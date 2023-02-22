台中／超夯森林遊樂場、超狂親子遊戲場 風洞石公園

帶著長輩、小小孩出遊，到底該往哪裡去？來開箱台中最夯的森林遊樂場：風洞石公園，這是一處藏在山頂上的遊樂園。

要玩樂前，可得先爬上半小時山，超適合親子一同挑戰探險！

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▋交通路線

風動石公園（風動石森林體驗空間），是近兩年台中大坑風景區最新的森林遊戲場，地點位於大坑六、七、八號步道的休息中繼站。

這次我們選擇 大坑七號步道 上、大坑六號步道下，可以直接導航大坑六號或七號步道登山口，都可以找到同一個停車場。

停車場有廁所，建議先上個廁所再往前出發。

也有不少人會選擇路線最短的大坑八號步道，但只能路邊停車、要往前走一段才有化妝室喔。

▋登山路況

不論是大坑六號、大坑七號、大坑八號步道，路況都是好走平緩的木棧道或是石頭路。

但大坑七號坡度較緩、大坑六號較多階梯，如果直上大坑六號步道 爬坡，可能小小孩會覺得比較吃力，建議七上六下。

▋風動石公園遊樂設施

風動石公園（風動石森林體驗空間）是沿著山坡地地形打造，小朋友原本唉唉叫爬山好累，一看到遊樂設施整個尖叫玩瘋。

不論是蜘蛛爬爬網、毛毛蟲洞洞環、舞龍跳跳樁、溜滑梯、泰山攀爬、相思溜滑梯等遊具，幾乎都是一般公園看不到的特殊設計，除了燒腦也燒體力。

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攀爬遊具都需要手腳並用，而且考驗平衡感和握力，稍有不甚就會失敗滑落，但還好下方都有防護網，算是相當安全。

小小孩也別怕覺得無聊，我家4歲孩子愛死了相思溜滑梯。

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玩溜滑梯前，要先通過步步階梯和小龍橋平衡木，考驗孩子專注力和平衡力。超貼心的是，溜滑梯出口設置土壤木碎當緩衝墊，不怕孩子屁股疼。大人也不是只能顧孩子，許多攀爬設備也歡迎大人來挑戰。

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老實說，這次同行許多大人都不見得能過關完成呢！尖叫聲中夾雜著歡笑聲，親子感情更升溫。

大坑6號步道 風動石公園森林體驗空間

▋無敵美景

大坑步道沿線設置許多休息區、多個景觀平台，走累了，隨時都可以找到休憩點，算是非常親民的路線。

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大坑6號步道 風動石公園森林體驗空間

風動石公園內的180度景觀平台，呈半圓造型，根本就成了情人雅座區，坐在這裡賞景，心情超開闊放鬆。

大坑6號步道 風動石公園森林體驗空間

小孩玩耍、大人賞景，台中市美景映入眼簾，有一點累、又不會太累，對長輩、小孩，都是剛剛好的出遊好選擇！

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大坑6號步道 風動石公園森林體驗空間

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