對外行銷二林特色農村旅遊，期盼帶動二林農村產業轉型。

農村小旅行推廣在地農漁特產

疫情期間臺灣封鎖國門後，國人旅遊轉向親近大自然的農村小旅行，藉著深度旅遊，認識臺灣這塊土地上的人文、歷史與地貌，在獲得身心靈放鬆之際，也同時瞭解臺灣在農漁業技術上的演化及發展，學生們參加食農教育，在寓教於樂的一日小旅行裡，增加了食材的認識、烹煮，並懂得面世界糧食危機，要珍惜得來不易的幸福。

一起微醺小旅行

在透過向國發會申請地方創生二林農產業特色農遊輔導創生計畫，由行政院農業委員會水土保持局及彰化縣政府的輔導資源導入，串連二林鎮金玉湖酒莊、戀戀葡萄園酒莊、秉森酒莊、蘭輝酒莊、清驛泉酒莊、新科火龍果園、佳和果園、饗二林庭園餐廳等八大特色業業者，打造中深具二林在地魅力的農遊體驗之旅。

二林特色

二林之所以稱為台灣釀酒葡萄與紅龍果的故鄉，乃因不僅酒莊密度居全台之冠，紅龍果產量更是全台第一。往昔全盛期，全鎮3/4的土地都是葡萄園，隨著時代變遷，公賣局終止與在地農民釀酒葡萄的契作合約，加上政府開放民間釀酒，產業轉型下，讓二林成為全台合法酒莊密度最高的地區，因而有著台灣波爾多的讚譽。

部分葡萄農則利用當時種葡萄留下的棚架，轉種植紅龍果，從八十年代至今，車行在產業道路，放眼望去，一望無際的紅龍果園蔚為奇觀，夜間調節產果的燈光光芒齊放，日日都是元宵節。由於產量旺盛，除了提供內、外銷鮮果，更進而研發果乾、果醬，湯圓、客家包仔粿……，消費者接受度非常高。

蘭輝酒莊

官網:蘭輝酒莊

FB: 蘭輝酒莊自然葡萄酒

蘭輝酒莊 -自然釀造紅酒/葡萄酒/白蘭地原酒X.O專賣店~Natural wine

門市營業時間：9：00～18：00

參觀酒莊請提前電話預約參觀 TEL：04-22929815

台中門市：台中市北區太原二街5號

酒莊廠址：彰化縣二林鎮原厝路56號

早在民國53年，輝爸與蘭媽在台灣彰化二林種植金香葡萄開始，後續又種植了黑後葡萄，夫妻倆胼手胝足與葡萄園建立起濃厚的情感，從最初的種植、剪枝、成長到採收的過程，每個時期都要細心照料與呵護，如今果園放眼望去，粗如男子手臂的樹藤，都是一甲子的老藤。

民國68年，開始了釀酒的嘗試，蘭輝所有酒品，全部採收自自有葡萄園-金香葡萄及黑後葡萄，人工分次採收，也開啟了手做、自然、不添加二氧化硫（SO2）及人工物料的自然釀造葡萄酒、葡萄醋。

蘭輝葡萄酒莊園為復古三合院，佔地260坪，是50年~客家傳統風格的老房子，葡萄園佔地4500坪，坐在重新整理過的老宅院落中，聆聽著第三代老闆詳細的介紹，從2004年的第一支酒品起，到最新的2021款，老酒的溫潤，新酒的香氣，為了讓自己可以放心喝到微醺，這一趟小旅行，切記不要開車，和家人或朋友一起包九人座車（遊覽車必須停在大馬路上），因為，自然釀造醱酵的葡萄酒，實在太好喝了。

【陳酒時木 Time wood】能放在口袋裡的木桶

職人精雕工藝刻痕木條，創造特殊風味的桶陳口感！ 快速熟成增添風味，打造專屬於自己獨一無二的葡萄酒款風格。

快速陳酒、獨特風味、創造風格、適合所有酒款，只需放入酒液即完成所有操作，在家也能成為首席調酒師！

喜愛風味多重變化的朋友們看過來，想在家不用橡木桶也能喝到純粹的橡木桶風味的酒，大家期待已久的陳酒時木已與大家見面。

一瓶透明無色的白蘭地，只要放一個時木3-4週，就能呈現熟成數年的效果，這研發太讓人讚嘆了。

什麼是自然釀造葡萄酒？

自然釀造葡萄酒在英文中稱為natural wine，法文為Vin naturel。

自然釀造葡萄酒 ≠ 有機葡萄酒，雖然都是使用有機成熟的葡萄來釀造，但有機葡萄酒在釀造過程中卻有可能跟一般的釀造方法一樣；也就是說可能添加人工酵母、使用二氧化硫（SO2）等來釀造葡萄酒。

然而，自然釀造葡萄酒，除了栽種過程盡量使用自然農法，且在釀造過程中，完全避免化學物質的添加，包括拒絕添加二氧化硫（SO2），因為二氧化硫除了會造成身體肝臟代謝的負擔外，更有可能引起過敏、哮喘、呼吸困難或是宿醉、頭痛等症狀，並且二氧化硫會破壞掉原本葡萄酒中的維生素等養分；自然葡萄酒更強調不使用人工酵母，而採用天然原生酵母，堅持不用釀酒技術或化學的方式來修正酒的風味 讓葡萄在最天然的條件下進行發酵釀造。

