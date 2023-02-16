台北／賞櫻新秘境【鵝尾山水田】與梯田景色 美如明信片！

士林平等里 梯田景觀和賞櫻新秘境 【鵝尾山水田】

很新的鵝尾山水田稻浪造橋， 我稱為景觀步道， 確切完工啟用日雖然無從得知，不過從網路查到的時間大約是在2022年2月完工後啟用，已經啟用一年左右，近幾個月鵝尾山水田漸漸地也為人所熟知了，特別是櫻花開的時節，遇上大過年的更吸引著賞櫻遊客前來。

鵝尾山水田可以說是北市士林平等里新的秘境，不但有梯田景觀，還有被層層櫻花樹染紅的景色，或濃密或稀疏，遠看近觀皆是養眼的好看，我想今年過後人盡皆知的大概再也不會是秘境了，更何況地點極佳的交通便利，緊鄰著公車站旁漂亮景區，秘境更是藏不住的！

經過平菁街42巷往平等國小的馬路上，坐在公車上就可以看到「鵝尾山水田」顯眼的咖啡色木棧橋，這就是去年完工，以 稻浪為意象的景觀橋，走在橋上，坐擁飽覽梯田山景，超廣角毫無障礙物的視野，清一色的田野景觀，不畏凜冽寒流侵襲到訪，走著看著拍著都不覺得冷了 ！

2023年1月25日農曆年初四來訪，同時也順遊了附近花開三成左右的平菁街42巷櫻花步道，鵝尾山水田的櫻花也是剛剛才開了花，我猜二週內應該就進入盛開期，這一刻算搶先看到了櫻花開，沒什麼遊客的清晨，獨享此景也幾乎只有我們，後來陸續也見到零星遊客的到訪～

從景觀橋望過去，美如明信片的風景，農田景色除了綠濃濃的綠色，多了嫩粉紫色分散的在層層往下疊疊往上的梯田中。

關於平等社區【鵝尾山水田 稻浪造橋（景觀木棧橋）】

鵝尾山水田這一片台北市中難得一見的水梯田，占地廣闊，是由日治時期開鑿的登峰圳做為灌溉水源。北市政府大地工程處在2022年以稻穗波浪為意象，以鋼構型式打造出一條稻浪棧橋可鳥瞰整個梯田及農村景觀，這片水田也是水梯田復育示範地點，每年農田水利署七星管理處與大地處等單位將會定期舉辦插秧、收割體驗活動！（摘錄自北市府大地工程處新聞稿）

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平等里櫻花步道，台北走春熱門的賞櫻景點！

平等里進入處處都有櫻花開的時節，只要平菁街42巷的櫻花步道傳出了花開2~3成的訊息，很快的賞花人群爭相到來，卡娃思是在2014年第一次來平菁街追櫻，之後每年過年走春點的第一站也幾乎是來平等里賞櫻花呢！

農曆年的初四，台北市天冷氣溫驟降到6℃，平等里的清晨在細雨中更覺寒冷，不畏寒流來觀賞櫻花初綻，還挺有意思的，要不然待在家鐵定是耍廢慵懶，兔年的春節從熱熱鬧鬧的小年夜開始，好多天了，想出門透透氣走春，距離市區不遠的平等里賞櫻勝地，平等里是我家首選的走春點！

鵝尾山水田、平等里國小周邊，民宅、豪宅\公車站牌前浪漫櫻花也都開了花！

⬇︎ 《平菁街櫻花步道》：平菁街42巷

⬇︎ 朵朵開了花的櫻花旁滿滿花包，櫻花步道盛開之日不遠了！

⬇︎ 豪宅般的民宅旁，粉粉櫻花樹絕美裝扮中！

農田裡的一棵花開滿樹枝，好多的綠繡眼鳥吱吱叫不停，飛過來飛過去好熱鬧的，像是在報春般的喜悅聲，春天要來了！

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滿滿花苞的櫻花，在已開了花的花朵旁，一團團、一簇簇的似粉色小燈泡吊掛著，美極了！櫻花樹枝越過民宅旁水泥牆。

⬇︎ 風和日麗好天氣下盛開的櫻花步道（下圖三張，2015年珍藏影像）

半天遊平菁街，肚子會餓，「客官農場」的在地美食，我們每一次來幾乎都是點吃這四樣，白斬放山雞每來必吃，農場自製的蘿蔔糕、山藥卷和炒時蔬，一人一碗白飯，客官農場招待一碟小菜和水果，每一吃都是新鮮吃得很飽的一餐。

客官農場 臉書

農曆春節假期中走訪台北士林區平等里，處處可見不畏冷洌寒風的粉色花朵，一叢叢一簇簇的吊掛在樹枝上，越開越旺也越美！

鵝尾山水田，附近的平等里國小周邊，民宅、豪宅前櫻花也都開了！而最美熱門平菁街42巷櫻花步道，櫻花也將盛開了，細雨紛飛中的二個景點，恍若到了仙境般的朦朧迷幻，暢遊中時間過得好快啊！過去只為櫻花步道而來，今年加上新秘境的鵝尾山水田，浪漫極了！

延伸閱讀 逍遙遊在平菁街42巷《櫻花開》