花蓮／網紅打卡地富里農會藝術區 田中稻草驚艷變裝設計巧妙

春節旅遊前往台東途中，北宜路上沿途一路塞，雪隧出遊車流不見尾，上了蘇花改在太魯閣火車站略爲休息，在花蓮鳳林午餐後繼紸台東，車經花蓮巧遇富里農會正在舉辦稻草裝置藝術展覽，立刻停留在毛毛細雨中欣賞拍照。

進人一片油菜花田中感受藝術的魔力，原本未必出眾的稻草一旦有了設計，便迅速華麗轉身，成為具有藝術氣質而吸引遊人的目光，對於富里鄉給我的印象，曾在花期的的六十石山觀賞金針花外，巧遇花蓮富里鄉農會旁「富里稻草藝術節」讓我驚喜。

已邁入第三屆的「富里稻草藝術季」2023年富里鄉農會與在地學校舉辦，今年以「來稻侏羅紀」為主題，延續往年的大猩猩裝置藝術，還加入了許多由稻草、竹子、漂流木打造出可愛吸引拍照打卡的恐龍家族，稻草裝置可是難得一見的，展出的藝術作品豐富且可愛。

富里農會藝術區，驚艷的稻草變裝設計巧妙，為不規則的陳列展示，2023年以「來稻侏羅紀」為主題，由富里鄉社區與在地學校學生設計打造，保留前兩屆象徵性的大猩猩外，還加入許多新元素，如這次主打的侏儸紀恐龍家族正是富里鄉農會與在地農民學生的成果， 由油菜花和稻米黃組成，遠遠看每個裝置藝術主題都有各自的展出空間，參觀之餘拍個照打個卡很有趣。

對於一座城市吸引遊客的感覺除了當地的風景、美食、人文，無論如何它總有一個原因，花蓮，除了有美麗的景區以外， 一趟極普通旅遊，人們似乎早已習慣花蓮好山好水的風光，讓我這井底之蛙重新水對花蓮多了一份人文藝術的認識。

沒想到與眾不同的是，看到傳統的工藝製作，將生活藝術的運用，營造出生活美學，將生活上常見的稻草，創作出的工藝作品，表現出當地藝術家的創作之美和智慧工藝，這些作品也都留下的鮮活生活印記，更直接的將這些創造品導入成爲當地的特色。

花蓮富里就是這樣一個平實無華的小鎮，卻有著深藏著許多散落於民間的藝術家，新年期間來到時，展覽活動剛開始沒有什麼人但我喜歡這裡的安靜淳樸，像從未被打擾過一樣，看不到什麼遊客，看到這些地方的工藝作品有讓時光慢下來的感覺。

花蓮富里農會藝術區，結合創新育成與休閒產業，營造結合創新研發平臺，也增進民眾親近感，整體園區提供優質親子體驗與娛樂休閒空間。

太平洋的深海的魚游到花東縱谷了！農民藝術利用稻草製作的鯊魚、章魚、小丑魚超可愛，海洋系稻草創作，農民己完成二期稻作收割，一方面準備新米上市，更利用農閒時創作稻草藝術品。

富里鄉農會稻草藝術節，主題是「動物迷蹤海底世界」，富里的農民的稻草藝術品製作技術愈發純熟，海洋世界作品，讓遊客來到富里感受來自稻草編織藝術的驚喜。

學景觀設計的人來到這裡應該會大呼過癮吧，對於我這外行人來說，雖然許多東西都好看好奇，卻依然能感受到藝術的魅力，畢竟優美的東西一定是有它的優美之處的。

感覺像是走進了童趣裡，一座座稻草裝置是一個個童玩時的回味，他們各有千秋，又以各自的特點為人們打造出一個奇妙而足夠吸引人的目光田野童話世界。

農田裡的海底世界很熱鬧，巧手將稻草紮成海豚，造型在展現眼神中透露著可愛，相當吸引眼球，也立刻讓人聯想到卡通中畫面。

花東縱谷收成季節的金黃色稻海，一直花東縱谷的美景，農會結合當地特色與風光，將原本傳統印象中的農田，轉型成與觀光產業結合的稻草裝置，稻田毗鄰著山有著優美的自然環境，更難得的是遊人並不多。

