台東／鹿野綺麗渡假村美麗山景伴泡湯 踏入飯店就捨不得離開

新年期間冷峰來襲，寒冷的冬天掃除了秋風的舒適，又到了最適宜泡湯的時候，選擇泡溫泉，是現代人更喜愛的養生方式，感受來自地心的熱力，消除身體積壓的疲倦，為你重新注入滿滿的活力，來到台東泡泡溫泉，除了養生保健作用之外，溫泉水的微量元素更起到美容的作用，因此賞春順便選擇住宿溫泉酒店。

台東鹿野綺麗渡假村，接待大廳奢華大氣，充滿現代設計感的裝飾與佈局，並融合了商家經營寶石珊瑚的主題元素，更彰顯了酒店的格調，室外露天浴場，可以眺望遠處山水風光，也可以坐下來靜靜地看一本書喝上一杯醇厚的咖啡，感受這裡恬靜的時光，池畔備有休憩躺椅，在此稍事休息，欣賞自然景色，舒展身心，卸下心靈疲憊。

酒店擁有間不同風格及景觀的精緻客房，且房間非常有特色，透過酒店裝潢和傢俱材質，更突出了溫泉酒店的獨具特色，酒店所有房間在陽臺均配置了天然溫泉泡池，賓客足不出戶，也能隨心享受泡溫泉的美妙。

新年期間街市人流熙攘，更有新年的氣味，2023年1月23號這天正值傳統新年初二回門的日子，初一己完成祭祀先祖的活動，趕急趕忙出發到快天黑了，人太疲乏了人住台東鹿野綺麗渡假村，觀察一下人住客房狀況，覺得還沒恢復疫病爆發前應該有的熱鬧？在鹿野店門口前面是寬寬的馬路，不見馬路上來往車流不息，我喜歡它這裡的氛圍， 吊著盞盞紅燈籠，不時在風中搖晃，有過年的氣氛。

陰雨天減緩了腳程，來的時候正好下了點小雨，餐廳的內裝璜也呈現出典雅和悠閒生活的格調，我靜靜地坐著目光默默地注視著來來往往的客人，不時端著手機，一會兒站一會兒蹲，選擇最佳的角度在拍照。

鹿野原是原住民的生活的地方，看到這些圖騰，變成了一個想像的空間，年假何處去隨著這種節秦來到台東，我想利用春節時用自己的方式去台東看看，雖然疫情稍緩讓我有些放心，前年曾前往台東三日遊遇到了暴雨，掃興而歸，現在我想再看看台東有些什麼顏色，除了有一片青綠，廣袤農田，湛籃的海，純靜的溫泉住宿酒店….，來到了台東的鹿野綺麗渡假村，和台東有了此行的首度接觸。

踏上酒店的大廳很氣派，眼晴不得閒，寬敞的大廳給我溫馨的感受，來到台東生活步調也跟著放慢，酒店有寧靜的氣氛，房間的風格沉穩的佈置，給我有種溫暖感覺。

繁華的都市裡有人喜歡璀璨的霓虹，有人喜歡田園的清靜，但在忙碌的生活中尋得片刻安寧，生活本就是懂得生活的人，會在霓虹與田野之間取得平衡，來吧！就會有好心情。

房間的設施新穎完善，但最吸引我注意的，不是室外的景觀，而是突出的旋轉樓梯，曲線美，我喜好多面體建物，將二樓串聯起來，喜歡這裡的房間，短程的旅遊，不可能深度於其中，但對於我來說，浮光掠影已是滿足。

鹿野綺麗渡假村位於台東，距離鹿野高台 10 分鐘車程，設有室外游泳池，提供私人客房和獨棟別墅，距離初鹿牧場 4.4 公里，距離武陵綠色隧道 7 公里，住宿一晚後次日將前往鸞山部落和拉來梅園。

首次住宿綺麗渡假村，也沒有太多的期待，沒有期待總是容易有驚喜的！整個花園綠草茵茵，樹木蔥蘢，方便旅客從不同的角度欣賞花園的美景，沒有高樓林立，對自身環境的重視。

利用空間營造泳池花園，視野相當開闊，尤其傍晚時分，坐在戶外臺階上吹風觀賞夜景，是一件賞心悅目的事。

抵達渡假村時會有種來到異國他鄉的感覺，映入眼前的是一片綠意盎然的稻田，以及原住民的聖山「都蘭山」，這片被大自然擁抱著的住宿環境，讓我的心情一下子就暢通了起來，接送旅客的而在工作人員的服務態度，備感親切。

