阿公阿嬤的老屋顏 故事說不完

以前，我也住過類似這樣外觀的老房子，60年代的建物大概都是這種風貌，近年的復古風潮，讓老屋有了新生命，許多街區改造整修之後，帶來栩栩生機。台北市政府特別推出《老房子文化運動》，希望能吸引並鼓勵民間團隊共同參與文化資產保存與活化再利用。

三峽。大寮茶文館

有一陣子喜歡按圖索驥四處泡咖啡店，並非自己對咖啡的理解有獨到之處，老房舍前生可能是宿舍、學堂，或者是診所，保持原貌略加整修，一磚一瓦盡顯故事，隨著光影遊走撫摸，穿越時空的fu於焉產生。

是說，老有老的價值，重點在包裝和故事，以前還沒被叫哥的時候，對前輩比較難有同理心，直到換自己成為公司前幾名的高齡人口時，忽然想起和我同期出道的同輩們，您們現在過的好嗎？

沙鹿。美仁里

那天放假往中部奔馳，地陪帶我們來到沙鹿的美仁里，安步當車慢遊走在彩繪塗鴉的屋舍坊間，穿梭巷弄體會古早已逝的舊時光。在過去和現在甚至未來的建築間穿梭，很有意思。

美仁里彩繪村剛推出時，曾經湧入絡繹不絕的觀光人流，但由於此地的居民仍然住在這片區域，對於不時探頭探腦、高聲喧嘩的遊客，當地居民飽受其擾，最終縮減、封閉彩繪的範圍，對外地人擺明採取不歡迎的態勢，好維護生活原有的寧靜。

因此，這回造訪我們提醒自己，在僅存彩繪畫作的牆面前，當個優質的過路人。也意外讓我看見這幅由時光揮毫的作品，海線的昔日風華，也曾是一頁精彩，歲歲年年風光往事，日日夜夜青春無敵。

虎尾。民宅

離開核心的都會區，有時仍能見到日據時代的台灣房舍。斜頂的屋瓦、長條木片當牆面，門前的通道有細細的廊柱，撐起這一塊乘涼、抽菸的小小前庭，途經此處不免浮現電影裡一幕幕的畫面。

這一間經過漫漫光陰的時空淬鍊，乘載了許多童年往事與回憶故事，默默挺著身軀守護這一片過往的老房子。如同台灣人的幼年生活，總是跟著阿公、阿嬤身旁圍繞，流著鼻涕和鄰居打彈珠、玩紙牌，或是跑去別人家偷摘水果。這些調皮搗蛋、玩鬧闖禍的事，伴隨阿公對是人賠不是而暫時化解，最終到了學齡前，被都市工作的爸媽帶回去上學而結束。

霧峰。光復新村

初次到訪光復新村時，就喜歡上這裡的環境，興許是濃厚的眷村味所營造出的氛圍，昔日省政府員工眷屬宿舍，低人口密度、高比率綠地的花園式生活空間的概念（北部也有類似景點：浮生半日閒，讓我們到《馬祖新村》散散步），也是讓遊客享受著自在散步的樂趣。眷村老宅散發的懷舊氣息，配合在此開店的文創商家，輕鬆倘佯午後小時光的閒適舒暢。

當年國民政府為了避免戰爭時一次就將公務機關摧毀，因此推動「疏遷計畫」，霧峰的光復新村成為二戰後台灣第一個新市鎮，次年再於南投市建立中興新村。

行走在大樹綿延綠蔭下的巷弄，許久不見讓人懷念的紅磚牆，陽光灑落下的光影斜射在牆角的綠色植栽，帶著斑駁但頗富特色復古造型的公車亭，磨石子的水泥候車座椅，這一幕簡直是台灣新浪潮國片電影的經典鏡頭。

老房舍的故事說不完，老屋子的想像很有趣，累積的生命厚度足以讓後人珍惜，文史資料的可貴未必是金錢衡量，寶藏價值的內涵卻是立國之本，衷心期盼地方政府善盡保存維護之責。

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