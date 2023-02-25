台北／陽明山【風尾步道】 與嫣紅櫻花林同框的絕景

去年下定決心和自己約定好，重新認識陽明山國家公園是台北地區趴趴走的計畫，接續自我設定的第二階段行動……，趁櫻花初綻之際的二月初，陽明山的山谷、山裡處處已見嫣紅，走上玩家賞櫻秘境的「風尾步道」和「十八份水圳產業道路」接續amy第二階段探索，延續去年夏天的都市寧靜公園的探索之旅。

風尾步道是一個高度親民的休憩步道，走來輕鬆，而入口處就在公車站牌旁，有著老少皆宜、親山親水自然生態教室的優質環境，有人說這是肉咖的健行步道，走過就知道何止是肉咖路線，更是紗帽山下賞櫻唯美步道，好看也很好走的踏青路線！

⬆︎東昇路「風尾」公車站旁就是步道入口之一，有白色車子那位置後方，渾圓紗帽山惡前方，即以夜景聞名整修中「山玥景觀餐廳」，好像也是溫泉餐廳，路旁就是步道了。而另外一個鄰近十八份水圳的路口也就是終點，雙向出入口的宜人的步道。

⬇︎ 整修中紗帽山下「山玥溫泉景觀餐廳」就是不知道未來還會不會是餐廳，相當的期待，若是重新開幕之時，我想我會搶先奔來！

【風尾步道】，踏青健行玩家們私房隱藏版的賞櫻秘境

北投士林的台北市民也不一定知道的賞櫻秘境，當卡娃思在社群網站分享美拍的影像時，住在士林天母的幾個朋友都說，都不知道有這麼漂亮的賞櫻秘境，離他們很近啊！

農曆年後櫻花初綻的時節，以賞櫻為主的戶外趴趴走，風尾步道是我認為目前還算是私房隱藏版的賞櫻秘境，近期也在快動作的賞櫻網友爭相分享的社團裡，看了幾則櫻花已開訊息，賞花真得要及時，把握了氣象預報陰天無雨的這一天早上，陽明山竹子湖地區陽光露臉了，好走得不到和美景同時擁入懷，空氣清新，呼吸都很快樂的一天！才走進來，對梯田後方被嫣紅櫻花染紅的山坡，完全吸引了，再往紗帽山方向遠望，紫紅櫻花林爭相的在山間露出高貴的粉紫色，這一天我們盡興看過癮，不僅到處都是，也完全被迷住了！

⬇︎ 風尾公車站牌旁「風尾步道」老舊的告示解說，圖像都快看不清楚了，步道如此之新，解說牌好舊呀！該換新了吧！另一頭的解說牌就很新，兩頭竟然不一致，也或許是漏掉了吧！（期待工程處更新）

右上方 解說告示的這一段介紹的很清楚：「步道全長290公尺，步行15分鐘就走得完的休閒步道，全路段都被苗圃包圍，主要栽種了各種櫻花，沿著無尾崙坑溪而行的僻靜，寧靜的步道旁，就像一個自然的生態教室，有梯田景觀、昆蟲蕾的「蜻蛉目（主要是蜻蜓和豆娘」、粗鉤春蜓、金黃蜻蜓、鼎脈蜻艇等等。」

⬆︎短短290公尺的步道，看到了有四個解說牌，適時地對這裡的環境靜態的導覽，趁著觀賞景觀中，讀完小段的介紹，明白了！

風尾步道的前半段，沿途花開三成左右的山櫻花和八重櫻，信步來欣賞！

步道終點也是另一個起點，可以接上十八份產業道路、十八份水圳步道，也是極短的300公尺，有著極佳觀景的視野，下大多遊客都是二個步道一起走完，跟著遊客們的我們也是！

觀景台旁小山坡種滿了八重櫻，盛開時會很美的，難怪識途老馬都知道要來這裡賞櫻，可以避開人擠人的觀賞，不急著看到最美的櫻花林，走到農田的小徑，稍微有點距離的望著這一遍風尾步道上最大片的櫻花林，真美！

