新北／安坑交通的最後一哩路 開箱期待已久的安坑輕軌

說起安坑早期的交通，一定要先從三、四十年前的交通黑暗期開始說起。

早期安坑最為人詬病的地方，就是交通的壅塞。我還記得我國中的時候，要到新店市區的文山國中上課，都要5點多就要起來，因為一晚起來，就會塞到不行，一定會遲到，那時候公車上總是擠得滿滿滿，向沙丁魚一樣，讓人窒息；然後上班族回家的時候，通常都會先在市區買好晚餐，因為回到安坑就只有休息的功用，這也讓在地店家，都沒有太多讓人印象深刻的餐廳，大多小吃居多。

安坑在三、四十年前的時候，許多山上社區興建，像是玫瑰中國城、台北小城、黎明清境、綠野香坡等，人口不斷地流入，但是安坑的基礎建設，卻跟不上人口激增的速度，導致這邊只有一條六、七公里左右的主要幹道，安康路每天一早尖峰時刻，就是塞爆！

在這幾年不斷的努力之後，安坑已經不像早期那樣地壅塞，新增了幾條聯外道路，像是從五重溪上方蓋的祥和路快速道路聯通新北環快；還有安坑輕軌現在走的安一路疏通山上社區；另外還有連接各地方的國三安坑交流道，都讓安坑有了嶄新的面貌。

然而即將通車的安坑輕軌，就是這交通網絡拼圖上最後一塊重要的建設！

這次很榮幸接受邀請，搶先幫大家開箱安坑輕軌！

這次走訪的路線是，先參觀十四張站的內部與月台，然後走入全台最大的一座鐵道橋「安心橋」，接著體驗初次搭乘安坑輕軌列車至終點站雙城站，最後品嘗安坑在地美食「一畝田咖啡」。

★十四張站

內部有許多蝴蝶裝置藝術，參考台灣許多蝴蝶的品種，是邀請以色列的藝術家設計。

另外在月台的部分，抬頭可以看到許多燈飾點綴，類似螢火蟲的概念，但是我覺得可能晚上拍攝，會更有感覺！

進站出站都需要刷卡，其實刷卡的感應裝置，都非常顯眼，所以不大會忘記刷。

在軌道上，有許多細部的裝置，像是防撞設備、標記設備（可以定位每一台列車）、感應設備等，這邊就不多加贅述。

★安心橋

這是一條三跨連續不對稱的斜張橋，相關細節網路上有很多，我特別想提的部分是，這條橋之所以用力學鋼索的方式建設，其實更環境有關，因為多一根橋墩，就對環境多一份影響，為了減少太多對於環境的擾動，這座橋在新店溪上是沒有另外的橋墩。

我們這次特別進入安心橋內的維修小路走了一段。內部真的是讓人嘆為觀止，讓我想起過往去雪梨時，有看到許多人去參加走雪梨海港大橋的活動，那次我沒有參加，沒想到在台灣有這個機會，可以深入橋內的心臟地帶，參觀內部。

★安坑輕軌本體

這次的本體顏色很特別，是由安坑居民票選出來的「光耀金」，實體看起來非常有質感，連同內部的座椅。

★安坑輕軌乘車感受

1分鐘後開始，我用1:1的速度拍攝影片（兩鏡到底），可以給大家做參考，感受實際搭乘的速率與地形變換。

行進的感覺，我分成兩段說明。

▲第一段住宅區。十四張>新和國小>陽光運動公園>安康

這段因為高架的關係，軌道也較直，速度在陽光到安康段，比我想像中的快很多，最快體感時速可以高達80公里左右。

另外因為安康站這邊住戶較多，所以這段有區間車，也分成三個軌道，調節公崙里這裡住戶多人口多的狀況。

▲第二段山城區。安康>景文科大>耕莘安康院區>台北小城>玫瑰中國城>雙城

這段開始因為地形變化大（安康到景文有個坡度、台北小城到玫瑰中國城也有個坡度），又是在平面道路上，所以會跟汽機車在路口上，有一些交疊，車速也會有所調配，不時要等紅綠燈。我觀看外面汽車時速大約50~60公里左右，所以輕軌時速大約會落在40~50公里之間。

★一畝田咖啡

這是一間在耕莘安康院區對面的小小咖啡廳，門口很小，然後要往下走，就會進入類似貨櫃屋的空間，映入眼簾的就是那"一畝田"，這是我們在地人，平常會小聚的地方，中餐我們吃了牛楠飯和咖哩飯，但是他們其實最好吃的是鬆餅，老闆後來也特別準備了鬆餅給我們吃！

好吃的咖哩飯@筆者

★整體總結

1.輕軌的搭乘方式，有點像搭公車，只是變成到了站牌就要刷卡，進站刷一次，下車也要刷一次！

2.下車的時候，有個下車開門的按鈕，記得要按才會開！（這兩點很重要，特別紅字粗體）

3.坐起來滿舒適了，座椅材質也滿有質感的。

4.每一台車像公車一樣，都是有駕駛員，所以乘車舒適度很看駕駛員。當天剛好是一位年輕的男駕駛，踩煞車比較用力一點，有跟公司建議，因為安坑地區老人和小孩很多，請他們未來多加留意這個部分。

5.目前的時刻表，在試營運期間，會視各站的狀況，在試營運後，還會再調整，畢竟不管是商品或是像這種大眾交通運輸，都是因「人」而生，所以在地居民的搭乘感很重要！試營運期間，請大家用力、努力的搭乘，找越多Bug越好。安坑人一起來監督安坑輕軌！

以上就是參觀的感受，2/10就要試營運了，請給予新北捷運更多建議，讓未來的乘坐感能夠更好。

※如果想知道更多狀況，我上面沒有提的部分，請留言，我回想一下，看可否給予一些中肯的建議！