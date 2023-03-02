南投／平價親子飯店經典大飯店 輕鬆暢玩日月潭、九族文化村

隨著孩子長大，更要精打細算，如何玩的省錢、玩的更好？這次到日月潭，特地入住南投平價親子飯店「經典大飯店」范特奇堡。

省下貴桑桑的飯店費用，在經典大飯店范特奇堡，享受更好的旅遊品質！

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▋經典大飯店交通位置

經典大飯店范特奇堡位於南投縣魚池鄉，雖然不在日月潭景區內，但開車距離水社碼頭和日月潭，大約只要10分鐘車程，算是快捷方便的。

飯店位置距離九族文化村大約5分鐘車程，如果隔天要玩九族，相當建議入住。

飯店位在魚池鄉老街周遭，離市區近，居高臨下，自有一片清幽感。

停車場很寬敞，還貼心配備電動車車位。

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▋經典大飯店住宿

「范特奇堡」的簡約家庭房，大床的長寬尺寸為:152*188，兩張大床讓兩個小屁孩，想怎麼翻滾就怎麼翻滾，就算四位大人也能輕鬆睡。

房間設計走典雅簡潔風格，衣櫃屬於開放式設計，可隨意吊掛外套，下方擺設行李，也不顯擁擠。

房內設施小而美，除了冰箱、恆溫空調、還配備保險箱。我們入住時剛好是寒流來襲，但房內溫暖舒適，穿薄衣也很自在。

房間外是小陽台，清晨、晚上風情各異，可一眼望盡浮嵐暖翠的旖旎風光。

迎賓小點心備有果凍和梅子，小孩很愛。

南投平價親子飯店：經典大飯店 輕鬆暢玩日月潭、九族文化村 @失敗要趁早-張念慈

在衛浴設備上，採乾濕分離淋浴設計，但吹風機是壁掛式的，如果像我一樣習慣大瓦數吹風機的人，也許可以考慮自帶吹風機。

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▋經典大飯店設施

范特奇堡是以魔法為主題，大門口的飛天獅，據說可以守護入住房客的財富，龍士兵則是守護健康！

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入住期間，剛好有寫卡片祈福活動，兩個孩子開心的繪圖寫小卡片，感受歡樂氣氛。

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地下一樓的休閒中心提供基礎健身設備、兒童遊戲區，本來以為小五的琪琪會覺得無聊，沒想到竟然跟4歲的樂樂玩到不亦樂乎。

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大一點的孩子，可以來個親子桌球樂、或手上足球競賽。

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一旁還有投幣式自助洗衣機及烘衣機，方便背包客或多日住宿旅客使用。

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一樓戶外區，有超可愛的天竺鼠、投籃活動，還可以借用腳踏車來趟魚池市區小旅行。

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▋經典大飯店餐飲

經典大飯店范特奇堡的門口是烤肉區，飯店有提供代訂烤肉食材，有烤肉需求可以事先預約。

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我們入住當天，就看到有家庭在烤肉，感覺也是很棒的選擇。

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我們則是選擇在魚池市區先吃小吃、買鹹酥雞，體會魚池市區風光，再繞進來飯店。

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隔天的早餐，是自助吧方式，中、西式應有盡有，水果、點心也都一應具全，算是經濟實惠。

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▋郭爸爸講評

雖然無法馬上出門就看到日月潭，但以CP值來說，其實多個幾分鐘車程，卻可以省下好幾千元，換得很不錯的旅遊品質。

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【經典大飯店范特奇堡】挺適合帶一家老小出遊，或是規劃家族旅遊，就算住三天兩夜也很划算呢。

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