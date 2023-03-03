新竹／賞櫻賞花一日遊 關西櫻花林秘境、竹縣22鄉道J6覓境咖啡、2公里波斯菊花海

新竹親人身體微恙突然的不舒服，逢春節假期，化身 行動關懷天使來到新竹，不僅賺到追櫻爆紅秘境關西「上坪里櫻花林秘境」，更賺到了芎林下田村「竹22縣道波斯菊花海」。

再加1的又賺到了稻田旁白色玻璃屋的「J6覓境咖啡」，驚艷驚喜中賞櫻賞花一日遊。

感謝我信的神！讓我可以愛你，一切都順利！

⬆︎ ⬇︎ 上坪里櫻花林秘境，盛開中的櫻花

六年時間的培育，池塘旁櫻花樹長得好、長得美，媒體一曝光，賞櫻人群蜂擁而至最近爆紅的「福爾摩沙高速公路旁櫻花林，藏身關西鄉樸實農村，坪林國小對面苗圃、溫室農園後的山坡地上。

友人好奇的問：「奇了，為什麼要感謝信的神呢？不就是個人的付出而已呀！」當然要感謝感恩啊！感恩的對象是神，因為，我是信仰耶穌基督的基督徒呀！如果不是心懷關懷的心？如果不是深植於心深處的信念，如果不是帶著耶穌同行的關懷行動，幹嘛在過年來過團團後的沒幾天，再來呢？怕假期攘擠人潮的我，真的是打破習慣的！

春櫻爛漫的季節，台北就很多可觀賞的，甚至還有新的，我不曾去過的想都去的，搭公車就可以到的秘境正等待著我探索……。

譬如北投的風尾步道和十八份產業道路十八拐水圳的東昇步道～

⬆︎ 風尾步道神秘櫻花林 ⬇︎ 東昇步道櫻花林

但是，但是……。

關懷要及時啊！雖然只是微恙，仍應該表達關心的呀！親人看到我來，開心的說沒事了，好了！還說：我們去玩玩吧！

見了面之後，我提議「上坪里櫻花林秘境」，今年爆紅我很想去的景點，之後她說帶我去我一直想去的，稻田旁白色玻璃J6覓境咖啡浪漫下午茶，而這麼的一路從關西開著車來到芎林，中途遇見了 驚喜的波斯花海！

《J6覓境咖啡》

距離新竹高鐵站五分鐘車程， 藏身新竹芎林，竹22鄉道稻田景觀咖啡廳，兩層樓純白玻璃組合的貨櫃屋，網美打卡秘境咖啡廳。官網這麼介紹：「J6 Coffee 於2018年創立於新竹。創辦人暨首席烘豆師 Joseph Lin 擁有豐富的科技人文背景，計畫以J6作為一個匯集多元文化交流與對話的新創咖啡平台目前積極與新竹在地新創人文品牌合作，提供新型態的咖啡文化體驗活動。」

🏠 地址：新竹縣芎林鄉七鄰下山81號，山溪橋旁

☎️ 電話： 0963 071 237

⏰ 營業時間：10:00-18:00（週一公休）

《芎林下田村竹22縣道，2公里波斯菊花海》

網路爬梳得知2019年媒體報導資訊，芎林鄉公所在稻田二期稻作休耕時，採購種子提供給下山、秀湖兩村農民，造就花海景致。

大波斯菊花海，美爆了！我的關懷野迅間變得漂亮！

心動時，別消滅那感動就是了！這是我成為基督徒後，教會生活裡栽培中受用無窮的鐵信念，用在關懷時的行動，得到的是滿滿的祝福！

遇見波斯菊花海是甜蜜的意外，卻是滿滿的療癒力！

竹22鄉道，寂靜的鄉間道路，稻田休耕期廣植波斯菊，巧遇在地農民感慨的分享，2019年那年人山人海的好熱鬧，現在似乎回歸平靜了，有幸觀賞備感幸福的我們，確實感恩！

相信嗎？在這鄉村農地的我們竟然玩上二個多小時，關懷的親人成了最佳模特兒，她從網路找了一些網美的姿勢， 特寫鏡頭下的狂照著網美照百上好多的姿態， 拍著拍著看著鏡頭裡的她，好笑也好玩，笑容滿溢的臉上，開心好玩就是了，這時刻影像拍的好不好已不是重點了！在送我回高鐵路上，她說：「這一天的吃喝玩樂賞花中，我完全康復了！」關懷目的完成的卡娃思，好開心！

結語

在人來人往關係式的關懷中，行動關懷往往會讓退方感受溫暖，增進於保持美好關係永遠不變的溫暖，就連親人之間也不例外，回台北高鐵途中，心中滿滿關懷中的溫暖喜樂，開心的關懷新竹一日遊！