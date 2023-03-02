台東／看山望雲徜徉大自然 款款尋行鸞山部落的人情物

來到花東縱谷鸞山部落，就是要放輕鬆，去行走去體驗布農原住民的生活，以放輕鬆走入部落，感受當地的自然，以鬆弛的狀態走向山野，也邂逅不期而遇梅花，短暫離開城市生活，于自然之中感受自身思緒流動，2023年新年旅遊不再選擇景點，而是走入山野，在熟悉又陌生的自然之中，感受溫度變幻，感受風聲和雨滴，感受山林中植物的生命力，在山林中體會萬物生長，也感受到自身的渺小。

近幾年旅遊我喜愛專注於部落也走入自然，在今年新年旅遊之中，找到另外的春遊方式，讓自己的身心都得到休憩，规劃行走鸞山部落讓自己放輕鬆，整理這篇遊記分享網友一同傳遞這輕鬆的旅遊方式，地給心放假。

在行走部落山間中，城市生活與自然場景的切換，讓自己也身處山野沒有電力設施的環境，感受部落中要面對很多生活上要解決的問題，走進部落自然會關注萬物，看到樹的生長環境，感受著自然帶來的風、雨露，原住民在自然中生活，自己也在放輕鬆的狀態下感受原住民的真實，沿途風景珍貴又自然，在放輕鬆的狀態下走向山林，也明白了在傾聽原住民的解說後给了自己的答案。

部落實施入園管制，在綺麗渡假村搭9人廂型車接駁至部落入口，經過了拉來梅農，今年氣候反常台東山地的梅花已過了盛開的時節，一大片如凋落的梅景映入眼簾，我們到時已近中午，天空還是陰沉沉的，空氣還是濕濕的。

位於海岸山脈南端的鸞山部落，從台東住宿的綺麗度假持出發大約需要40分鐘的車程，這片擁有一大片原始森林的鸞山，是台灣中低海拔保存最完整的南榕混生林帶，同時也是布農族人生活文化的所在地。

照片中台東都蘭山春韻，如水彩山林在原野間，山腳依傍中央山脈，眼前畫面令人驚豔，遠方山巒層層迭迭，豐富多樣的生態環境，滋養這片土地上豐美的生命。

鸞山部落，貼近山林的部落風光，綠植掩映的步道，空氣非常濕潤，新年期閒遊人很少抱著悠閑安逸心情，賞景拍照，倒是不錯。

位於台東縣東河鄉都蘭山山頭終年雲霧繚繞，帶有神秘色彩，山中林相生態引人嚮往，來到視野遼闊的高台，可惜當天因為天氣不好;接待的布農族人告知巒山部落（Sazasa）原為卑南族人生活、耕種的土地，日據時期日本殖民政府為了大量掠奪山區的資源，將一部分原本住在中央山脈「Naipulu」（內本鹿）地區的布農族人遷移到鸞山，這批布農族人來到鸞山，看到卑南族人所種植之甘蔗長得非常又茂盛、又高壯，不禁脫口說出「Ma-sazasa」（布農族語意指當地作物長得非常茂盛、土壤非常肥沃！）這就是當地布農族人傳統地名的由來。

鸞山有綠色的田園，從河川地延伸到山邊，在現代化洗禮及外來文化衝擊下，代代相傳的部落生活不可避免地改換了面貌，但部落仍保留傳統織布、藤編、歌謠吟唱、野外訓練、木雕等技藝。

木材搭建的廚房，吊掛著常用的農作物不需要施肥，這是布農族傳統家屋，材質、建屋方式、室內擺設都是布農族的傳統，布農族人與大自然環境的緊密關聯，也更認識原住民的智慧不虛此行！

來到鸞山部落先要進行一場入山儀式！桌上擺著米酒、檳榔，還有一個山豬頭顱骨以向祖靈表示敬意，希望祈求保佑一行人的平安，族人告知祈願必須要說出聲音來，才能被祖靈聽見；而喝米酒則要按照原住民的規矩，才能表現出對祖靈的敬意。

鸞山部落現已成為台東重要旅遊和文化傳播地，聽布農族人講解他們部族的過去和歷史還是很長知識的。

進入森林前，都要一起參與「祭靈」，只要上了山，每個人都是布農族，而布農族人對於森林中的神祉始終充滿敬畏，既然進到林中會叨擾眾神清靜，自然要事先敬備檳榔與米酒，向祖靈請示能否進入這塊聖地。

用布農族慶典點燃竹砲的方式歡度新年也祈願~

部落裡自給自足，各式各樣的新鮮蔬菜都是剛從田裡摘下的，還有風味餐中一定會出現香氣十足的烤魚、雞、山豬肉、竹筒飯；飯後甜點再加上現採的香蕉，簡單美味菜餚，讓我食指大動。