自然釀造葡萄酒非先榨汁而是整粒釀進，所以保留了葡萄皮中最營養成分，含超強抗氧化的白藜蘆醇、紅酒多酚與前花青素等；並且避免用皂土澄清，完全不澄清過濾，以轉桶取代。自然葡萄酒因此能將葡萄園的風土（Terroir）照實呈現，甚至彷彿可以見到葡萄園本身。也因為不添加二氧化硫，裝瓶後讓葡萄酒的酵母自行繼續在瓶中作用，因此能產生自然天成、純粹與獨特的風味口感。

其實，只要自己實驗，分別飲用一杯一般的葡萄酒和自然釀造葡萄酒作比較，就會輕易發現自然釀造葡萄酒比一般葡萄酒更順口、均衡，且口感更加豐富、飲後口齒生津、尾韻綿長，天然濃郁葡萄滋味久久停留在喉鼻之間。

這也是為什麼品嚐過自然釀造葡萄酒的人，通常會持續飲用並且成為自然釀造葡萄酒的忠實愛好者。

現在因為健康養生概念崛起，並且成為一股潮流，使得自然釀造葡萄酒的消費族群在世界各國逐漸增加， 也有更多的葡萄酒農投入自然釀造葡萄酒的釀造， 讓消費者在葡萄酒裡有更多樣的選擇。

（資料取自蘭輝葡萄酒莊）

新科紅龍果園

地址：彰化縣二林鎮二林鎮斗苑路二段422號

營業時間：8:00~17:00

電話：0933 560 782

新科紅龍果園於民國100年開始種植、101年開始生產，種植面積總計1.05甲，白肉6分地，紅肉4.5分，有香水味玉蓮花、大紅、富貴紅等品種。民國102年即參與「農村再生培根計畫」的新科紅龍果園，是二林第一個紅龍果無毒果園示範區。不使用慣性農法，以草生栽培管理果園，不僅低溫時可保護根部不會凍傷，施肥時雜草也一起吸收養分，人工除草後，這些雜草又成了天然肥料，透過胺基酸轉換，紅龍果不僅顆顆飽滿，滋味更顯 香甜，完全沒有生草味。

為了調節產季，果園大約會在十月開始夜間燈照，一片片果園紛紛亮起了點點星光，是最美的夜景。新科果園裡就有一個景觀看台，登高望遠白天果園風光一覽無遺，夜晚時還能欣賞迷人夜景，十分浪漫。

DIY體驗

今日是體驗紅龍果湯圓的製作，以糯米粉拌入新鮮現切的紅龍果塊，揉搓成湯圓，園主提供桂圓紅豆甜湯，煮沸後放入紅龍果湯圓，煮至湯圓浮起後三分鐘熄火。

往昔製作湯圓都會放可食用性紅色色素，畢竟會擔心拿在手中的是否為安全色素，如今直接用紅龍果的本色當染色劑，這方法好，既方便又可靠，聽說也可以用這方法體驗製作紅龜粿，真的是很棒的巧思。吃起來的口感少了全糯米湯圓的Ｑ彈，但是細膩柔軟的感覺還滿像吃棉花糖的。

果乾

一園區的果子，總有美醜之別，為了不浪費食物，園主將紅龍果切片，以低溫烘焙法脫去水份，包裝起來，既可達到增長保存期限，又可排除盛產季節供需不平衡，造成食材堆積降價求售，不敷成本。而果乾又能入烹調，煮甜湯，這個靈活運用的方式，值得果漁業者一起起心動念，研發創新技術，才不會因風吹草動，就只能任人宰割。

戶外餐桌

乍暖還寒的日子裡，正午的遮陽傘下，陣陣拂面春風，吹得讓人不覺瞇上了眼，園區中落羽松似是抓準了客人來訪的日子，初披上金黃衣裳，連不愛露臉的人，都忍不住在陽光下洋溢著幸福的微笑，留下難得的鏡頭。

有一種飯，叫無拘無束的飯，三五好友席地而坐，開車不喝酒，一群人喝著二林在地產的檸檬汁，享受由在地知名呷酒餐酒館烹調的義式Buffet，好吃的松露燉飯和義大利麵，讓人食指大動欲罷不能。有道是酒不醉人人自醉，眼前綠草如茵，一望無際，生活中急促的腳步與呼吸，早忘記聆聽自己的心音，這一刻，才驚覺自己還有感覺，還懂得浪漫。

身在都市叢林的您，是否也該出來，脫掉鞋子，躺在草地上翻滾，活出生活中的爽邁與率性，咱們一起微醺吧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

未成年者禁止喝酒。勿把個人的快樂建築在他人的痛苦中。

後記

有意體驗二林鎮充滿幸福的農村魅力旅遊，請逕洽二林鎮公所農業課吳技士，電話（04）8969906#189。