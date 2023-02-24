南投／小而美、超輕鬆親子步道 虎山文學步道

連假出遊，原本想再爬個郊山步道，但天氣實在太冷，決定找個可以曬太陽，但海拔不高的輕鬆步道走走，就決定往南投縣虎山文學步道前進啦！

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▋虎山文學步道位置

「南投縣虎山文學步道」位於南投市中興新村內，可以導航虎山文學步道，或是虎山藝術館，就會看到一片寬廣的停車場，交通非常方便。

停好車後，一旁的指標相當明確，步道入口和停車場旁都有乾淨的廁所，環境維護得相當好。

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▋虎山文學步道特色

虎山文學步道全長600公尺，每隔50公尺就有一座文學導覽牌，書寫著19位南投縣內作家的文學佳句，有些雕刻在玉石、有些雕刻在琉璃上。

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步道入口處，可以看見藝術玻璃「吟詠．迎湧」的意象創作，剛開始啟程，就充滿濃濃人文氣息。

步道沿線坡道和緩，或是枕木、或是小碎石、就算小小孩也能輕鬆踩踏。

雖然沿途沒有太多標示，僅有幾百公尺的路標，還有很多岔路，但別擔心，因為不管怎麼走，都可以走到終點。

我們在冬天來訪，但步道綠蔭遮陽、清幽涼爽，想必夏天行走時一定是避暑勝地，走來悠閒愜意。

比較可惜的是，因為部分文學導覽牌生鏽或脫落，部分文字早已看不清，是美中不足處。

▋虎山文學周遭景點

虎山過去被稱做大虎山、大嘯山，雖然是「山」，但其實更像是地勢較高的後花園，站在高處可一覽中興新村，和南投市的美景。

但因為步道實在太短，不到半小時就可以走完，剛好我們造訪當天，幾乎沒其他遊客，索性就在大太陽下鋪起野餐墊，曬曬暖陽，享受愜意假期。

小而美的超輕鬆親子步道：南投縣虎山文學步道

覺得運動不夠的人，可以到虎山文學步道下方，就是中興新村兒童公園，裏頭有許多遊具可讓小朋友放電、挖沙玩樂。接著，還可以帶孩子到中興會堂前的大操場，一起玩風箏、飛盤、踢球，我則選擇帶著書、買了一杯咖啡，在榕樹下悠閒度過美好時光。

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肚子餓了，可以到連郭台銘都指名品嘗的中興新村小吃「老胡麵館」，價格優惠實在，滷菜美味，結帳時便宜到讓人吃驚。渴了，再到一旁來杯「王品桂花酸梅湯」；心靈、身體都大大滿足。

還有，千萬別錯過省府版Costco「中興員工消費合作社」，可以買到隱藏版商品超優惠價格，一不小心就手滑買太多！

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雖然虎山文學步道很短，但搭配其他吃喝玩樂景點一起走，可以開心玩上大半天，重點是還不用停車費和任何門票！CP值超高！

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