面積很大，零零散散分佈了造型完全迥異的稻草裝置，這些藝術品出自不同高中學生之手，一座座走下來，仿佛參觀了一場精彩絕倫、百家爭鳴的裝置藝術展。

花蓮富里農會藝術區，驚艷的稻草變裝設計巧妙，油菜花田中稻草編織造型可愛的作品，結合創新與休閒，營造結合民眾親近感，也提供優質親子體驗與娛樂休閒空間。

來到花蓮富野鄉除了能欣賞花縱谷美景外，此刻有油菜花綻放，越過馬路就是鐵軌，運氣好還能見到火車行駛風景。

當地人對藝術對文化的追求，打造為一件件藝術品，留給世人欣賞，各具特色創造，藝術讓一些生活上的材料在藝術家巧手中變成無所不能，花蓮的吸引力不僅在於它的風景，更在於它的有情調的藝術氛圍，讓人歡喜來了就不想走。

油菜花，金燦燦的，很普通的花，和春天相得益彰，成畦成片的金黃色漫開來，但廣大的一片就是美，淹沒著田野、村莊和房屋，把遊人的心情、思緒都渲染得詩情畫意。

春天裡富里田野綻放著金燦燦的油菜花，稻草裝置藝術點綴其間，放眼望去，宛如一幅有趣鄉村風景畫。

新年期間遇著煙雨天氣，水霧中有如桃源仙境之感，風景，不僅僅是在展區裡，行走在路上，處處都有風景。

美是無處不在的，但需要一顆心，兩隻腳，用眼來發現，用心感悟和留存。

藝術作品繁複的工序，將創作者的創意完美地融合於一體，這樣美的成品，不要說是難得一見，每一處細節都濃縮了創作者的精華。

稻草是農作物的附產品，將稻草與創意結合的有創意，稻草也能變成藝術品，稻草曾原是秋收之後的廢棄物但將稻草與創意結合還可以變成奇妙的藝術品，巧藝讓我意想不到。

農田上大金鋼的稻草編織作品孤零零地擺放在草坪上，不同的人看到應該會有不同的感受吧，藝術品相當受年輕人及小朋友喜愛喜愛，零零散散在各種設計巧妙、造型奇特的創造品前拍照打卡，不用刻意擺造型，出來的照片都自帶有趣味感。

有趣的作品會讓人產生生命感，在靜謐的氛圍下，春風輕拂這一群稻草裝置仿佛都進入了深沉的睡眠中，恬淡而安靜。

農田休耕後處處的一片油菜花，花意正濃，黃燦燦的灑滿了整片田地，走在這跟人差不多高的油菜花田裡，就像走在彩色畫裡，身邊一片金黃翠綠，這油菜花次第綻放、爭奇鬥豔。

這些有趣與質樸的稻草藝術品，每一件都充滿童趣，同時也讓人們分享受大地豐收的喜悅。

我從遠處看這片農田，有一種擁抱大地的感覺，在空曠的休耕的稻田上，無論遠山還是草木，淡淡的霧雨中有如果沒有稻草的裝置會有種莫名的孤獨感。

用一束束稻草居然能拼出這麼像的動物，匠心巧手，原本已讓我嘆服，何況還弄得那麼像，也領會材質所散發的質感，讓大眾欣賞藝術創作的魅力，靈動巧手，開啟了我的視野。

如果說花蓮山水給人的印象是豐盈充實的話，那麼花蓮富里農會藝術區，的稻草作品帶給人們的則是有趣的感覺，然而卻並不突兀，山水和稻草藝術就這麼和諧地融合在一起了。

台東富里農會藝術區，驚艷的稻草變裝設計巧妙，油菜花的環境和氛圍會給稻草披上不同觀感，如果不是實地觀看，或許你永遠都無法讀懂稻桿藝術，也看不到它的特別之處，所以如果喜歡藝術，熱愛鄉野，這是值得你親自去觀賞的地方。