自古就有燒烤的習慣，因為傳統習俗，品嚐平地人少有機會吃到的山林美味,，布農族用碳火烤沒有調味只灑上特殊的族人香料，真是很難用筆墨來形容，走一趟鸞山部落，才能親領神會也讓我驚歎。

臺灣最原始的原住民部落在台東，在這裡感受傳承是來部落的目的，來到鸞山部落讓人感受到濃濃的人情味。

部落販賣的小手工藝品，創意製品都帶著布農族的小情調~挑一些自己喜歡的原住民商品回去吧。

這烤醃山豬肉，肥不油膩，吃的時候配青苗蒜，原住民的料理香脆好吃，一上桌就見盤底

布農族是母系社會，家裡的媽媽們是被愛護也受尊重的，享受布農旅風味料理，在開飯前有一個規矩，幫忙端飯菜的工作要交給現場男士朋友來做，女性只要坐著等吃就好嘍～

吃完午餐後按排我們動手，親自體驗一下，把糯米不停地搗成，最後成了香甜可口的麻糬，做好吃下我覺得很有趣。

鸞山部落拉來梅園位深入山林中，從地名來看就該是賞梅之地，這條路線可是非常原始，枯葉積滿地面，可以感受到泥土中富含滋養大地的養分，因為有點濛濛細雨，地面變的濕滑要不時注意腳下的步伐是否踩得穩當，平地梅花的自然花期約是元月上旬至2月中旬之際，今年天氣候轉冷的早，山上的梅樹也過了盛開的時候。

梅子原是部落裏頭的經濟作物，族人因梅子的收成而栽種梅樹，形成這般放眼望去的景色，這裡梅樹最迷人的是梅枝交錯的姿態，既堅毅又清高，與平地不同。

因過了盛開時期，拍起照來總覺得有些遺憾，雖然開花的品種不多卻也部落增添了幾分春的氣息。

梅花開在不同的地方就會有不同的感覺，同樣花氣薰人掩不住初春的味道，自己換個視角，看看身邊平凡的一草一木，就有驚喜，大自然的美妙。

此番寒流過後還連續升溫，想不到梅花反倒早開放了，大自然的魅力不可小覷，真是很奇妙；梅花孤高絕俗、素雅高潔，不畏寒霜，淡淡的香氣中蘊含著錚錚氣韻，但是台灣東部氣候冷暖不定，梅花才開就面臨著凋落，梅花不管是遠觀，還是近瞧；含苞的，綻放的；糰糰的，細碎的，都美得讓人心生喜悅。

山坡上沿途散落著梅園，因園子都純粹是自然生長的風格，特別又是在推廣生態旅遊的鸞山部落中，更多了一分野趣。

聞見了縷縷梅香，而山野處，映著梅花的芳姿，吸引了我的視線，梅花，就是冬天裡，那一抹最動人的顏色。

台東縣擁有最多的原住民族群，豐年祭歌舞饗宴，是原住民的盛大慶典，也是東臺灣最熱鬧的歌舞饗宴，不妨到部落感受原風祭典，不同族群的豐年祭活動形式不一樣，但豐年的喜悅在原住民部落更是一項傳統活動，吃完了原住民的風味自助餐，族人請大家手牽手圍成一個圈，跳傳統的歌舞，簡單的動作，族人帶動唱之下，很快的就學會了基本動作。

體驗活動中布農族人幽默的解锐與大家互動，一群人笑笑鬧鬧地「搗麻糬」也在吃完自己搗的麻糬，有如飯後甜點的甜點般令人愉悅。

海岸山脈最高峰都蘭山，濛濛的天空映照層巒交迭的山林，被山間水氣雲霧包圍的小村落，沒有人工建築的美景，宛如美麗的童話世界，隱藏在深山林裡，濛濛紛的色彩不失亮麗，連綿至山邊，吸引我駐足拍照。

用鏡頭留住台東都蘭山山下最美的春景，鄉間小路和寬廣的田野之中，遠處是秀麗的山景，近處則是一片稻田，標準基本影像道路、稻田與薄霧互相交織。

原鄉部落經過現代化的衝擊，幾乎失去原貌，文化流失已是必然，如果再不加以重現，很快的將消失無蹤，這趟鸞山之旅親自到部落裡體驗，那種把自己放進原始山林裡，彷彿與自然獨處所得到的觸動，真的無法言喻，感謝保留著這些傳統的部落族人，讓我們有機會體驗他們的生活文化，學習謙卑地與自然共存的智慧。