屏東／燈節漫步「勝利星村」月球太空世界 「縣民公園」感受巴洛克華麗饗宴

屏東燈節的場域橫跨「萬年溪」、「勝利星村」及「縣民公園」，這回Tang趁著到屏東時，抓緊時間來到了「勝利星村燈區」及「縣民公園燈區」記錄屏東燈節精彩藝術燈飾作品。

「勝利星村燈區」地點在屏東市的勝利區、遺構公園及通海區，園區營造成月球太空世界，還有許多可愛的月兔穿梭在其中，一同玩起躲迷藏，讓Tang頻頻追著小動物們跑。

「兔子在哪？」兔寶寶們害羞的躲起來，但長長的大耳朵卻露了蹤跡。

發現長尾巴的「屁屁狗」。

Tang從隧道口看過去，覺得對面的是隻鯨魚。

見到尾巴才發現是隻「屁屁龍」。

來到月球前，先見到叮嚀標示「內有燈具，禁止攀爬。」

在月球上有大大小小的坑洞與山丘，無法靠近的我們，可以在腦海裡「月球漫步」用力彈跳。

逛著逛著，尋找到「登陸月球」的太空梭。

貓貓在牆角捉老鼠。

咦？是誰躲在對面？

圖文：Tang Tang生活札記

原來是月兔寶寶。

圖文：Tang Tang生活札記

躲貓貓的「屁屁貓」。

圖文：Tang Tang生活札記

走著走著，來到了「月球航站」。

圖文：Tang Tang生活札記

站在太空母艦下，想像碩大宇宙之浩瀚。

圖文：Tang Tang生活札記

在「勝利星村燈區」街道來回走動，一直在回想眼前的這條街究竟走過沒，見到竄出的黑兔耳朵，讓我們確認回到了定點。

圖文：Tang Tang生活札記

白天在「勝利星村燈區」月亮星球間行走，夜晚來到「縣民公園燈區」感受巴洛克藝術華麗的饗宴。

圖文：Tang Tang生活札記

使用廢棄物及寶特瓶搭建成鯨魚造型的裝置藝術，這提醒著我們要一起努力保護居住的地球與環境。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

「在水之涯」的鏡面倒影之美。

圖文：Tang Tang生活札記

看見遠方有著多樣流線造型的彩色作品。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

走到她身邊，才驚覺是「重生」的燦麗鳳凰。

光影流動，繁花似錦，「浮華世界」。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

運用雷射光束與水幕的結合，產生如虛如實的幻影。

圖文：Tang Tang生活札記

這個展區使用雷射光束，在轉角處見到溫馨提醒，要避免以鏡頭、皮膚、眼睛正對或直視雷射光束，以免造成損傷。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

在高處往下望，虛實之間，一覽無遺。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

晶瑩剔透如仙境花朵般「綻放」。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

慢慢走過燈影變化的「天光廊道」。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

「南境之光」就在對岸。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

「南境之光」，巴洛克藝術絢麗多姿的身影深深映入Tang的心裡。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

屏東燈節

展出地點：屏東市萬年溪燈區、屏東縣民公園燈區、勝利星村燈區

展山時間：2023.01.13～02.28

亮燈時間：17:30～22:00