對面原住民的聖山「都蘭山」，濛濛一片，窗外一片綠意，沒有阻擋，在房間泡杯咖啡，舒適地欣賞酒店四周的田野風光。

濛濛細雨冷冷的天氣，房間卻又許的暖意，讓人有一種回到自家的感覺。

台東鹿野是一處山水風光美又有溫泉的好地方，房間的溫泉池，有完全置身家中的感覺，夜晚就享受泡湯，完全放鬆心情的享受唄～

吃完晚餐回到房間，將身體緩緩沉入到四十度的溫泉中，讓溫泉為我洗去一日的風塵。

一人在酒店四週漫步，只有鳥叫的聲音和自己走路的聲音，看著天色一點點的暗起來，也許不是美麗的風景，但有種遠離遠離城市的那種安靜。

台東就是綠綠的大地，大自然的顏色最能撫慰人心，那是最真實的表達，手機的鏡頭無法比丈量原野的寬廣與遼闊，眼光所及都是一片綠及室外溫泉泳池。

珊瑚經過光線照射所呈現的光彩，用自然景觀的欣賞角度，色彩與線條紋路所顯示出的意境，觀賞的樂趣在於賞的過程中所引發的聯想與情境的感染，眼中滿是讚嘆，我左看右看就是美。

商品經過包裝，常常就是這樣，彷彿穿上了一層亮麗的外衣，人們的目光帶著些許難以察覺的視覺和喜好，流連在包裝盒上的「產地」，它還暗含著品質、新奇、精緻，甚至一點點的農村風情，為了背後暗含的這些標籤，願意掏出更多的錢，我看著、拍著，我只覺得很有趣，買的和賣的，都有種一概而論的天真，其實，在這個商場裡，除去品質如何，與其說是因為產地，還不如說要看生產者用不用心。

在神奇的燈光投射之後給了畫面全新的生命，設計巧妙，柔和精緻珊瑚，造型很有時尚設計感，商品美學隨時可見，這也就是台灣超強軟實力的見證吧。

用餐的旅客不多，餐廳內部呈現出一份清幽感，餐廳的座位是圓桌，彼此間的座位不會很近，舒適無壓迫感，讓整體的質感明亮，但又感覺室內的光線很柔和，一碗一筷，一湯一菜，無不精緻，無不用心，整個屋子，賞心悅目。

晚餐在飯店吃火鍋有過年圍爐的氣氛，雖然醫生一再告誡要少吃高熱量食品，人生能有多少這樣的愜意時光，能夠放下一切，只沉醉在美食中的呢，綺麗渡假村的供應的食材很不錯，拍拍美照，嘗嘗美食，完美的一天。

吃火鍋，除了舌尖的那點美味， 更享受的便是內心裡的酣暢，聚在一起吃火鍋聊聊天，鍋裡熱騰騰，歡聚氣氛的熱氣肆意一番，天冷室內熱騰騰，共同營造出熱鬧新年氣氛，美味完全融入鮮嫩可口的湯裡，吃起來既有山野氣息又不乏的鮮美，棒極了。

吃火鍋需要慢慢涮肉，再蘸料，鍋底、涮肉、涮菜、調料簡直是好搭檔，這樣的火鍋，似乎除了鍋底與調料外，蔬菜無限量的加，這也是大伙超愛火鍋的原因，香氣四溢，味美料足，吃了一頓豐盛的自助火鍋餐補充了體力，過年時就吃些好吃的，熱鬧過春節，滋養我們的熱情與幸福。

放下手機，把時間按下靜音，這一刻，只需靜靜地享受，眼前的庭園景，典雅的視覺享受，窗外則是平靜的的山城風貌，讓我坐在室內品茗泡上一整天也不煩。

用手機及時攝影透過鏡頭中的影像紀錄著眼前的景物，我把握那瞬間讓光影框下，放在框框裡是唯一封存記憶的方法。

晨間天空依舊霧濛濛，在溼涼濛雨中或許是寒意較重，反而多了許多寧靜閒雅的氛圍，反而讓我更想在此感受多一些寧靜的韻味。

一天的時間很快就過去了，此情此景下，按耐不住內心的喜悅，拍了一些照片，心中想的是，還想再來一次。

晚上泡了個舒服的溫泉，通體舒暢，台東，這個地域狹長，西靠中央山脈，東臨太平洋，北連花蓮，南接屏東的地方，這個遠離浮躁，只有蟲鳴鳥叫和濤聲的地方，保留著一份自然、純淨、質樸和清寧，值得來旅遊渡假。