台北／賞櫻新景點【大埔農場紗帽山】 千株櫻花滿園春色美極了！

台北2021年新開幕的賞櫻景點【大埔農場紗帽山】，去年沒趕上櫻花開的花期，農曆年特前來，也看到了漂亮滿園櫻花開，美極了！

千株櫻花園，正值花開，美不勝收！

入園費&150元，可折抵30元買盆摘或柑橘。

園區仿日風的佈置入口的導覽圖，清楚標示園區所種的各種植物位置。三期三區的花卉區都種滿了，櫻花也正開著呢！櫻花的品種還不少，有小富士櫻、大寒櫻、昭和櫻等等，其他的樹種有黑松樹、香樟樹，隔壁還有梅花區，一年四季都有花可觀賞。

蜿蜒層層的步道上，看過去對面山坡上處處都有粉色櫻花，一叢叢的或濃或稀疏的一區區散佈著，走完一圈我認為最佳觀景位置在第二區、三區（正確來說是第二、三層），入口處的左方也設有觀景台，俯瞰全景，美翻了！雖然不確定對面那座山是陽明山哪個位置，從幾棟建築看過去，似乎是竹子湖地區。

手機錄影紀錄此刻紗帽山大埔農場之美。

大埔農場原本是種植買賣花卉的農場，主要花種是茶花。

茶花品種多，有本土的也有歐美品種，入口區左方好大的茶花區，茶樹大多高大，步道似綠色隧道般的 的喜歡茶花的朋友可以來看看， 近年在家人的建議下，農場廣種櫻花，我們花點入園費，不限時間享受農場照顧栽培好的櫻花等花卉，值得的！

園區茶花特寫中，花開的不少，挑了幾朵玩拍，那麼多品種，我不知名也沒也研究，好看就玩拍吧！

總園區種植了千株櫻花樹，掛在櫻花樹上的日式燈籠的佈置，增添了幾許日式風，有人形容有日本賞櫻的FU，有嗎？來看看體會吧！

走進櫻花林的每個角落裡，浪漫的櫻花隧道，我喜歡只有櫻花的櫻花林，樹幹樹枝線條本身就是一個神奇的曲線美！

身著粉色洋裝裝扮的小玩偶，入境玩拍一下，粉色就是漂亮！

大埔農場的入口，可用入場卷30元折抵換了二個橘子，吃完也解渴了！

回程到公車站是下坡路段，比來的時候輕鬆，沒多久就到了公車站，搭上小36，很快的就到了石牌捷運站。

【大埔農場紗帽山】

🏠地址：北投區湖山里湖底路4-25號

☎️電話：0966-710-591

⏰營業時間：上午8:00～下午17:00，週二公休

🚗

大眾交通：公車小36，梅湖站，步行上坡段20分鐘，在路邊右側。

自駕車：導航「湖山區民眾活動中心」，可順利抵達，路邊停車。

⬇︎ 若是搭公車來，預估停留農場時間約2小時，拍下公車時刻，記住時間可減少等車時間，春節期間約一小時一班次，錯過要等的。