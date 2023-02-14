新北／《巷弄裡的那家書店》場景 文青風「浮洲書店」沉浸閱讀

書店的存在，如同魔戒般的魅力，走進它，就會被其中的文藝氣息深深吸引，越是接觸越難抗拒，如同宇宙的黑洞，陷入其中。倘若，社區鄰里間的某個巷弄街角，有一間文人氣質的書店靜靜地待著，遠觀賞心近看悅目，自然沉澱散發舒適怡人的氛圍，將會是文明社會裡最迷人的角落。

浮洲，隸屬新北市板橋區行政區域，位置處於大漢溪及其支流湳仔溝之間形成島嶼，附近有國立華僑中學、國立台灣藝術大學，以及與超過4400戶的合宜住宅，因台鐵捷運化政策設有浮洲車站。

這回與老同學碰面閒聊，他推薦離工作處不遠的《巷弄裡的那家書店 Lovestore at the Conner》片中出現的書店。一聽到相約在書店這麼有氣質的選址，瞬間讓我更加期待見面，先上網查詢路線再到官網瀏覽，完完全全正中我心啊。這個書店太有意思了，除了販售二手書籍，不定時舉辦講座、課程、展覽與創作分享外，提供場地出租如音樂演出，以提升空間利用率。

我們對於空間的想法，其實跟閱讀一樣，認為它是一件全然自由的事。

官網揭露上述的一句話，清楚表明自2013年秋末至今，這群人努力的方向。他們認真用心經營的書店風景，邀請尋求片刻休憩角落的人，提供一個充分獨享靜心的位置。滿室書廊櫃位的二手書籍，逐冊依據主題分類陳列，選定座位隨意在暖色調的光源下翻閱書本，一杯咖啡一本書，這是沉浸閱讀的最佳時刻。

不禁意走入這間複合式經營書店的初訪客人，想必會為店內陳設先是「哇」的一聲吧，一樓吧檯周邊有些雜貨、舊物販售，還有藝文資訊自由取閱。二樓有一間獨立類包廂空間，夾在兩道書牆之間，有如置身研究室般的，白板加上長桌，適合簡報會議、作業討論；樓梯旁貼著早期唱片封面，行走其間有如一道時光牆，也許，你曾經聽聞父執輩放鬆心情時哼唱，那個遙遠年代的流行金曲。

靠近門口窗邊陳列一張老靈魂的書桌，擺著舊式檯燈、地球儀、幾本舊書和凌亂的筆記，彷彿來到某位學者的書房即景，他正摘下眼鏡望著窗外綠意發呆，思索茫茫人生的況味，興許偉大的著作正在誕生中。

隱身於國立台灣藝術大學校園旁的巷弄書店，或許藝術創作的學子共同賦予這個充滿藝文氣息的空間，上課前、下課後，點杯飲料吃頓餐，大學生活總是有一起準備作業或是鬼混也好的秘密基地。將來日後離開校園，某個莫名回到此處，也是一頁回味的風景。

我沿著書櫃緩步前進瀏覽書冊和封面，上萬冊浩瀚的書海就在眼前，不論堆疊排放、直立橫躺，在方格內各顯姿態。知識之所以無價在於應用與分享，盡信書不如無書，這些二手書籍不知道經歷多少位讀書人的翻閱汲取後，才輾轉流浪來到這裡等待下一個知音。

在書寫成冊的年代，作者頭銜尚屬尊貴的年頭，汗牛充棟、車載斗量、左圖右史的滿室書牆，獨坐書房一隅的靜謐心靈，沉浸優游於文字裡的大千世界，案頭擺著一杯清香熱茶，那將會是一刻多麼富足的時光啊。

去年底網路熱議討論網美書店的事件，看似已經風波平靜，真心期許國人養成閱讀習慣（紙本或電子都好），政府能建立書籍定價的保護制度更好，出版市場的寒冬尚且看不見盡頭，不知道疫情進入了後半段，一月底即將來臨的2023台北國際書展，能否如同機場出境大廳再度重現人潮呢？

我曾經短暫擁有過一整面書牆的書房，坐在書桌前看著可能只是摸過封面的藏書，不僅心滿意足，還有學富五車、才高八斗的錯覺！但隨著女兒逐漸長大，書房的過渡期也就功臣身退，功能性轉變為小女生的閨房，只待追憶的過往，也就移情出遊時的獨立書店。

浮洲書店

營業時間：週一至週日 10:30至20:00

預約電話：02 2967-1203

交通位置：新北市板橋區大觀路一段二十九巷81號

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