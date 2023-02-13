新竹／福爾摩沙高速公路旁賞櫻秘境 【關西上林里櫻花林】漂亮爆開！

連續天晴日，追櫻族忙著賞櫻，從台北追來新竹！

六年時間，池塘旁櫻花樹，長得好、長得美，媒體一曝光，賞櫻人群蜂擁而至最近爆紅的「福爾摩沙高速公路旁櫻花林，藏身關西鄉樸實農村，坪林國小對面苗圃後的山坡地上，覓境秘景一經媒體曝光，再也不是了！

池塘旁，池中倒影櫻花林，追賞櫻花人，蜂擁而來，不需要付費，入口也沒有管制，全天候開放自由進出的櫻花林，這兒寧靜的鄉村，花開之時是不會安靜了！

種植六年的櫻花林，今年爆開的漂亮，絡繹不絕湧入的遊客，熱爆了！

遇見一位老伯伯居民騎著機車在池塘旁，我欣賞對面的櫻花倒映池中取景時，特放下相機的和他聊起，他說他是從這區櫻花林開的第一朵花開始就拍，但沒有分享，鄉民范先生六年來的培育有成的櫻花林，去年在眼尖的網友分享及國內媒體報導後，從來沒有像今年這麼熱鬧的寧靜農村，週末假日的一天到訪遊客高達近三萬人，持續地增加中，非假日到訪的遊客也是絡繹不絕的，幾乎沒停過的走進來觀賞。

男女老少不分年齡的追櫻遊客，都進入了狂拍的模式！

習慣先欣賞再來玩拍，遊走盛開的櫻花樹旁，還真是寸步難行，深怕弄傷的柔美的櫻花！這裡的櫻花樹並不高，目光都可以平視的觀賞，拍特寫照更是容易輕鬆就入境，大多進入盛開期，有幾棵都長了新葉了。當拿起相機拍照時，天吶！好難讓畫面清晰，隨時都有不想入境的手、臉、手機，等著等著，好不容易畫面淨空，按下快門的剎那間，一個人頭突然入境，只好從拍再從拍。

想聞聞花香，沒有聞到耶！難道就沒有會有香味的櫻花嗎？

只有聞得到花蜜香氣的小蜜蜂飛不停，有這麼一說，櫻花其實沒有香味的，春天賞櫻多年，我確實不曾聞過真正的櫻花香，原來市售商品所謂的「櫻花味」，其實是取自「櫻葉」，而非櫻花，所以看官們別親吻他們吧？

TVBS新聞網在2011、2016年曾報導過，櫻花有香味只有一種叫「萬里香」，阿里山遊樂區內種了10幾種，總共兩千多株的櫻花，就只有一棵會飄散出香氣，它就叫做萬里香櫻花，是3、40年前從日本引進的種植，讓外國遊客也忍不住嘖嘖稱奇。

櫻花林是哪種品種呢？不禁想找回記憶，看起來的和陽明山正值盛開期的平菁街很像，應該也是淺粉色系的緋寒櫻（山櫻花）。

關於《緋寒櫻（山櫻花）》

台灣原生種

花期：約在一月底至二月中，是台灣最早開花的櫻花

特色：花朵為吊鐘狀、顏色較紅、花柄長

可再分為淺粉色的竹子湖種與桃紅色霧社種

分佈地點：散見全台各地

上林里的櫻花不高，也可能是樹齡才六歲之因，欣賞拍照都可以是近距離接觸，很容易的，也因為要走上埤塘旁的小步道，路小的只能一人通過，得謹慎行走，一個不小心失足落入池塘裡，就不好玩了！

⬇︎ 如此不堪的畫面是我想站在應花樹的角色為櫻花樹抱怨一下。

可不可以不要壓我……樹，不高的我，怎承受的起你這麼壓我呢？這些花兒是一年的養分培育的，在旁邊單純欣賞拍照就好嗎？櫻花樹的我是很脆弱的，摸不得也壓不得，拜託不要這麼的欺負我，好嗎？拜託！明年花開之時才可花開的燦爛！你這樣坐在樹幹躲在盤繞的樹枝裡，沒有比較漂亮的不美！

⬇︎ 緊鄰櫻花林的三合院老宅，我特愛看的，期待有一天能住上幾天這樣的房子，住在如此寧靜的農村，相信絕對會是長壽！

從馬路走進來的苗圃旁，附近小農臨時的攤位，販售的是自家農產品的攤位，買吧！高麗菜好甜，胡蘿蔔榨汁好甜喔！柑橘其貌不揚，卻是甘甜香氣足水分多的好吃，還有陳年蘿蔔乾，和曬乾醃製的醬菜，道地客家味喔！

開車來停在馬路旁，整排落羽松這裡，從苗圃的道路進去，五分鐘左右就會看的池塘和櫻花林了！

大眾交通工具有車可到嗎？當然有啊！

新竹客運【5636】往返「芎林-關西」，停靠「福基」站下車，步程五分鐘就到了，不過班次好少，一天往返只有二個班次。（網路資料）

【關西上林里櫻花林】

🏠 地址：關西坪林國小對面苗圃後方，google導航可引導正確順利抵達。