⬆︎⬇︎ 風尾步道上最大片的櫻花林

步道大多平緩，經過梯田景觀不久，櫻花的花色大多粉色系的櫻花，櫻花樹大多高大，花開也是2~3成，抬頭仰望時，那彎彎曲曲的樹枝線條，在藍天白雲的背景陪襯下，真漂亮！

關於【風尾步道】

係陽明山國家公園大屯山系所轄，是一條雙向進出，海拔高度305～380公尺之間，步道的路面由時時皆和泥土組成，查考網路得知風尾步道原是山區的一條農路，整建為步道之後，增設護欄，護欄有櫻花圖案做為意象， 沿途種植櫻花樹，打造成為一條賞櫻步道。

看來還蠻新的風尾步道，我想知道整建時間，查了查櫻花種植的年代，具體的時間不得知，在Tony的自然人文筆記在大在2014年介紹過，再對照步道上好幾株高大粗壯支幹的櫻樹，應該有超過十年，純欣賞後的聯想。

風尾步道東昇路的入口，有一棵「泉源頂湖長壽榕」，受北市府保護編號2147樹木，又名「鹿寮長壽榕」，老樹是活古蹟，種植於西元1790年，為地主詹家所捐贈。

老榕樹樹根邊的立碑說明：

「老樹是活古蹟，時間巨流的見證。年輪中記錄著先民開墾的汗與淚，尊重與保護老樹是對鄉土文化的珍惜與愛護。鹿寮長壽榕見證北投十八份頂湖社區，先民開基耕作二百餘年的歷史。在詹炎林伯的承繼照顧維護下，視為一家人，讓源繼續繁衍歷史。

「泉源頂湖長壽榕」是捐贈人詹炎林先生命名的，西元1790年距今年已經211年了，211年對人類而言已經經歷了七個世代，老榕樹想必望盡台北城的紅塵煙雲，到現在2023年已有233歲了，真的是長壽。

樹高：15 公尺，樹胸圍：818 公分，樹冠幅：565 平方公尺

樹齡：二百餘年。

台北市政府民政局 己卯年( 民國88 年) 立

披著紅綵帶老榕樹幹上，枝幹伸展也頗為優雅。樹雖老，卻是生機旺盛，樹幹的底部長出了新的枝葉，繼續地生存著。

這裡為何叫「風尾」

有典故的，據說，頂湖的東邊迎風，被稱做「風頭」，而這裡位於頂湖的西邊，所以叫做「風尾」，原來如此喔！

可以短短十幾分鐘就走完的步道，我卻用了一個多小時，分別的走近週邊的幾個農田，鄭重地踏上梯田裡，遇見蔬菜田裡的農民，正埋頭整理菜葉，還告訴我，現在開了花的是八重櫻，還有光禿禿滿滿花苞的櫻花樹，晚開的櫻花，品種他說不出來，屬於淺粉色系的，隔二週若再來也許就看得到了！

⬇︎ 風尾步道出口，也是入口！

陽明山上，大戶人家的門前幾乎都有的櫻花樹，櫻花開的時節，住屋建築有粉嫩櫻花裝扮，不漂亮都難，縱然一棵獨秀，就是好看！面對這漂亮的大屋，有路人說是泉源國小校區宿舍？往左方走過去，十八份水圳就在不遠處，也是一條漂亮的賞櫻小徑，輕鬆好走的賞櫻秘境，絕美的俯瞰視野，走在前進的途中心情已是興奮的開心！

⬇︎ 從十八份水圳步道看到的「風尾步道」梯田風景

⬇︎ 從十八份水圳步道看到的「風尾步道櫻花林」風景

【風尾步道】資訊

🏠 地理位置：台北市北投區頂湖

入口一：市民小巴，小8\小9公車站「風尾」

入口二：泉源國小宿舍旁十八分產業道路（有指標）