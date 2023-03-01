屏東／燈節漫步「勝利星村」月球太空世界 「縣民公園」感受巴洛克華麗饗宴

屏東燈節的場域橫跨「萬年溪」、「勝利星村」及「縣民公園」，這回Tang趁著到屏東時，抓緊時間來到了「勝利星村燈區」及「縣民公園燈區」記錄屏東燈節精彩藝術燈飾作品。
「勝利星村燈區」地點在屏東市的勝利區、遺構公園及通海區，園區營造成月球太空世界，還有許多可愛的月兔穿梭在其中，一同玩起躲迷藏，讓Tang頻頻追著小動物們跑。
「兔子在哪？」兔寶寶們害羞的躲起來，但長長的大耳朵卻露了蹤跡。
發現長尾巴的「屁屁狗」。
Tang從隧道口看過去，覺得對面的是隻鯨魚。
見到尾巴才發現是隻「屁屁龍」。
來到月球前，先見到叮嚀標示「內有燈具，禁止攀爬。」
在月球上有大大小小的坑洞與山丘，無法靠近的我們，可以在腦海裡「月球漫步」用力彈跳。
逛著逛著，尋找到「登陸月球」的太空梭。
貓貓在牆角捉老鼠。
咦？是誰躲在對面？
原來是月兔寶寶。
躲貓貓的「屁屁貓」。
走著走著，來到了「月球航站」。
站在太空母艦下，想像碩大宇宙之浩瀚。
在「勝利星村燈區」街道來回走動，一直在回想眼前的這條街究竟走過沒，見到竄出的黑兔耳朵，讓我們確認回到了定點。
白天在「勝利星村燈區」月亮星球間行走，夜晚來到「縣民公園燈區」感受巴洛克藝術華麗的饗宴。
使用廢棄物及寶特瓶搭建成鯨魚造型的裝置藝術，這提醒著我們要一起努力保護居住的地球與環境。
「在水之涯」的鏡面倒影之美。
看見遠方有著多樣流線造型的彩色作品。
走到她身邊，才驚覺是「重生」的燦麗鳳凰。
光影流動，繁花似錦，「浮華世界」。
運用雷射光束與水幕的結合，產生如虛如實的幻影。
這個展區使用雷射光束，在轉角處見到溫馨提醒，要避免以鏡頭、皮膚、眼睛正對或直視雷射光束，以免造成損傷。
在高處往下望，虛實之間，一覽無遺。
晶瑩剔透如仙境花朵般「綻放」。
慢慢走過燈影變化的「天光廊道」。
「南境之光」就在對岸。
「南境之光」，巴洛克藝術絢麗多姿的身影深深映入Tang的心裡。
屏東燈節
展出地點：屏東市萬年溪燈區、屏東縣民公園燈區、勝利星村燈區
展山時間：2023.01.13～02.28
亮燈時間：17:30～22:00